متحدث المفوضية الأوروبية: نرحب بالجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية
أكد متحدث المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد المحادثات الروسية الأوكرانية الأمريكية
وقال العنوني في مؤتمر صحفي: "نُرحب بجهود الولايات المتحدة لوقف عمليات القتل في أوكرانيا والحرب العدوانية الروسية، وتحقيق سلام عادل ودائم".وأضافت إيتكونن في إحاطة صحفية: "نتواصل مع جميع السلطات المعنية، بما فيها أوكرانيا، لتوضيح الجدول الزمني لإصلاح خط الأنابيب. لا نضغط على أوكرانيا أو نفرض عليها أي مواعيد نهائية للقيام بذلك، خاصةً وأن روسيا استغلت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية طوال سنوات الحرب الأربع".أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".صرح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن. وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".
أكد متحدث المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام بعد المحادثات الروسية الأوكرانية الأمريكية التي عقدت في جنيف.
وقال العنوني في مؤتمر صحفي: "نُرحب بجهود الولايات المتحدة لوقف عمليات القتل في أوكرانيا والحرب العدوانية الروسية، وتحقيق سلام عادل ودائم".

كما أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المناخ والطاقة، آنا كايسا إيتكونن، أن الاتحاد الأوروبي لن يمارس ضغوطا على أوكرانيا أو يطالبها بتحديد إطار زمني لاستئناف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا".

وأضافت إيتكونن في إحاطة صحفية: "نتواصل مع جميع السلطات المعنية، بما فيها أوكرانيا، لتوضيح الجدول الزمني لإصلاح خط الأنابيب. لا نضغط على أوكرانيا أو نفرض عليها أي مواعيد نهائية للقيام بذلك، خاصةً وأن روسيا استغلت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية طوال سنوات الحرب الأربع".
أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول سبب ضرورة الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: " قال ميدينسكي إن المفاوضات جرت بأشكال مختلفة. وهذا أحد أشكال التواصل".
صرح بيسكوف للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن. وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".
