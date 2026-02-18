https://sarabic.ae/20260218/حركة-حماس-تدعو-لتفعيل-المقاومة-الشعبية-في-الضفة-والتصدي-لجرائم-المستوطنين-1110487844.html

"حماس" تدعو لتفعيل "المقاومة الشعبية" في الضفة والتصدي "لجرائم المستوطنين"

وأكدت الحركة أن هذه الدعوة تأتي كرد فعل على سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل، والتي وصفتها بأنها "تصعيد فاشي" يستهدف الوجود الفلسطيني. وفقاً للبيان، الذي حصل عليه المركز الفلسطيني للإعلام، أشارت "حماس" إلى أن "آخر هذه العمليات كان هدم عمارة سكنية مأهولة جنوب مدينة الخليل"، معتبرة إياها جزءًا من "استهداف منهجي" للوجود الفلسطيني. وأضافت أن "تصعيد الاحتلال الصهيوني الفاشي لجرائم هدم المنازل يتواصل في الضفة الغربية"، مؤكدة أن هذه المخططات "ستبوء بالفشل، وستنكسر أمام إرادة شعبنا وصموده ومقاومته". وشددت الحركة أن "مثل هذه السياسات لن تثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه، بل ستزيد من صموده رغم تصاعد العدوان والمشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تهجيره". وترافق ذلك، وفقًا للبيان، مع خطط التهجير والضم التي تهدف إلى "تقويض الوجود الفلسطيني".وكانت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على مبادرة قدمها عدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو الأول من نوعه منذ عام 1967، ويمثل خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية".من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدّية".

