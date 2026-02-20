https://sarabic.ae/20260220/الصين-تضيء-السماء-بعروض-المسيرات-في-اليوم-الرابع-من-السنة-الصينية-الجديدة-فيديو-1110574282.html
الصين تضيء السماء بعروض المسيرات في اليوم الرابع من السنة الصينية الجديدة... فيديو
ويظهر في الفيديو المتداول آلاف من الطائرات المسيرة تنطلق في تشكيلات دقيقة، مكونة أشكالا مثل موجة خيول جامحة وعناصر مستوحاة من الثقافة الصينية، وقد رافق المشهد مؤثرات ضوئية وألوان نابضة تنساب بتناغم في السماء ليحدث منظرا بصريا يأسر المشاهدين.وتستمر الاحتفالات في جميع أنحاء الصين، في اليوم الرابع من السنة الصينية الجديدة، ما يرمز إلى بداية النصف الثاني من عطلة الأيام التسعة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مذهلة لعرض ضوئي للطائرات المسيرة، أضاء سماء الصين في اليوم الرابع من السنة الصينية الجديدة، حيث جذب أنظار المشاهدين بصور وأشكال متلألئة متنوعة.
ويظهر في الفيديو المتداول آلاف من الطائرات المسيرة تنطلق في تشكيلات دقيقة، مكونة أشكالا مثل موجة خيول جامحة وعناصر مستوحاة من الثقافة الصينية، وقد رافق المشهد مؤثرات ضوئية وألوان نابضة تنساب بتناغم في السماء ليحدث منظرا بصريا يأسر المشاهدين.
وتستمر الاحتفالات في جميع أنحاء الصين، في اليوم الرابع من السنة الصينية الجديدة، ما يرمز إلى بداية النصف الثاني من عطلة الأيام التسعة.