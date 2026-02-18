رئيس النيجر يصف شمال بنين بأنه منطقة انطلاق لمرتزقة من فرنسا وأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس النيجر يصف شمال بنين بأنه منطقة انطلاق لمرتزقة من فرنسا وأوكرانيا
رئيس النيجر يصف شمال بنين بأنه منطقة انطلاق لمرتزقة من فرنسا وأوكرانيا
رئيس النيجر يصف شمال بنين بأنه منطقة انطلاق لمرتزقة من فرنسا وأوكرانيا

03:21 GMT 18.02.2026
النيجر
النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Photo / x/@AyatIdrissa
تابعنا عبر
قال رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، إن المناطق الشمالية من بنين تخضع لسيطرة مرتزقة فرنسيين وأوكرانيين.
وأضاف تشياني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة النيجرية الرسمية، أن بلاده رصدت وضعًا مماثلًا في بنين، مشيرًا إلى أن السلطات هناك ردّت على مخاوف النيجر بالقول إن الأخيرة "تحسد" بنين على نظامها الدفاعي المنظم.
وتساء رئيس بنين عن وجود هذا النظام، مؤكدًا أنه لا يوجد أي جندي بنيني في شمال البلاد، وأن "الإرهابيين والمرتزقة الفرنسيين والأوكرانيين يسيطرون على المنطقة".
وأوضح أنه في الساعات الأولى من 29 يناير تعرض مطار العاصمة نيامي لهجوم، متهمًا فرنسا وبنين وكوت ديفوار برعاية منفذي الهجوم، ومحذرًا من رد انتقامي.
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الجزائر والنيجر تتفقان على إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء
16 فبراير, 15:52 GMT
كما ذكر أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت تخطط لسبع هجمات إضافية في حال نجاح الهجوم على مطار نيامي.
وأشار إلى أن عملاء فرنسيين يزودون المرتزقة بالأسلحة والأموال والمعدات لزعزعة الاستقرار في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
