https://sarabic.ae/20260218/حركة-حماس-تدعو-لتفعيل-المقاومة-الشعبية-في-الضفة-والتصدي-لجرائم-المستوطنين-1110487844.html
"حماس" تدعو لتفعيل "المقاومة الشعبية" في الضفة والتصدي "لجرائم المستوطنين"
"حماس" تدعو لتفعيل "المقاومة الشعبية" في الضفة والتصدي "لجرائم المستوطنين"
سبوتنيك عربي
دعت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى "تفعيل لجان المقاومة الشعبية عبر مناطق الضفة الغربية"، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T11:22+0000
2026-02-18T11:22+0000
2026-02-18T11:23+0000
حركة حماس
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecb0cc6a54994769a16ad06b1ae841e7.jpg
وأكدت الحركة أن هذه الدعوة تأتي كرد فعل على سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل، والتي وصفتها بأنها "تصعيد فاشي" يستهدف الوجود الفلسطيني. وفقاً للبيان، الذي حصل عليه المركز الفلسطيني للإعلام، أشارت "حماس" إلى أن "آخر هذه العمليات كان هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل"، معتبرة إياها جزءًا من "استهداف منهجي" للوجود الفلسطيني. وأضافت أن "تصعيد الاحتلال الصهيوني الفاشي لجرائم هدم المنازل يتواصل في الضفة الغربية"، مؤكدة أن هذه المخططات "ستبوء بالفشل، وستنكسر أمام إرادة شعبنا وصموده ومقاومته". وشددت الحركة أن "مثل هذه السياسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، بل ستزيد من صموده رغم تصاعد العدوان والمشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تهجيره". وترافق ذلك، وفقًا للبيان، مع خطط التهجير والضم التي تهدف إلى "تقويض الوجود الفلسطيني".وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".
https://sarabic.ae/20260218/سموتريتش-هدفنا-المقبل-هو-إلغاء-اتفاقيات-أوسلو-وتشجيع-هجرة-الفلسطينيين-من-غزة-والضفة-الغربية-1110478996.html
https://sarabic.ae/20260216/الخارجية-الفلسطينية-نخشى-ضم-إسرائيل-أراضي-بالضفة-الغربية-قبل-اجتماع-مجلس-السلام-1110442755.html
https://sarabic.ae/20260216/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-إسرائيل-إلى-التراجع-عن-قرار-استئناف-تسجيل-الأراضي-في-الضفة--1110439636.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68f13c19fbe7e89e4c3e9072db3411d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا
"حماس" تدعو لتفعيل "المقاومة الشعبية" في الضفة والتصدي "لجرائم المستوطنين"
11:22 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 11:23 GMT 18.02.2026)
دعت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى "تفعيل لجان المقاومة الشعبية عبر مناطق الضفة الغربية"، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، وفق تعبيرها.
وأكدت الحركة
أن هذه الدعوة تأتي كرد فعل على سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل، والتي وصفتها بأنها "تصعيد فاشي" يستهدف الوجود الفلسطيني.
وفقاً للبيان، الذي حصل عليه المركز
الفلسطيني للإعلام، أشارت "حماس" إلى أن "آخر هذه العمليات كان هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل"، معتبرة إياها جزءًا من "استهداف منهجي" للوجود الفلسطيني.
وقالت الحركة: "ندعو إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتصدي لجرائم الاحتلال والمستوطنين".
وأضافت أن "تصعيد الاحتلال الصهيوني الفاشي لجرائم هدم المنازل يتواصل في الضفة الغربية"، مؤكدة أن هذه المخططات "ستبوء بالفشل، وستنكسر أمام إرادة شعبنا وصموده ومقاومته".
وشددت الحركة أن "مثل هذه السياسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، بل ستزيد من صموده رغم تصاعد العدوان والمشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تهجيره".
واعتبرت "حماس" أن "عمليات الهدم تأتي ضمن سياسة "العقاب الجماعي"، التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن إسرائيل "استهدفت نحو 55 منزلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري".
وترافق ذلك، وفقًا للبيان، مع خطط التهجير والضم التي تهدف إلى "تقويض الوجود الفلسطيني".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967
، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".
وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، فقد جدد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل
"تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".