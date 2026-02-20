عربي
إعلام: حجم الحشد العسكري الأمريكي قرينة على شن هجوم ضد إيران
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن مسؤولين سابقين في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) وخبراء في الأمن القومي، أن "الوضع يُذكّر بالتحركات العسكرية الأمريكية، التي سبقت غزو العراق عام 2003".وكتبت الصحيفة: "إن الحشد الأمريكي كافٍ لشن حملة جوية تمتد لأسابيع، وحجمه وسرعته يزيدان من احتمالية وقوع هجوم".وأشارت الصحيفة، نقلاً عن خبراء، إلى أن "نشر القوات في الشرق الأوسط يُذكّر بالتحركات العسكرية الأمريكية، التي سبقت غزو العراق عام 2003، ويتجاوز الحشد الأخير للقوات الأمريكية في منطقة الكاريبي، قبل العملية في فنزويلا".ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.غروسي: هناك احتمال لبدء حوار حقيقي بين إيران والولايات المتحدة
05:55 GMT 20.02.2026
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "حجم وسرعة الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، يشير إلى احتمال أكبر لشن عملية عسكرية ضد إيران".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلًا عن مسؤولين سابقين في البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) وخبراء في الأمن القومي، أن "الوضع يُذكّر بالتحركات العسكرية الأمريكية، التي سبقت غزو العراق عام 2003".
وكتبت الصحيفة: "إن الحشد الأمريكي كافٍ لشن حملة جوية تمتد لأسابيع، وحجمه وسرعته يزيدان من احتمالية وقوع هجوم".
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن خبراء، إلى أن "نشر القوات في الشرق الأوسط يُذكّر بالتحركات العسكرية الأمريكية، التي سبقت غزو العراق عام 2003، ويتجاوز الحشد الأخير للقوات الأمريكية في منطقة الكاريبي، قبل العملية في فنزويلا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
إعلام: ترامب يدرس ضربة "محدودة" ضد إيران لإجبارها على الصفقة النووية
00:40 GMT

وفي وقت سابق من يوم أمس، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أمام إيران مهلة لا تتجاوز 15 يوما للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، محذّرًا من عواقب عدم إبرام صفقة مع واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب، قوله إن "10 أيام قد تكون كافية أو 15 يوما كحد أقصى"، دون أن يوضح طبيعة الاتفاق المقصود أو تفاصيله.
كما لم يحدد الرئيس الأمريكي ما الذي يعنيه بقوله إن "أمورًا سيئة قد تحدث" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
غروسي: هناك احتمال لبدء حوار حقيقي بين إيران والولايات المتحدة
