https://sarabic.ae/20260219/الخارجية-الروسية-موسكو-تشكر-واشنطن-لرغبتها-الصادقة-في-إيجاد-حل-سلمي-للنزاع-في-أوكرانيا-1110526974.html
الخارجية الروسية: موسكو تشكر واشنطن لرغبتها الصادقة في إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو تشكر واشنطن لرغبتها الصادقة في إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن امتنان موسكو لواشنطن، لرغبتها الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T10:55+0000
2026-02-19T10:55+0000
2026-02-19T10:55+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نحن ممتنون للجانب الأمريكي لرغبته الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع، فمنذ تولي الرئيس الحالي منصبه، جرت اتصالات هاتفية عدة رفيعة المستوى بين بلدينا".وأضافت زاخاروفا: "سنحكم على فعالية الوساطة الأمريكية، كما يقولون، من خلال أفعالها. إذا تمكن فريق دونالد ترامب، من إعادة نظام كييف، الذي يتكبد هزيمة في ساحة المعركة، إلى أرض الواقع، إن صح التعبير، وإقناعه بمعالجة الأزمة بجدّية من خلال المفاوضات بدلًا من الدعاية العدائية، فسوف نرحب بذلك بكل تأكيد".وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "إذا كان هناك من ينوي بصدق التوسط في التوصل إلى تسوية، فعليه التوقف عن تزويد أحد أطراف النزاع بالدعم العسكري، حينها ستتاح فرص لدبلوماسية حقيقية وفعالة، وهو ما تدعو إليه وزارة الخارجية الروسية باستمرار".وأشارت زاخاروفا إلى أن "موقف الولايات المتحدة فريد بالفعل. فمن جهة، ورث فريق دونالد ترامب، الصراع الأوكراني من إدارة بايدن، إذ ما تزال كييف تتلقى الدعم الأمريكي من خلال شحنات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومن جهة أخرى، تبذل القيادة الأمريكية الحالية، كما نرى، جهودًا لإيجاد حلول للأزمة في أوكرانيا، التي أشعلتها واشنطن نفسها قبل أكثر من عشر سنوات".الكرملين: المفاوضات بشأن أوكرانيا في مرحلة لا تسمح بالنقاش العلنيلافروف: الضمانات الأمنية الأوروبية لأوكرانيا تتم صياغتها لتكون موجهة ضد روسيا
https://sarabic.ae/20260219/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-وحلف-الناتو-يستغلان-أوكرانيا-لتحويلها-إلى-دولة-معادية-لروسيا-1110523754.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية: موسكو تشكر واشنطن لرغبتها الصادقة في إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن امتنان موسكو لواشنطن، لرغبتها الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نحن ممتنون للجانب الأمريكي لرغبته الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع، فمنذ تولي الرئيس الحالي منصبه، جرت اتصالات هاتفية عدة رفيعة المستوى بين بلدينا".
وتابعت: "زار المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، روسيا مرات عدة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في استقباله في كل مرة. ونتيجة لذلك، لم تكتفِ واشنطن بالاستماع إلينا فحسب، بل سعت أيضًا إلى فهم موقفنا بشكل أفضل، وقد أتاح كل هذا عقد اجتماع بين الزعيمين الروسي والأمريكي في ألاسكا، في 15 أغسطس(آب) 2025. وخلال الاجتماع، تم التوصل إلى تفاهمات متبادلة بشأن المبادئ الأساسية لحل الأزمة، والتي نسعى من خلالها إلى بناء هذه العملية. ومن الجدير بالذكر أن واشنطن تتبنى عمومًا النهج ذاته".
وأضافت زاخاروفا: "سنحكم على فعالية الوساطة الأمريكية، كما يقولون، من خلال أفعالها. إذا تمكن فريق دونالد ترامب، من إعادة نظام كييف، الذي يتكبد هزيمة في ساحة المعركة، إلى أرض الواقع، إن صح التعبير، وإقناعه بمعالجة الأزمة بجدّية من خلال المفاوضات بدلًا من الدعاية العدائية، فسوف نرحب بذلك بكل تأكيد".
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "إذا كان هناك من ينوي بصدق التوسط في التوصل إلى تسوية، فعليه التوقف عن تزويد أحد أطراف النزاع بالدعم العسكري، حينها ستتاح فرص لدبلوماسية حقيقية وفعالة، وهو ما تدعو إليه وزارة الخارجية الروسية باستمرار".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "موقف الولايات المتحدة فريد بالفعل. فمن جهة، ورث فريق دونالد ترامب، الصراع الأوكراني من إدارة بايدن، إذ ما تزال كييف تتلقى الدعم الأمريكي من خلال شحنات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومن جهة أخرى، تبذل القيادة الأمريكية الحالية، كما نرى، جهودًا لإيجاد حلول للأزمة في أوكرانيا، التي أشعلتها واشنطن نفسها قبل أكثر من عشر سنوات".