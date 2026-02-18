عربي
https://sarabic.ae/20260218/لافروف-روسيا-تنظر-إلى-السعودية-بصفتها-شريكا-استراتيجيا-في-الشرق-الأوسط-1110507767.html
لافروف: روسيا تنظر إلى السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط
لافروف: روسيا تنظر إلى السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تنظر إلى المملكة العربية السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط.
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تنظر إلى المملكة العربية السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية: "دولتنا تنظر إلى المملكة العربية السعودية بصفتها شريكا استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، ونلمس من جانبنا أن هذه النظرة متبادلة، من قبل زملائنا السعوديين. تتم هيكلة العلاقات اليوم من خلال الحوار على أعلى المستويات".
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ناقشا خلال محادثاتهما الهاتفية الأخيرة توجهات الشراكة المبدئية على أكثر من مسار، كالاقتصادي والإنساني والسياسي، وتوافقا حول كيفية بناء التواصل في المستقبل.
وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن التدفق السياحي من السعودية والإمارات إلى روسيا في حالة تصاعد، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته يزداد عدد السائحين من روسيا لزيارة دول الخليج.
لافروف يترأس اجتماعًا للمجلس العام لحزب روسيا الموحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
لافروف: إجلاء الفلسطينيين من غزة لا يمكن إلا بضمان عودتهم إليها
20:05 GMT
وقال لافروف: إن "التدفق السياحي من السعودية ومن الإمارات إلى روسيا في تصاعد، كما يتصاعد تدفق السياح من روسيا إلى دول الخليج".

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هناك 25 ألفًا من مسلمي روسيا يؤدون مناسك الحج سنويًا، ما يؤكد وجود تضامن روسي وثيق في سبيل الحفاظ على القيم التقليدية للديانات العالمية.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية: "هناك 25 ألفا هي حصتنا للحجاج من روسيا، وهو رقم لا يستهان به، ودوما ما يتم استكمال تلك الحصة، وهي تمثل تضامنا وثيقا من جانبنا في سبيل الحفاظ على القيم التقليدية للديانات العالمية العظيمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمجالات التواصل الإنسانية والثقافية والتعليمية والرياضية".
