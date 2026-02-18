https://sarabic.ae/20260218/ميدينسكي-يؤكد-عقد-اجتماع-مغلق-مع-الطرف-الأوكراني-في-جنيف-1110496745.html
ميدينسكي يؤكد عقد اجتماع مغلق مع الطرف الأوكراني في جنيف
ميدينسكي يؤكد عقد اجتماع مغلق مع الطرف الأوكراني في جنيف
سبوتنيك عربي
أفاد مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى اجتماعا مغلقا مع الطرف الأوكراني فقط. 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T15:50+0000
2026-02-18T15:50+0000
2026-02-18T15:50+0000
روسيا
العالم
محادثات جنيف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_11a6a5c6bd305c80d1c063c34bf8f302.jpg
وأكد ميدينسكي للصحفيين إجراء المباحثات المغلقة مع الطرف الأوكراني في جنيف، لمدة ساعتين، عقب اختتام الاجتماع الثلاثي (الذي ضم الولايات المتحدة الأمريكية).وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.وأشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20260218/ميدينسكي-مفاوضات-جنيف-لم-تكن-سهلة-لكنها-اتسمت-بالعملية-1110482844.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110457163_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_23f3798677199777fe1d5df2c351ae96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, محادثات جنيف
روسيا, العالم, محادثات جنيف
ميدينسكي يؤكد عقد اجتماع مغلق مع الطرف الأوكراني في جنيف
أفاد مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي في محادثات جنيف، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأربعاء، بأنه أجرى اجتماعا مغلقا مع الطرف الأوكراني فقط.
وأكد ميدينسكي للصحفيين إجراء المباحثات المغلقة مع الطرف الأوكراني في جنيف، لمدة ساعتين، عقب اختتام الاجتماع الثلاثي (الذي ضم الولايات المتحدة الأمريكية).
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،
أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير مباشرة خلال مباحثات جنيف، لكن من السابق لأوانه إجراء أي تقييمات.
وأشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة أقرت أنه دون حل القضية الإقليمية وفقًا للصيغة المتفق عليها في قمة ألاسكا، لا أمل في تسوية طويلة الأمد، وأكد أنه يجب على القوات المسلحة الأوكرانية الانسحاب من دونباس، وهذا شرط أساسي لموسكو.
وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 قبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمرت اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.