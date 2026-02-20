https://sarabic.ae/20260220/أعلى-10-دول-أفريقية-في-متوسط-معدل-الذكاء-1110577250.html
أعلى 10 دول أفريقية في متوسط معدل الذكاء
من بين الدول الأفريقية التي جاءت بالقرب من أعلى مستويات الأداء في القارة: الجزائر، تونس، المغرب، مصر، وإثيوبيا. وعلى الرغم من اختلاف الملف الاجتماعي والاقتصادي...
وتشمل هذه الخصائص: الوصول النسبي الأوسع إلى التعليم الرسمي، ومعدلات محو الأمية الأعلى مقارنة بالمتوسط الإقليمي، وتزايد المشاركة في المنصات الرقمية التي تُجرى عليها مثل هذه الاختبارات.
من بين الدول الأفريقية التي جاءت بالقرب من أعلى مستويات الأداء في القارة: الجزائر، تونس، المغرب، مصر، وإثيوبيا. وعلى الرغم من اختلاف الملف الاجتماعي والاقتصادي لكل دولة، فإنها تشترك في عدة خصائص تساعد على تفسير نتائجها في التقييمات الدولية للقدرات الإدراكية.
وتشمل هذه الخصائص: الوصول النسبي الأوسع إلى التعليم الرسمي، ومعدلات محو الأمية الأعلى مقارنة بالمتوسط الإقليمي، وتزايد المشاركة في المنصات الرقمية التي تُجرى عليها مثل هذه الاختبارات.