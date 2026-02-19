https://sarabic.ae/20260219/الخارجية-الروسية-موسكو-تشكر-واشنطن-لرغبتها-الصادقة-في-إيجاد-حل-سلمي-للنزاع-في-أوكرانيا-1110526974.html

الخارجية الروسية: موسكو تشكر واشنطن لرغبتها الصادقة في إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن امتنان موسكو لواشنطن، لرغبتها الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. 19.02.2026, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "نحن ممتنون للجانب الأمريكي لرغبته الصادقة في تسهيل البحث عن حل سلمي للنزاع، فمنذ تولي الرئيس الحالي منصبه، جرت اتصالات هاتفية عدة رفيعة المستوى بين بلدينا".وأضافت زاخاروفا: "سنحكم على فعالية الوساطة الأمريكية، كما يقولون، من خلال أفعالها. إذا تمكن فريق دونالد ترامب، من إعادة نظام كييف، الذي يتكبد هزيمة في ساحة المعركة، إلى أرض الواقع، إن صح التعبير، وإقناعه بمعالجة الأزمة بجدّية من خلال المفاوضات بدلًا من الدعاية العدائية، فسوف نرحب بذلك بكل تأكيد".وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "إذا كان هناك من ينوي بصدق التوسط في التوصل إلى تسوية، فعليه التوقف عن تزويد أحد أطراف النزاع بالدعم العسكري، حينها ستتاح فرص لدبلوماسية حقيقية وفعالة، وهو ما تدعو إليه وزارة الخارجية الروسية باستمرار".وأشارت زاخاروفا إلى أن "موقف الولايات المتحدة فريد بالفعل. فمن جهة، ورث فريق دونالد ترامب، الصراع الأوكراني من إدارة بايدن، إذ ما تزال كييف تتلقى الدعم الأمريكي من خلال شحنات الأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ومن جهة أخرى، تبذل القيادة الأمريكية الحالية، كما نرى، جهودًا لإيجاد حلول للأزمة في أوكرانيا، التي أشعلتها واشنطن نفسها قبل أكثر من عشر سنوات".

