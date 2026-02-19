الخارجية الروسية: موسكو تشكر واشنطن لرغبتها الصادقة في إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: موسكو تشكر واشنطن لرغبتها الصادقة في إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نحن ممتنون للجانب الأمريكي لرغبته الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع، فمنذ تولي الرئيس الحالي منصبه، جرت اتصالات هاتفية عدة رفيعة المستوى بين بلدينا".وأضافت زاخاروفا: "سنحكم على فعالية الوساطة الأمريكية، كما يقولون، من خلال أفعالها. إذا تمكن فريق دونالد ترامب، من إعادة نظام كييف، الذي يتكبد هزيمة في ساحة المعركة، إلى أرض الواقع، إن صح التعبير، وإقناعه بمعالجة الأزمة بجدّية من خلال المفاوضات بدلًا من الدعاية العدائية، فسوف نرحب بذلك بكل تأكيد".وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "إذا كان هناك من ينوي بصدق التوسط في التوصل إلى تسوية، فعليه التوقف عن تزويد أحد أطراف النزاع بالدعم العسكري، حينها ستتاح فرص لدبلوماسية حقيقية وفعالة، وهو ما تدعو إليه وزارة الخارجية الروسية باستمرار".وأشارت زاخاروفا إلى أن "موقف الولايات المتحدة فريد بالفعل. فمن جهة، ورث فريق دونالد ترامب، الصراع الأوكراني من إدارة بايدن، إذ ما تزال كييف تتلقى الدعم الأمريكي من خلال شحنات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومن جهة أخرى، تبذل القيادة الأمريكية الحالية، كما نرى، جهودًا لإيجاد حلول للأزمة في أوكرانيا، التي أشعلتها واشنطن نفسها قبل أكثر من عشر سنوات".الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلنيلافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تشكر واشنطن لرغبتها الصادقة في إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن امتنان موسكو لواشنطن، لرغبتها الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نحن ممتنون للجانب الأمريكي لرغبته الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع، فمنذ تولي الرئيس الحالي منصبه، جرت اتصالات هاتفية عدة رفيعة المستوى بين بلدينا".

وتابعت: "زار المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، روسيا مرات عدة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في استقباله في كل مرة. ونتيجة لذلك، لم تكتفِ واشنطن بالاستماع إلينا فحسب، بل سعت أيضًا إلى فهم موقفنا بشكل أفضل، وقد أتاح كل هذا عقد اجتماع بين الزعيمين الروسي والأمريكي في ألاسكا، في 15 أغسطس(آب) 2025. وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى تفاهمات متبادلة بشأن المبادئ الأساسية لحل الأزمة، والتي نسعى من خلالها إلى بناء هذه العملية. ومن الجدير بالذكر أن واشنطن تتبنى عمومًا النهج ذاته".

وأضافت زاخاروفا: "سنحكم على فعالية الوساطة الأمريكية، كما يقولون، من خلال أفعالها. إذا تمكن فريق دونالد ترامب، من إعادة نظام كييف، الذي يتكبد هزيمة في ساحة المعركة، إلى أرض الواقع، إن صح التعبير، وإقناعه بمعالجة الأزمة بجدّية من خلال المفاوضات بدلًا من الدعاية العدائية، فسوف نرحب بذلك بكل تأكيد".
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يستغلان أوكرانيا لتحويلها إلى "دولة معادية لروسيا"
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "إذا كان هناك من ينوي بصدق التوسط في التوصل إلى تسوية، فعليه التوقف عن تزويد أحد أطراف النزاع بالدعم العسكري، حينها ستتاح فرص لدبلوماسية حقيقية وفعالة، وهو ما تدعو إليه وزارة الخارجية الروسية باستمرار".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "موقف الولايات المتحدة فريد بالفعل. فمن جهة، ورث فريق دونالد ترامب، الصراع الأوكراني من إدارة بايدن، إذ ما تزال كييف تتلقى الدعم الأمريكي من خلال شحنات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومن جهة أخرى، تبذل القيادة الأمريكية الحالية، كما نرى، جهودًا لإيجاد حلول للأزمة في أوكرانيا، التي أشعلتها واشنطن نفسها قبل أكثر من عشر سنوات".
الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلني
لافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا
