الكرملين: موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا طويلا.
بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الاستعدادات لاجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد
زاخاروفا حول توقيف شقيق ملك بريطانيا: لندن تجاهلت تجاوزات مسؤوليها وانشغلت بـ"أعداء وهميين"
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا طويلا.
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، قائلا: "عملية التفاوض، كما ذكرنا مرارًا، معقدة وطويلة الأمد، لذلك، بالطبع، لم تكن لدينا توقعات مبالغ فيها في هذا الشأن".
وعن صحة المعلومات التي تفيد بأن جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد الأسبوع المقبل في جنيف، قال: "بمجرد التوصل إلى تفاهم نهائي، سنبلغكم بذلك، كما اعتدنا أن نفعل مؤخرًا".
وحول كيفية قضاء رئيس الدولة يوم 23 فبراير/شباط: "لن يكون هذا يوم عطلة لبوتين. كما تعلمون، هناك مناسبات بروتوكولية. فهو يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول وفقًا للتقاليد، وسيكون هناك تقديم جوائز الدولة، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الأخرى المخطط لها".
وفيما يتعلق بموعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، أوضح: "سنعلن عن المواعيد فور تحديدها نهائيا، ونعتقد أن الزيارة ستتم هذا العام".
وأضاف: "نواصل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بانتظام بين بلدينا الشريكين(روسيا والصين)، وسنواصل ذلك هذا العام".
رداً على سؤال من وكالة ريا نوفوستي: "هذا قرار تلقائي إلى حد كبير؛ إنه تمديد. وما سيحدث لاحقاً نتيجةً لعملية التفاوض، سنحدده بناءً على نتائج المحادثات التي ستُختتم".
وعلّق بيسكوف، على الوضع الراهن للعلاقات بين روسيا واليابان، قائلًا: "في هذه اللحظة بالذات، علاقاتنا متوقفة تمامًا، لا يوجد أي حوار جارٍ".
أكد دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول سبب ضرورة الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: " قال ميدينسكي إن المفاوضات جرت بأشكال مختلفة. وهذا أحد أشكال التواصل".
صرح للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن، وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".