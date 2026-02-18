عربي
ميدينسكي يؤكد عقد اجتماع مغلق مع الطرف الأوكراني في جنيف
ميدينسكي يؤكد عقد اجتماع مغلق مع الطرف الأوكراني في جنيف
سبوتنيك عربي
أفاد مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى اجتماعا مغلقا مع الطرف الأوكراني فقط. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T15:50+0000
2026-02-18T15:50+0000
روسيا
العالم
محادثات جنيف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_11a6a5c6bd305c80d1c063c34bf8f302.jpg
وأكد ميدينسكي للصحفيين إجراء المباحثات المغلقة مع الطرف الأوكراني في جنيف، لمدة ساعتين، عقب اختتام الاجتماع الثلاثي (الذي ضم الولايات المتحدة الأمريكية).وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.وأشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
أفاد مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى اجتماعا مغلقا مع الطرف الأوكراني فقط.
وأكد ميدينسكي للصحفيين إجراء المباحثات المغلقة مع الطرف الأوكراني في جنيف، لمدة ساعتين، عقب اختتام الاجتماع الثلاثي (الذي ضم الولايات المتحدة الأمريكية).
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.
وأشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
ميدينسكي يعقد مؤتمراً صحفياً عقب المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
ميدينسكي: مفاوضات جنيف لم تكن سهلة لكنها اتسمت بالطابع العملي
09:59 GMT
وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
