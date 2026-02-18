كيف تتم دراسة وتوقع الانفجارات البركانية والزلازل في كامتشاتكا الروسية؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
كيف تتم دراسة وتوقع الانفجارات البركانية والزلازل في كامتشاتكا الروسية؟
كيف تتم دراسة وتوقع الانفجارات البركانية والزلازل في كامتشاتكا الروسية؟
سبوتنيك عربي
لا تزال الانفجارات البركانية والزلازل من بين أكثر قوى الطبيعة غموضا، ومع ذلك، يُطور العلماء أساليب لرصدها والتنبؤ بها، ويقود باحثون في معهد علم البراكين... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
كيف تتم دراسة وتوقع الانفجارات البركانية والزلازل في كامتشاتكا الروسية؟

19:16 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 19:17 GMT 18.02.2026)
© Photo / Xصورة لثوران بركان بيزيمناني في كامشاتكا بروسيا
صورة لثوران بركان بيزيمناني في كامشاتكا بروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Photo / X
تابعنا عبر
لا تزال الانفجارات البركانية والزلازل من بين أكثر قوى الطبيعة غموضا، ومع ذلك، يُطور العلماء أساليب لرصدها والتنبؤ بها، ويقود باحثون في معهد علم البراكين والزلازل، التابع لفرع الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم، جهودا لفهم هذه الظواهر من خلال التحليل التاريخي والمراقبة الآنية والنمذجة المبتكرة.
رسخت الانفجارات البركانية في الوعي الجمعي كصورة لواحدة من أكبرالكوارث الطبيعية: غضب الأرض، واللهب، والرماد، والأهم من ذلك، عدم القدرة على التنبؤ بهذه الكارثة. وينطبق الأمر نفسه على الزلازل.
ورغم أن البشرية قد أحرزت تقدما ملحوظا في التنبؤ بمثل هذه الكوارث، إلا أن العمليات التي تحدث في أعماق كوكبنا لا تزال تثير الرعب والفضول لدى الناس. ويهدف العلماء إلى فهم كيفية عمل البراكين والتنبؤ بانفجاراتها، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".
يوجد في كامتشاتكا نحو 30 بركانا نشطا، منها ما هو ثائر حاليا، ومنها ما انتهى ثورانه في الآونة الأخيرة، ومنها ما يُحتمل أن يبدأ ثورانه قريبا. ويبلغ إجمالي عدد البراكين أكثر من 300 بركان، وهي متنوعة للغاية. ويمكن تقسيمها تقريبا إلى مجموعات:
البازلتية، التي تتميز بتدفقات الحمم السائلة.
والأنديزيتية، التي تتميز بانفجارات قوية.
والريوليتية، التي تتميز بانفجارات بركانية عنيفة بشكل خاص.

يستخدم الباحثون علم الصخور لتحليل المواد المقذوفة، بينما تستكشف الجيوفيزياء التراكيب تحت السطحية، ويدمج علم البراكين التجريبي هذه البيانات في نماذج ديناميكية باستخدام تجهيزات مخبرية بطول 19 مترا تحاكي تدفق الصهارة باستخدام السوائل والكاميرات عالية السرعة وأجهزة الاستشعار.

ثوران بركان كاريمسكي في كامتشاتكا شمال شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
ثوران بركان في كامتشاتكا الروسية لأول مرة منذ 600 عام
3 أغسطس 2025, 04:55 GMT
وتحاكي النماذج المخبرية التي طورها الباحثون أنماط الثوران، ما يسمح بتعديل المعلمات للكشف عن الأسباب. يشمل التقدم المحرز إتقان دراسة البراكين البازلتية، مع استمرار العمل على أنواع الأنديزيت الأكثر خطورة ومحاكاة الريوليت المستقبلية، الأمر الذي يعزز دقة التنبؤ.
بالنسبة للزلازل فهي تنشأ في أعماق الأرض أو في المحيطات، ويتم رصدها عبر الموجات الزلزالية السطحية، حيث تقوم الفرق بتحديد مواقع الأحداث، ومعالجة الإشارات، ودراسة رواسب التسونامي لرصد الأنماط طويلة الأمد، مثل الزلازل التي تحدث كل 500 إلى 1000 عام.

تحدد التنبؤات طويلة الأمد "الفجوات الزلزالية" - وهي مناطق متأخرة عن موعد حدوثها - بينما تستخدم التنبؤات قصيرة الأمد بيانات الآبار حول تركيب الغاز. يسهم تحليل ما بعد الحدث، مثل المسوحات الجوية التي تُجرى بعد التسونامي باستخدام نماذج التضاريس الرقمية، في تحسين الفهم.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
وسائط متعددة
لحظات طبيعية مدهشة... بركانا كامتشاتكا ينفثان اللهب أقصى شرقي روسيا
5 أغسطس 2025, 10:35 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق النشطة بركانيا تثيرانتباه علماء الأحياء، الذين يكتشفون فيها أنواعا جديدة من الكائنات الحية الفريدة، حيث عزل علماء الأحياء في جامعة موسكو الحكومية بكتيريا "Thermanaerothrix solaris" اللاهوائية المحبة للحرارة من نبع سولنيتشني، الواقع في كالديرا أوزون في كامتشاتكا.
وأخيراً، بفضل جهود الباحثين في معهد علم البراكين والزلازل، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، يجري تطوير مناهج جديدة للتنبؤ قصير المدى بالمخاطر الزلزالية.
