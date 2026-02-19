https://sarabic.ae/20260219/مطبخ-الرحمة-بالأعظمية-مائدة-مجانية-توحد-الصائمين-في-العراق--1110542315.html

"مطبخ الرحمة" بالأعظمية.. مائدة مجانية توحد الصائمين في العراق... فيديو

مع حلول اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، تتجدد في مدينة الأعظمية في العاصمة العراقية بغداد صورة إنسانية مشرقة، حيث يواصل فريق "طوارئ الأعظمية" للعام السادس... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

العراق

رمضان

إفطار

"مائدة الرحمن" التي تُقام قرب مرقد أبو حنيفة النعمان، لا تفرق بين زائر وآخر، حيث الجميع يجلس إلى "سفرة" واحدة، في لوحة تختصر معنى التآخي العراقي.ويضيف: "الفريق مجرد حلقة وصل بين المتبرعين وأصحاب الحاجة"، مشيرا إلى أن "الدعم يأتي من أهل الخير، في ما يواصل المتطوعون العمل في إعداد الطعام وتجهيزه يوميا".الأعظمية… مدينة القلوب الطيبةالمواطن ضياء عبد الرزاق، عبر في حديث لـ"سبوتنيك" عن إعجابه بالأجواء الرمضانية في المنطقة، مؤكدا أن أهالي الأعظمية أناس طيبون ويحبون مساعدة الغير، مشيرا إلى أن "الأجواء تعكس روح المحبة والتعاون بين أبناء الشعب الواحد"."عمل بلا مقابل".. رسالة متواصلة منذ سنواتمن جانبه، أوضح المواطن جمال ناصر، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "هذه الأعمال الخيرية مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، دون أي دعم رسمي أو منصب أو مكسب مادي"، مشيرا إلى أن "الفريق يعمل بدافع الأجر والثواب فقط".ويشدد القائمون على المبادرة على أن الهدف هو خدمة الناس، وأن الفضل يعود للمتبرعين وأهل الخير الذين يحرصون سنويا على استمرار هذا المشروع الإنساني، ليبقى "مطبخ الرحمة" عنوانا للوحدة والعطاء في شهر رمضان المبارك.

العراق

