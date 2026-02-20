https://sarabic.ae/20260220/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-مخططا-لهجوم-إرهابي-في-ستافروبول-ويحيد-المنفذ-1110560981.html

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذ

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذ

أحبطت قوات الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، هجومًا إرهابيًا في مدينة ستافروبول جنوبي روسيا، كان من المقرر أن تُنفذه أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في 23... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وأفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، بالقضاء على منفذ الهجوم، الذي خطط لتفجيرات في مبنى فرع مؤسسة "حماة الوطن" والحديقة العامة المجاورة له.وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في ستافروبول، نشاطًا غير قانوني لمواطن روسي، عضو في إحدى المنظمات الإرهابية الأوكرانية المحظورة في روسيا، كان يُعدّ، بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات في كييف، لعملية تخريب وهجوم إرهابي خلال الاحتفالات الجماهيرية بيوم حماة الوطن".وأضاف البيان: "استهدف منفذ الهجوم المبنى الإداري لفرع ستافروبول التابع للمؤسسة الحكومية الداعمة لأعضاء منظمة "حماة الوطن" العسكرية، والحديقة العامة المجاورة "حديقة ذكرى الشهداء في سبيل الوطن".وتابع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "في 19 فبراير(شباط) 2026، بدأ التحضير للهجوم الإرهابي وحاول استعادة الأسلحة من مخبأها لتجميع العبوة الناسفة".وتم تحريك قضية جنائية بموجب الفقرة الأولى من المادة 30، البند "أ" من الفقرة الثانية من المادة 205 (العمل الإرهابي) من قانون العقوبات الروسي.الأمن الفيدرالي الروسي: اعتراف الجاني بقضية محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف بجرمه

