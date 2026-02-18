https://sarabic.ae/20260218/رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تعلق-على-ظروف-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-1110499268.html
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلق على ظروف مقتل سيف الإسلام القذافي
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلق على ظروف مقتل سيف الإسلام القذافي
سبوتنيك عربي
قالت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ظروف مقتل سيف الإسلام معمر القذافي لا تزال غير واضحة، داعية السلطات... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T16:56+0000
2026-02-18T16:56+0000
2026-02-18T16:56+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110078603_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_73478505df7acfb66457cd1834a6bf9e.jpg
وخلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، شددت تيتيه على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام المؤسسات الليبية بالمسار القانوني لتحقيق العدالة، حسب "بوابة الوسط" الليبية.وفي 3 فبراير/ شباط الجاري، اغتال مسلحون سيف الإسلام القذافي بمقر إقامته بمدينة الزنتان، وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل سيف الإسلام القذافي، ودعت السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد هوية المسؤولين عن الجريمة.كما أدانت وزارة الخارجية الروسية مقتل سيف الإسلام القذافي، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان، إن موسكو تأمل أن يتم إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.ولعب سيف الإسلام القذافي دورا سياسيا خلال فترة حكم والده معمر القذافي، الذي اغتيل أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وكان يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية لعام 2021، إلا أنها لم تجر.ودعا أنصار سيف الإسلام القذافي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في اغتياله.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى أن النزاع حول قانون الانتخابات، حال دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20260206/غياب-سيف-الإسلام-القذافي-فرصة-للمصالحة-في-ليبيا-أم-عامل-جديد-لتعميق-الانقسام-1110069539.html
https://sarabic.ae/20260205/الدبيبة-يحذر-من-خطر-أحمر-في-أول-تعليق-على-اغتيال-سيف-الإسلام-القذافي-1110030927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110078603_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_115d8ffb5b67b01517f539f68632f50f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعلق على ظروف مقتل سيف الإسلام القذافي
قالت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ظروف مقتل سيف الإسلام معمر القذافي لا تزال غير واضحة، داعية السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق شفاف وكاف لكشف ملابسات اغتياله وضمان محاسبة المسؤولين.
وخلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، شددت تيتيه على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام المؤسسات الليبية بالمسار القانوني لتحقيق العدالة، حسب
"بوابة الوسط" الليبية.
وفي 3 فبراير/ شباط الجاري، اغتال مسلحون سيف الإسلام القذافي بمقر إقامته بمدينة الزنتان، وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل سيف الإسلام القذافي، ودعت السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق عاجل لتحديد هوية المسؤولين عن الجريمة.
كما أدانت وزارة الخارجية الروسية مقتل سيف الإسلام القذافي
، وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان، إن موسكو تأمل أن يتم إجراء تحقيق شامل وتقديم الجناة إلى العدالة.
ولعب سيف الإسلام القذافي دورا سياسيا خلال فترة حكم والده معمر القذافي، الذي اغتيل أيضا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وكان يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية لعام 2021، إلا أنها لم تجر.
ودعا أنصار سيف الإسلام القذافي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في اغتياله.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا
في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى أن النزاع حول قانون الانتخابات، حال دون إتمامها.