وقّعت الهيئة العامة للنقل السعودية اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير كفاءة نقل الركاب... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
اتفاق سعودي ـ صومالي لتعزيز الربط التجاري البحري
14:52 GMT 20.02.2026 (تم التحديث: 14:56 GMT 20.02.2026)
وقّعت الهيئة العامة للنقل السعودية اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير كفاءة نقل الركاب والبضائع عبر السفن بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى جانب دعم الربط البحري الإقليمي وتعزيز انسيابية حركة السفن التجارية عبر الممرات البحرية الدولية، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
ومثّل الهيئة في توقيع الاتفاقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثّل الجانب الصومالي وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل عبور السفن التجارية بين البلدين
، وتطوير التكامل البحري في المنطقة، وتعزيز انسيابية الحركة عبر الممرات البحرية الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات النقل البحري، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتنمية التبادل الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الهيئة في توسيع شراكاتها الدولية، بما يعزز تطوير قطاع النقل البحري، ويرفع مستوى كفاءته التشغيلية، ويدعم الاستدامة، ويحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
، وفقا لما ذكرته "واس".