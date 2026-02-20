بيسكوف: المفاوضات مع واشنطن معقدة وطويلة في ظل تمديد العقوبات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بيسكوف: المفاوضات مع واشنطن معقدة وطويلة في ظل تمديد العقوبات
بيسكوف: المفاوضات مع واشنطن معقدة وطويلة في ظل تمديد العقوبات
وقال بيسكوف في تعليقه على تمديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا، إن المفاوضات مع واشنطن ليست سهلة وطويلة.ومدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات ضد روسيا لمدة سنة في ظل النزاع الأوكراني، وبرر أن روسيا كانت قادرة على مواجهة العقوبات في الوقت السابق.جرت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا في جنيف، في 17-18 فبراير/شباط، بشأن تسوية النزاع الأوكراني، وترأس مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الوفد الروسي.ولفت ميدينسكي في أعقاب اليوم الثاني من المفاوضات، أن المناقشات كانت متوترة ومثمرة، مشيرا إلى أن الاجتماع الجديد سيكون في أقرب وقت.أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يوم الثلاثاء، اللقاء مع الوفد الأمريكي في جنيف.ولم يشترك دميترييف في المباحثات الثلاثية بشأن النزاع الأوكراني لأنه مركزعلى العلاقات الثنائية الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
بيسكوف: المفاوضات مع واشنطن معقدة وطويلة في ظل تمديد العقوبات

11:37 GMT 20.02.2026
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه "ليست لدى روسيا توقعات مبالغ بها من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال بيسكوف في تعليقه على تمديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا، إن المفاوضات مع واشنطن ليست سهلة وطويلة.
ومدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات ضد روسيا لمدة سنة في ظل النزاع الأوكراني، وبرر أن روسيا كانت قادرة على مواجهة العقوبات في الوقت السابق.
جرت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا في جنيف، في 17-18 فبراير/شباط، بشأن تسوية النزاع الأوكراني، وترأس مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الوفد الروسي.
ولفت ميدينسكي في أعقاب اليوم الثاني من المفاوضات، أن المناقشات كانت متوترة ومثمرة، مشيرا إلى أن الاجتماع الجديد سيكون في أقرب وقت.
أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يوم الثلاثاء، اللقاء مع الوفد الأمريكي في جنيف.
ولم يشترك دميترييف في المباحثات الثلاثية بشأن النزاع الأوكراني لأنه مركزعلى العلاقات الثنائية الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
