وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية تعول على دور "سبوتنيك" في نقل الواقع الفلسطيني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260218/وزيرة-التنمية-الاجتماعية-في-الحكومة-الفلسطينية-تعول-على-دور-سبوتنيك-في-نقل-الواقع-الفلسطيني--1110485280.html
وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية تعول على دور "سبوتنيك" في نقل الواقع الفلسطيني
وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية تعول على دور "سبوتنيك" في نقل الواقع الفلسطيني
سبوتنيك عربي
علّقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد، على متابعة "سبوتنيك" لما يجري في غزة، وأهميتها في نقل... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T11:12+0000
2026-02-18T11:48+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
روسيا
سبوتنيك
الدعم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110489033_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dbbbe51501a53b2c27bf9d7f4e4782ff.jpg
وقالت حمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدور الذي تلعبه "سبوتنيك"، عبر ما تستخدمه من منصات للتواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع، يعد مهما جدا، إذ تطرح القضايا بطريقة مختلفة".وشددت حمد على "أهمية أن يطلع المواطن الروسي، كما المواطن العربي وفي الدول الإسلامية، على حجم الضغوط التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني والأسرة الفلسطينية".ولفتت إلى أن اقتلاع أشجار الزيتون بكميات كبيرة جدا، وهي من الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمر بعضها 200 عام، لا يمكن تعويضها، ولا سيما أن كثيرا من الأسر الفقيرة تعتمد عليها كمصدر دخل سنوي لتأمين احتياجاتها في ظل البطالة والحصار".ورأت حمد أن "عرض هذه الحقائق يجب أن يتم بصورة أوسع وأكثر تكاملا وعمقا لإبراز حجم التأثير، وتمكين المتابع من إدراك طبيعة الدعم الذي يمكن تقديمه لهذا الشعب الذي يستحق العدالة".وختمت حمد حيثها بالتأكيد على أهمية دور "سبوتنيك" في نقل الصورة، والتطلع إلى دور أوسع للوكالة عبر الإعلام المرئي والشهادات الحية من الميدان ونقل الحقائق، وفتح المجال أمام من يرغب في تقديم الدعم المباشر للأشخاص والمراكز والمؤسسات التي تؤمن الحماية والرعاية".
https://sarabic.ae/20251229/وزيرة-خارجية-فلسطين-نثمن-الدعم-الروسي-ونؤكد-على-أهمية-سبوتنيك-في-إيصال-الرسالة-الفلسطينية-للعالم-1108699417.html
https://sarabic.ae/20260122/سبوتنيك-توقع-مذكرة-تفاهم-وتعاون-مع-الهيئة-العامة-للإذاعة-والتلفزيون-الفلسطينية-1109516717.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110489033_102:0:1130:771_1920x0_80_0_0_41f6c3682c0d3999d119ba38aaddcd7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, روسيا, سبوتنيك, الدعم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, روسيا, سبوتنيك, الدعم, تقارير سبوتنيك, حصري

وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية تعول على دور "سبوتنيك" في نقل الواقع الفلسطيني

11:12 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 11:48 GMT 18.02.2026)
© Sputnik وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد
 وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
علّقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد، على متابعة "سبوتنيك" لما يجري في غزة، وأهميتها في نقل الحقائق من الشرق الأوسط وتقديم رواية مغايرة للرواية النمطية التي يروج لها الإعلام الغربي.
وقالت حمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدور الذي تلعبه "سبوتنيك"، عبر ما تستخدمه من منصات للتواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع، يعد مهما جدا، إذ تطرح القضايا بطريقة مختلفة".

وأضافت: "اعتماد الدول على معايير محددة في الحديث عن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، كارتفاع معدلات البطالة أو انهيار العملة وما شابه ذلك، لا ينطبق على الحالة الفلسطينية، إذ لا تتوفر أرقام ومعايير واضحة يمكن عرضها بشكل تقليدي في ظل الاحتلال".

الدكتورة فارسين أغابيكيان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
وزيرة خارجية فلسطين: نثمن الدعم الروسي ونؤكد على أهمية "سبوتنيك" في إيصال الرسالة الفلسطينية للعالم
29 ديسمبر 2025, 16:30 GMT
وشددت حمد على "أهمية أن يطلع المواطن الروسي، كما المواطن العربي وفي الدول الإسلامية، على حجم الضغوط التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني والأسرة الفلسطينية".
ولفتت إلى أن اقتلاع أشجار الزيتون بكميات كبيرة جدا، وهي من الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمر بعضها 200 عام، لا يمكن تعويضها، ولا سيما أن كثيرا من الأسر الفقيرة تعتمد عليها كمصدر دخل سنوي لتأمين احتياجاتها في ظل البطالة والحصار".
سبوتنيك توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
"سبوتنيك" توقع مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية
22 يناير, 14:02 GMT
ورأت حمد أن "عرض هذه الحقائق يجب أن يتم بصورة أوسع وأكثر تكاملا وعمقا لإبراز حجم التأثير، وتمكين المتابع من إدراك طبيعة الدعم الذي يمكن تقديمه لهذا الشعب الذي يستحق العدالة".
وختمت حمد حيثها بالتأكيد على أهمية دور "سبوتنيك" في نقل الصورة، والتطلع إلى دور أوسع للوكالة عبر الإعلام المرئي والشهادات الحية من الميدان ونقل الحقائق، وفتح المجال أمام من يرغب في تقديم الدعم المباشر للأشخاص والمراكز والمؤسسات التي تؤمن الحماية والرعاية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала