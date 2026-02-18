https://sarabic.ae/20260218/وزيرة-التنمية-الاجتماعية-في-الحكومة-الفلسطينية-تعول-على-دور-سبوتنيك-في-نقل-الواقع-الفلسطيني--1110485280.html
وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية تعول على دور "سبوتنيك" في نقل الواقع الفلسطيني
علّقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد، على متابعة "سبوتنيك" لما يجري في غزة، وأهميتها في نقل... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T11:12+0000
2026-02-18T11:12+0000
2026-02-18T11:48+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110489033_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dbbbe51501a53b2c27bf9d7f4e4782ff.jpg
وزيرة التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية تعول على دور "سبوتنيك" في نقل الواقع الفلسطيني
11:12 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 11:48 GMT 18.02.2026)
حصري
علّقت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة في الحكومة الفلسطينية، الدكتورة سماح حمد، على متابعة "سبوتنيك" لما يجري في غزة، وأهميتها في نقل الحقائق من الشرق الأوسط وتقديم رواية مغايرة للرواية النمطية التي يروج لها الإعلام الغربي.
وقالت حمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الدور الذي تلعبه "سبوتنيك"، عبر ما تستخدمه من منصات للتواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع، يعد مهما جدا، إذ تطرح القضايا بطريقة مختلفة".
وأضافت: "اعتماد الدول على معايير محددة في الحديث عن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، كارتفاع معدلات البطالة أو انهيار العملة وما شابه ذلك، لا ينطبق على الحالة الفلسطينية، إذ لا تتوفر أرقام ومعايير واضحة يمكن عرضها بشكل تقليدي في ظل الاحتلال".
29 ديسمبر 2025, 16:30 GMT
وشددت حمد على "أهمية أن يطلع المواطن الروسي، كما المواطن العربي وفي الدول الإسلامية، على حجم الضغوط التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني
والأسرة الفلسطينية".
ولفتت إلى أن اقتلاع أشجار الزيتون بكميات كبيرة جدا، وهي من الأشجار المعمرة التي يتجاوز عمر بعضها 200 عام، لا يمكن تعويضها، ولا سيما أن كثيرا من الأسر الفقيرة تعتمد عليها كمصدر دخل سنوي لتأمين احتياجاتها في ظل البطالة والحصار".
ورأت حمد أن "عرض هذه الحقائق يجب أن يتم بصورة أوسع وأكثر تكاملا وعمقا لإبراز حجم التأثير، وتمكين المتابع من إدراك طبيعة الدعم الذي يمكن تقديمه لهذا الشعب الذي يستحق العدالة".
وختمت حمد حيثها بالتأكيد على أهمية دور "سبوتنيك" في نقل الصورة
، والتطلع إلى دور أوسع للوكالة عبر الإعلام المرئي والشهادات الحية من الميدان ونقل الحقائق، وفتح المجال أمام من يرغب في تقديم الدعم المباشر للأشخاص والمراكز والمؤسسات التي تؤمن الحماية والرعاية".