الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذ
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذ
أحبطت قوات الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، هجومًا إرهابيًا في مدينة ستافروبول جنوبي روسيا، كان من المقرر أن تُنفذه أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في 23 فبراير/ شباط الجاري، بمناسبة يوم "حماة الوطن".
وأفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، بالقضاء على منفذ الهجوم، الذي خطط لتفجيرات في مبنى فرع مؤسسة "حماة الوطن" والحديقة العامة المجاورة له.
وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في ستافروبول، نشاطًا غير قانوني لمواطن روسي، عضو في إحدى المنظمات الإرهابية الأوكرانية المحظورة في روسيا، كان يُعدّ، بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات في كييف، لعملية تخريب وهجوم إرهابي خلال الاحتفالات الجماهيرية بيوم حماة الوطن".
وأضاف البيان: "استهدف منفذ الهجوم المبنى الإداري لفرع ستافروبول التابع للمؤسسة الحكومية الداعمة لأعضاء منظمة "حماة الوطن" العسكرية، والحديقة العامة المجاورة "حديقة ذكرى الشهداء في سبيل الوطن".
وأردف: "بعد تلقيه تعليمات من مُشغليه حول كيفية صنع عبوة ناسفة، اشترى منفذ الهجوم المكونات وخزّنها في مخبأ مُعد مسبقًا".
وتابع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيانه: "في 19 فبراير(شباط) 2026، بدأ التحضير للهجوم الإرهابي وحاول استعادة الأسلحة من مخبأها لتجميع العبوة الناسفة".
وقال الجهاز: "عند إلقاء القبض عليه، أبدى مقاومة مسلحة باستخدام الأسلحة النارية، وتم تحييده بنيران مضادة. ولم تقع أي إصابات بين عناصر إنفاذ القانون أو المدنيين".
وتم تحريك قضية جنائية بموجب الفقرة الأولى من المادة 30، البند "أ" من الفقرة الثانية من المادة 205 (العمل الإرهابي) من قانون العقوبات الروسي.