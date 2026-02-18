https://sarabic.ae/20260218/كيف-تتم-دراسة-وتوقع-الإنفجارات-البركانية-والزلازل-في-كامتشاتكا-الروسية-1110501777.html

كيف تتم دراسة وتوقع الانفجارات البركانية والزلازل في كامتشاتكا الروسية؟

كيف تتم دراسة وتوقع الانفجارات البركانية والزلازل في كامتشاتكا الروسية؟

لا تزال الانفجارات البركانية والزلازل من بين أكثر قوى الطبيعة غموضا، ومع ذلك، يُطور العلماء أساليب لرصدها والتنبؤ بها، ويقود باحثون في معهد علم البراكين...

رسخت الانفجارات البركانية في الوعي الجمعي كصورة لواحدة من أكبرالكوارث الطبيعية: غضب الأرض، واللهب، والرماد، والأهم من ذلك، عدم القدرة على التنبؤ بهذه الكارثة. وينطبق الأمر نفسه على الزلازل. ورغم أن البشرية قد أحرزت تقدما ملحوظا في التنبؤ بمثل هذه الكوارث، إلا أن العمليات التي تحدث في أعماق كوكبنا لا تزال تثير الرعب والفضول لدى الناس. ويهدف العلماء إلى فهم كيفية عمل البراكين والتنبؤ بانفجاراتها، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".يوجد في كامتشاتكا نحو 30 بركانا نشطا، منها ما هو ثائر حاليا، ومنها ما انتهى ثورانه في الآونة الأخيرة، ومنها ما يُحتمل أن يبدأ ثورانه قريبا. ويبلغ إجمالي عدد البراكين أكثر من 300 بركان، وهي متنوعة للغاية. ويمكن تقسيمها تقريبا إلى مجموعات: وتحاكي النماذج المخبرية التي طورها الباحثون أنماط الثوران، ما يسمح بتعديل المعلمات للكشف عن الأسباب. يشمل التقدم المحرز إتقان دراسة البراكين البازلتية، مع استمرار العمل على أنواع الأنديزيت الأكثر خطورة ومحاكاة الريوليت المستقبلية، الأمر الذي يعزز دقة التنبؤ.بالنسبة للزلازل فهي تنشأ في أعماق الأرض أو في المحيطات، ويتم رصدها عبر الموجات الزلزالية السطحية، حيث تقوم الفرق بتحديد مواقع الأحداث، ومعالجة الإشارات، ودراسة رواسب التسونامي لرصد الأنماط طويلة الأمد، مثل الزلازل التي تحدث كل 500 إلى 1000 عام. وتجدر الإشارة إلى أن المناطق النشطة بركانيا تثيرانتباه علماء الأحياء، الذين يكتشفون فيها أنواعا جديدة من الكائنات الحية الفريدة، حيث عزل علماء الأحياء في جامعة موسكو الحكومية بكتيريا "Thermanaerothrix solaris" اللاهوائية المحبة للحرارة من نبع سولنيتشني، الواقع في كالديرا أوزون في كامتشاتكا.وأخيراً، بفضل جهود الباحثين في معهد علم البراكين والزلازل، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، يجري تطوير مناهج جديدة للتنبؤ قصير المدى بالمخاطر الزلزالية.

