https://sarabic.ae/20260218/لافروف-روسيا-تنظر-إلى-السعودية-بصفتها-شريكا-استراتيجيا-في-الشرق-الأوسط-1110507767.html

لافروف: روسيا تنظر إلى السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط

لافروف: روسيا تنظر إلى السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تنظر إلى المملكة العربية السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط. 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T20:38+0000

2026-02-18T20:38+0000

2026-02-18T20:38+0000

العالم العربي

روسيا

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102350300_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_d282173069be0ca4f456f20985851b4b.jpg

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية: "دولتنا تنظر إلى المملكة العربية السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، ونلمس من جانبنا أن هذه النظرة متبادلة، من قبل زملائنا السعوديين. تتم هيكلة العلاقات اليوم من خلال الحوار على أعلى المستويات".وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن التدفق السياحي من السعودية والإمارات إلى روسيا في حالة تصاعد، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته يزداد عدد السائحين من روسيا لزيارة دول الخليج.وقال لافروف: إن "التدفق السياحي من السعودية ومن الإمارات إلى روسيا في تصاعد، كما يتصاعد تدفق السياح من روسيا إلى دول الخليج".وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية: "هناك 25 ألفا هي حصتنا للحجاج من روسيا، وهو رقم لا يستهان به، ودوما ما يتم استكمال تلك الحصة، وهي تمثل تضامنا وثيقا من جانبنا في سبيل الحفاظ على القيم التقليدية للديانات العالمية العظيمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمجالات التواصل الإنسانية والثقافية والتعليمية والرياضية".

https://sarabic.ae/20260218/لافروف-إجلاء-الفلسطينيين-من-غزة-لا-يمكن-إلا-بضمان-عودتهم-إليها-1110506789.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, روسيا, السعودية