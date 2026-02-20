عربي
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
باريس سان جيرمان يعتزم التعاقد مع نجم مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان يعتزم التعاقد مع نجم مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعتزم التعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الصيف المقبل. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T13:08+0000
2026-02-20T13:08+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
رياضة
نادي مانشستر سيتي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101175554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_733915c07b32740eb85a0da322ce1ba3.jpg
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الجمعة، بأن النادي الفرنسي يعتزم المنافسة على نيل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نجم مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.وكان اللاعب النرويجي البالغ من العمر 25 عاما، قد وقَّع في عام 2025 عقدا مع نادي السيتي لمدة 10 سنوات، يمتد حتى صيف 2034، يحصل بموجبه على مبلغ خيالي قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بخلاف المكافآت.وحاول مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي الاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع هالاند رغم هذا العقد الطويل، إلا أن الصحيفة أوضحت أن هالاند ملتزم تماما بعقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن هناك بنود في العقد قد تسمح للاعب النرويجي بالرحيل إلى الدوري الإسباني تحديدا.ولفتت إلى أن "الاستثمار المالي لا يمثل عائقا بالنسبة للنادي الفرنسي إذ إن الإدارة الباريسية على استعداد لإنفاق مبلغ قياسي يقارب 200 مليون يورو لضم النرويجي هالاند خلال الميركاتو الصيفي".
باريس سان جيرمان يعتزم التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

13:08 GMT 20.02.2026
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعتزم التعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الصيف المقبل.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الجمعة، بأن النادي الفرنسي يعتزم المنافسة على نيل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نجم مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.
باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مجتمع
باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
29 يونيو 2025, 19:23 GMT
وكان اللاعب النرويجي البالغ من العمر 25 عاما، قد وقَّع في عام 2025 عقدا مع نادي السيتي لمدة 10 سنوات، يمتد حتى صيف 2034، يحصل بموجبه على مبلغ خيالي قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بخلاف المكافآت.
وحاول مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي الاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع هالاند رغم هذا العقد الطويل، إلا أن الصحيفة أوضحت أن هالاند ملتزم تماما بعقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن هناك بنود في العقد قد تسمح للاعب النرويجي بالرحيل إلى الدوري الإسباني تحديدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس تواصلت مع ممثلي اللاعب وطلبت التعرف على أي تطورات تتعلق بمستقبل هالاند.
ولفتت إلى أن "الاستثمار المالي لا يمثل عائقا بالنسبة للنادي الفرنسي إذ إن الإدارة الباريسية على استعداد لإنفاق مبلغ قياسي يقارب 200 مليون يورو لضم النرويجي هالاند خلال الميركاتو الصيفي".
