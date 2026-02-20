https://sarabic.ae/20260220/الكرملين-موسكو-لا-تملك-توقعات-مبالغ-فيها-بشأن-عملية-التفاوض-التي-تتسم-بالتعقيد-وتستغرق-وقتا---1110564380.html

الكرملين: موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا

الكرملين: موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا طويلا. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T09:53+0000

2026-02-20T09:53+0000

2026-02-20T10:12+0000

العالم

العالم العربي

الكرملين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg

وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، قائلا: "عملية التفاوض، كما ذكرنا مرارًا، معقدة وطويلة الأمد، لذلك، بالطبع، لم تكن لدينا توقعات مبالغ فيها في هذا الشأن".وحول كيفية قضاء رئيس الدولة يوم 23 فبراير/شباط: "لن يكون هذا يوم عطلة لبوتين. كما تعلمون، هناك مناسبات بروتوكولية. فهو يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول وفقًا للتقاليد، وسيكون هناك تقديم جوائز الدولة، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الأخرى المخطط لها".وفيما يتعلق بموعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، أوضح: "سنعلن عن المواعيد فور تحديدها نهائيا، ونعتقد أن الزيارة ستتم هذا العام".رداً على سؤال من وكالة ريا نوفوستي: "هذا قرار تلقائي إلى حد كبير؛ إنه تمديد. وما سيحدث لاحقاً نتيجةً لعملية التفاوض، سنحدده بناءً على نتائج المحادثات التي ستُختتم".وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".صرح للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن، وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الاستعدادات لاجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحادزاخاروفا حول توقيف شقيق ملك بريطانيا: لندن تجاهلت تجاوزات مسؤوليها وانشغلت بـ"أعداء وهميين"

https://sarabic.ae/20260216/لوكاشينكو-روسيا-والصين-دولتان-حيويتان-لبيلاروسيا-1110408399.html

https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-مشاركة-أوروبا-في-عملية-التفاوض-الخاصة-بأوكرانيا-غير-مجدية-1110536208.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا