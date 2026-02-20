https://sarabic.ae/20260220/بيسكوف-المفاوضات-مع-واشنطن-معقدة-وطويلة-في-ظل-تمديد-العقوبات-1110570391.html
بيسكوف: المفاوضات مع واشنطن معقدة وطويلة في ظل تمديد العقوبات
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه "ليست لدى روسيا توقعات مبالغ بها من المفاوضات مع الولايات المتحدة. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف في تعليقه على تمديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا، إن المفاوضات مع واشنطن ليست سهلة وطويلة.ومدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات ضد روسيا لمدة سنة في ظل النزاع الأوكراني، وبرر أن روسيا كانت قادرة على مواجهة العقوبات في الوقت السابق.جرت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا في جنيف، في 17-18 فبراير/شباط، بشأن تسوية النزاع الأوكراني، وترأس مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الوفد الروسي.ولفت ميدينسكي في أعقاب اليوم الثاني من المفاوضات، أن المناقشات كانت متوترة ومثمرة، مشيرا إلى أن الاجتماع الجديد سيكون في أقرب وقت.أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، يوم الثلاثاء، اللقاء مع الوفد الأمريكي في جنيف.ولم يشترك دميترييف في المباحثات الثلاثية بشأن النزاع الأوكراني لأنه مركزعلى العلاقات الثنائية الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
