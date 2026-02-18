https://sarabic.ae/20260218/رئيس-النيجر-يصف-شمال-بنين-بأنه-منطقة-انطلاق-لمرتزقة-من-فرنسا-وأوكرانيا-1110471631.html
رئيس النيجر يصف شمال بنين بأنه منطقة انطلاق لمرتزقة من فرنسا وأوكرانيا
رئيس النيجر يصف شمال بنين بأنه منطقة انطلاق لمرتزقة من فرنسا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، إن المناطق الشمالية من بنين تخضع لسيطرة مرتزقة فرنسيين وأوكرانيين. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T03:21+0000
2026-02-18T03:21+0000
2026-02-18T03:21+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104634050_0:34:712:435_1920x0_80_0_0_eb8a77f60b6a5996a36b0ce6b5c3e8c9.jpg
وأضاف تشياني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة النيجرية الرسمية، أن بلاده رصدت وضعًا مماثلًا في بنين، مشيرًا إلى أن السلطات هناك ردّت على مخاوف النيجر بالقول إن الأخيرة "تحسد" بنين على نظامها الدفاعي المنظم.وتساء رئيس بنين عن وجود هذا النظام، مؤكدًا أنه لا يوجد أي جندي بنيني في شمال البلاد، وأن "الإرهابيين والمرتزقة الفرنسيين والأوكرانيين يسيطرون على المنطقة".وأوضح أنه في الساعات الأولى من 29 يناير تعرض مطار العاصمة نيامي لهجوم، متهمًا فرنسا وبنين وكوت ديفوار برعاية منفذي الهجوم، ومحذرًا من رد انتقامي.كما ذكر أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت تخطط لسبع هجمات إضافية في حال نجاح الهجوم على مطار نيامي.وأشار إلى أن عملاء فرنسيين يزودون المرتزقة بالأسلحة والأموال والمعدات لزعزعة الاستقرار في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
https://sarabic.ae/20260216/الجزائر-والنيجر-تتفقان-على-إنجاز-أنبوب-الغاز-العابر-للصحراء--1110427201.html
النيجر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104634050_132:0:712:435_1920x0_80_0_0_531178ea472e7517f682c5969e9cbcb2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, العالم
رئيس النيجر يصف شمال بنين بأنه منطقة انطلاق لمرتزقة من فرنسا وأوكرانيا
قال رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، إن المناطق الشمالية من بنين تخضع لسيطرة مرتزقة فرنسيين وأوكرانيين.
وأضاف تشياني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة النيجرية الرسمية، أن بلاده رصدت وضعًا مماثلًا في بنين، مشيرًا إلى أن السلطات هناك ردّت على مخاوف النيجر بالقول إن الأخيرة "تحسد" بنين على نظامها الدفاعي المنظم.
وتساء رئيس بنين عن وجود هذا النظام، مؤكدًا أنه لا يوجد أي جندي بنيني في شمال البلاد
، وأن "الإرهابيين والمرتزقة الفرنسيين والأوكرانيين يسيطرون على المنطقة".
وأوضح أنه في الساعات الأولى من 29 يناير تعرض مطار العاصمة نيامي لهجوم، متهمًا فرنسا وبنين وكوت ديفوار برعاية منفذي الهجوم، ومحذرًا من رد انتقامي
.
كما ذكر أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت تخطط لسبع هجمات إضافية في حال نجاح الهجوم على مطار نيامي.
وأشار إلى أن عملاء فرنسيين يزودون المرتزقة بالأسلحة والأموال والمعدات لزعزعة الاستقرار في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.