رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: تعدد الأقطاب في العالم بدأ بفضل بوتين
رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: تعدد الأقطاب في العالم بدأ بفضل بوتين
أكد ميلوراد دوديك، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، الحزب الحاكم في جمهورية صرب البوسنة، رئيس الجمهورية السابق، أن "الحوار حول التعددية القطبية في العالم قد بدأ بفضل جهود روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".
وقال دوديك: "لولا الصراع والرئيس بوتين، الذي يدعم عالمًا متساويًا، لكان السؤال هو ما إذا كان الصراع من أجل التعددية القطبية سيستمر اليوم".
ووفقاً له، الآن، عندما يدور الحديث على المنصات الدولية عن تغيّر العالم، وتوقفه عن كونه أحادي القطبية وتحوله إلى متعدد الأقطاب، يتم نسيان الأسباب في بعض الأحيان.
وفي برنامج "أخبار الأسبوع" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، في فبراير/ شباط الجاري، قام ديمتري كيسيلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، عرض خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، حيث طرح الرئيس الروسي "التعددية القطبية كمبدأ عملي وأخلاقي في السياسة العالمية".