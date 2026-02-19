https://sarabic.ae/20260219/مشهد-صادم-للحظة-سقوط-سائق-دراجة-نارية-من-سفح-جبل-في-الصين-فيديو-1110533546.html
مشهد صادم للحظة سقوط سائق دراجة نارية من سفح جبل في الصين... فيديو
مشهد صادم للحظة سقوط سائق دراجة نارية من سفح جبل في الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة سقوط سائق دراجة نارية في وادٍ خلال جولة جماعية في مقاطعة يونان الصينية. 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T12:49+0000
2026-02-19T12:49+0000
2026-02-19T12:49+0000
مجتمع
الصين
نادي الفيديو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110532088_0:0:757:425_1920x0_80_0_0_4b3b22c8887554fea79a7b545037dab2.png
على الطرق غير المعبدة، على سبيل المثال، يتطلب مزيج الغبار المتناثر والحجارة والأسطح غير المستوية والمنعطفات الحادة تركيزا شديدا. فأي خطأ بسيط في التقدير، أو كبح مفاجئ، أو تسارع غير مدروس، قد يتسبب في فقدان سائق الدراجة النارية السيطرة عليها في غضون ثوانٍ.وقع الحادث على طريق ترابي في مقاطعة يوتان، في منطقة جبلية، يُظهر الفيديو سائقَي دراجتين ناريتين يسيران للأمام بينما تقوم سيارة خلفهما بتصوير المشهد، وبسبب صعوبة الطريق، ولتجنب الاصطدام بالدراجة النارية الأخرى فقد أحدهم السيطرة على دراجته، ما أدى إلى اندفاعه مباشرة نحو الهاوية.، ويظهر التسجيل سائق السيارة طائرا في الهواء ويسقط في الفراغ أسفل الطريق، في منطقة ذات منحدر حاد."سيلفي" خطيرة من جانب بركان "بيتون دي لا فورنز" العظيم... فيديوبحركة واحدة.. طفلة تتسبب بحادث سير مخيف في ماليزيا.. فيديو
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/13/1110532088_0:0:567:425_1920x0_80_0_0_3e8a2dc559ffc75d39c338b2259c3617.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
مشهد صادم للحظة سقوط سائق دراجة نارية من سفح جبل في الصين... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر لحظة سقوط سائق دراجة نارية في وادٍ خلال جولة جماعية في مقاطعة يونان الصينية.
على الطرق غير المعبدة، على سبيل المثال، يتطلب مزيج الغبار المتناثر والحجارة والأسطح غير المستوية والمنعطفات الحادة تركيزا شديدا. فأي خطأ بسيط في التقدير، أو كبح مفاجئ، أو تسارع غير مدروس، قد يتسبب في فقدان سائق الدراجة النارية السيطرة عليها في غضون ثوانٍ.
وقع الحادث على طريق ترابي في مقاطعة يوتان، في منطقة جبلية، يُظهر الفيديو سائقَي دراجتين ناريتين يسيران للأمام بينما تقوم سيارة خلفهما بتصوير المشهد، وبسبب صعوبة الطريق، ولتجنب الاصطدام بالدراجة النارية الأخرى فقد أحدهم السيطرة على دراجته، ما أدى إلى اندفاعه مباشرة نحو الهاوية.، ويظهر التسجيل سائق السيارة طائرا في الهواء ويسقط في الفراغ أسفل الطريق، في منطقة ذات منحدر حاد.