رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: تعدد الأقطاب في العالم بدأ بفضل بوتين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
14:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:00 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:24 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: تعدد الأقطاب في العالم بدأ بفضل بوتين
رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: تعدد الأقطاب في العالم بدأ بفضل بوتين
أكد ميلوراد دوديك، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، الحزب الحاكم في جمهورية صرب البوسنة، رئيس الجمهورية السابق، أن "الحوار حول التعددية القطبية... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
Рئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص "نتائج العام".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجيب على الأسئلة خلال البرنامج الخاص نتائج العام.
أكد ميلوراد دوديك، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، الحزب الحاكم في جمهورية صرب البوسنة، رئيس الجمهورية السابق، أن "الحوار حول التعددية القطبية في العالم قد بدأ بفضل جهود روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين".
وقال دوديك: "لولا الصراع والرئيس بوتين، الذي يدعم عالمًا متساويًا، لكان السؤال هو ما إذا كان الصراع من أجل التعددية القطبية سيستمر اليوم".
ووفقاً له، الآن، عندما يدور الحديث على المنصات الدولية عن تغيّر العالم، وتوقفه عن كونه أحادي القطبية وتحوله إلى متعدد الأقطاب، يتم نسيان الأسباب في بعض الأحيان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
بوتين: روسيا تكثف جهودها لتطوير أسطولها من كاسحات الجليد النووية
23 يناير, 14:40 GMT
وفي برنامج "أخبار الأسبوع" على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، في فبراير/ شباط الجاري، قام ديمتري كيسيلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الدولية، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، عرض خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007، حيث طرح الرئيس الروسي "التعددية القطبية كمبدأ عملي وأخلاقي في السياسة العالمية".
لافروف: روسيا لن تسمح بإعادة تسليح نظام كييف
نائب أردني سابق: آن الأوان للولايات المتحدة أن تتفهم التعددية القطبية
