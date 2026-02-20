https://sarabic.ae/20260220/باريس-سان-جيرمان-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-مانشستر-سيتي-1110573898.html
باريس سان جيرمان يعتزم التعاقد مع نجم مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعتزم التعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الصيف المقبل. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الجمعة، بأن النادي الفرنسي يعتزم المنافسة على نيل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم نجم مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.وكان اللاعب النرويجي البالغ من العمر 25 عاما، قد وقَّع في عام 2025 عقدا مع نادي السيتي لمدة 10 سنوات، يمتد حتى صيف 2034، يحصل بموجبه على مبلغ خيالي قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بخلاف المكافآت.وحاول مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي الاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع هالاند رغم هذا العقد الطويل، إلا أن الصحيفة أوضحت أن هالاند ملتزم تماما بعقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن هناك بنود في العقد قد تسمح للاعب النرويجي بالرحيل إلى الدوري الإسباني تحديدا.ولفتت إلى أن "الاستثمار المالي لا يمثل عائقا بالنسبة للنادي الفرنسي إذ إن الإدارة الباريسية على استعداد لإنفاق مبلغ قياسي يقارب 200 مليون يورو لضم النرويجي هالاند خلال الميركاتو الصيفي".
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة باريس تواصلت مع ممثلي اللاعب وطلبت التعرف على أي تطورات تتعلق بمستقبل هالاند.
