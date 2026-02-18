https://sarabic.ae/20260218/على-خطاه-السعودية-تطلق-مشروعا-فريدا-لتوثيق-طريق-الهجرة-النبوية-1110479981.html

"على خطاه"... السعودية تطلق مشروعا فريدا لتوثيق طريق الهجرة النبوية

أعلنت المملكة العربية السعودية، رسميًا، عن انطلاق مشروع "على خطاه"، الذي يهدف إلى توثيق طريق الهجرة النبوية، وتقديم تجربة تاريخية وثقافية مميزة للزوار. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

ويمتد المشروع على طول 470 كيلومترًا، مستعرضًا محطات الهجرة التاريخية، ومعززًا الوعي بسيرة النبي محمد.وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ: "من المدينة المنورة، انطلاق مشروع "على خطاه" على امتداد 470 كيلومترًا، ليقدم تجربة توثق طريق الهجرة النبوية، وتستعرض محطاته التاريخية، وتعزز الوعي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم".وأضاف آل الشيخ أن "المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التجربة التاريخية والثقافية في المملكة"، لافتًا إلى أن "المرحلة الأولى ستستقبل نحو مليون زائر، مع أهداف للوصول إلى خمسة ملايين زائر بحلول عام 2030، ودراسة رفع العدد مستقبلًا إلى عشرة ملايين زائر".وفي الوقت ذاته، افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والمستشار تركي آل الشيخ، معرض "الهجرة على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم"، الذي ينظمه مركز "إثراء" التابع لشركة "أرامكو" السعودية بجوار مسجد "قباء".ويضم المعرض 14 محطة تفاعلية تغطي رحلة الهجرة النبوية خلال 8 أيام على مسافة نحو 400 كيلومتر، صممت بمشاركة خبراء وباحثين محليين ودوليين، لتقديم محتوى موثق بأسلوب سردي حديث يجمع بين التوثيق التاريخي والتجربة التفاعلية، مع تسليط الضوء على القيم الإنسانية والحضارية التي انطلقت منها الهجرة، وما تحمله من دروس في التخطيط والثبات وبناء المجتمعات، بحسب وسائل إعلام سعودية.

