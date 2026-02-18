https://sarabic.ae/20260218/وزيرة-التنمية-الاجتماعية-في-الحكومة-الفلسطينية-تعول-على-دور-سبوتنيك-في-نقل-الواقع-الفلسطيني--1110485280.html

وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية تعول على دور "سبوتنيك" في نقل الواقع الفلسطيني

وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية تعول على دور "سبوتنيك" في نقل الواقع الفلسطيني

سبوتنيك عربي

علّقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد، على متابعة "سبوتنيك" لما يجري في غزة، وأهميتها في نقل... 18.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-18T11:12+0000

2026-02-18T11:12+0000

2026-02-18T11:48+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

روسيا

سبوتنيك

الدعم

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110489033_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dbbbe51501a53b2c27bf9d7f4e4782ff.jpg

وقالت حمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدور الذي تلعبه "سبوتنيك"، عبر ما تستخدمه من منصات للتواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع، يعد مهما جدا، إذ تطرح القضايا بطريقة مختلفة".وشددت حمد على "أهمية أن يطلع المواطن الروسي، كما المواطن العربي وفي الدول الإسلامية، على حجم الضغوط التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني والأسرة الفلسطينية".ولفتت إلى أن اقتلاع أشجار الزيتون بكميات كبيرة جدا، وهي من الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمر بعضها 200 عام، لا يمكن تعويضها، ولا سيما أن كثيرا من الأسر الفقيرة تعتمد عليها كمصدر دخل سنوي لتأمين احتياجاتها في ظل البطالة والحصار".ورأت حمد أن "عرض هذه الحقائق يجب أن يتم بصورة أوسع وأكثر تكاملا وعمقا لإبراز حجم التأثير، وتمكين المتابع من إدراك طبيعة الدعم الذي يمكن تقديمه لهذا الشعب الذي يستحق العدالة".وختمت حمد حيثها بالتأكيد على أهمية دور "سبوتنيك" في نقل الصورة، والتطلع إلى دور أوسع للوكالة عبر الإعلام المرئي والشهادات الحية من الميدان ونقل الحقائق، وفتح المجال أمام من يرغب في تقديم الدعم المباشر للأشخاص والمراكز والمؤسسات التي تؤمن الحماية والرعاية".

https://sarabic.ae/20251229/وزيرة-خارجية-فلسطين-نثمن-الدعم-الروسي-ونؤكد-على-أهمية-سبوتنيك-في-إيصال-الرسالة-الفلسطينية-للعالم-1108699417.html

https://sarabic.ae/20260122/سبوتنيك-توقع-مذكرة-تفاهم-وتعاون-مع-الهيئة-العامة-للإذاعة-والتلفزيون-الفلسطينية-1109516717.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, روسيا, سبوتنيك, الدعم, تقارير سبوتنيك, حصري