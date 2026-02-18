"حماس" تدعو لتفعيل "المقاومة الشعبية" في الضفة والتصدي "لجرائم المستوطنين"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/حركة-حماس-تدعو-لتفعيل-المقاومة-الشعبية-في-الضفة-والتصدي-لجرائم-المستوطنين-1110487844.html
"حماس" تدعو لتفعيل "المقاومة الشعبية" في الضفة والتصدي "لجرائم المستوطنين"
"حماس" تدعو لتفعيل "المقاومة الشعبية" في الضفة والتصدي "لجرائم المستوطنين"
سبوتنيك عربي
دعت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى "تفعيل لجان المقاومة الشعبية عبر مناطق الضفة الغربية"، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T11:22+0000
2026-02-18T11:23+0000
حركة حماس
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecb0cc6a54994769a16ad06b1ae841e7.jpg
وأكدت الحركة أن هذه الدعوة تأتي كرد فعل على سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل، والتي وصفتها بأنها "تصعيد فاشي" يستهدف الوجود الفلسطيني. وفقاً للبيان، الذي حصل عليه المركز الفلسطيني للإعلام، أشارت "حماس" إلى أن "آخر هذه العمليات كان هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل"، معتبرة إياها جزءًا من "استهداف منهجي" للوجود الفلسطيني. وأضافت أن "تصعيد الاحتلال الصهيوني الفاشي لجرائم هدم المنازل يتواصل في الضفة الغربية"، مؤكدة أن هذه المخططات "ستبوء بالفشل، وستنكسر أمام إرادة شعبنا وصموده ومقاومته". وشددت الحركة أن "مثل هذه السياسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، بل ستزيد من صموده رغم تصاعد العدوان والمشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تهجيره". وترافق ذلك، وفقًا للبيان، مع خطط التهجير والضم التي تهدف إلى "تقويض الوجود الفلسطيني".وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".
https://sarabic.ae/20260218/سموتريتش-هدفنا-المقبل-هو-إلغاء-اتفاقيات-أوسلو-وتشجيع-هجرة-الفلسطينيين-من-غزة-والضفة-الغربية-1110478996.html
https://sarabic.ae/20260216/الخارجية-الفلسطينية-نخشى-ضم-إسرائيل-أراضي-بالضفة-الغربية-قبل-اجتماع-مجلس-السلام-1110442755.html
https://sarabic.ae/20260216/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدعو-إسرائيل-إلى-التراجع-عن-قرار-استئناف-تسجيل-الأراضي-في-الضفة--1110439636.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68f13c19fbe7e89e4c3e9072db3411d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, روسيا

"حماس" تدعو لتفعيل "المقاومة الشعبية" في الضفة والتصدي "لجرائم المستوطنين"

11:22 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 11:23 GMT 18.02.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatالاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
دعت حركة حماس الفلسطينية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى "تفعيل لجان المقاومة الشعبية عبر مناطق الضفة الغربية"، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ"جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، وفق تعبيرها.
وأكدت الحركة أن هذه الدعوة تأتي كرد فعل على سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل، والتي وصفتها بأنها "تصعيد فاشي" يستهدف الوجود الفلسطيني.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
سموتريتش: هدفنا المقبل هو إلغاء اتفاقيات أوسلو وتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
08:44 GMT
وفقاً للبيان، الذي حصل عليه المركز الفلسطيني للإعلام، أشارت "حماس" إلى أن "آخر هذه العمليات كان هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل"، معتبرة إياها جزءًا من "استهداف منهجي" للوجود الفلسطيني.
وقالت الحركة: "ندعو إلى تفعيل لجان المقاومة الشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتصدي لجرائم الاحتلال والمستوطنين".
وأضافت أن "تصعيد الاحتلال الصهيوني الفاشي لجرائم هدم المنازل يتواصل في الضفة الغربية"، مؤكدة أن هذه المخططات "ستبوء بالفشل، وستنكسر أمام إرادة شعبنا وصموده ومقاومته".
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الخارجية الفلسطينية: نخشى ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية قبل اجتماع مجلس السلام
16 فبراير, 21:26 GMT
وشددت الحركة أن "مثل هذه السياسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، بل ستزيد من صموده رغم تصاعد العدوان والمشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تهجيره".

واعتبرت "حماس" أن "عمليات الهدم تأتي ضمن سياسة "العقاب الجماعي"، التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن إسرائيل "استهدفت نحو 55 منزلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري".

وترافق ذلك، وفقًا للبيان، مع خطط التهجير والضم التي تهدف إلى "تقويض الوجود الفلسطيني".
بعد عامين من الحرب... الضفة الغربية بين مطرقة الأزمات وسندان مخططات الضم الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار استئناف تسجيل الأراضي في الضفة
16 فبراير, 19:50 GMT
وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".
وأثار هذا القرار موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، فقد جدد ترامب، معارضته لتصرفات إسرائيل، كما أعرب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية عن انتقاداتها.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала