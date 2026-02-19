https://sarabic.ae/20260219/متحدث-المفوضية-الأوروبية-نرحب-بالجهود-الأمريكية-للتوصل-إلى-اتفاق-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1110531729.html

متحدث المفوضية الأوروبية: نرحب بالجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية

متحدث المفوضية الأوروبية: نرحب بالجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية

أكد متحدث المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد المحادثات الروسية الأوكرانية الأمريكية... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

وقال العنوني في مؤتمر صحفي: "نُرحب بجهود الولايات المتحدة لوقف عمليات القتل في أوكرانيا والحرب العدوانية الروسية، وتحقيق سلام عادل ودائم".وأضافت إيتكونن في إحاطة صحفية: "نتواصل مع جميع السلطات المعنية، بما فيها أوكرانيا، لتوضيح الجدول الزمني لإصلاح خط الأنابيب. لا نضغط على أوكرانيا أو نفرض عليها أي مواعيد نهائية للقيام بذلك، خاصةً وأن روسيا استغلت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية طوال سنوات الحرب الأربع".أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".صرح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن. وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".

