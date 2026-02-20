عربي
https://sarabic.ae/20260220/الكرملين-موسكو-لا-تملك-توقعات-مبالغ-فيها-بشأن-عملية-التفاوض-التي-تتسم-بالتعقيد-وتستغرق-وقتا---1110564380.html
الكرملين: موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا
الكرملين: موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا طويلا. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T09:53+0000
2026-02-20T10:12+0000
العالم
العالم العربي
الكرملين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، قائلا: "عملية التفاوض، كما ذكرنا مرارًا، معقدة وطويلة الأمد، لذلك، بالطبع، لم تكن لدينا توقعات مبالغ فيها في هذا الشأن".وحول كيفية قضاء رئيس الدولة يوم 23 فبراير/شباط: "لن يكون هذا يوم عطلة لبوتين. كما تعلمون، هناك مناسبات بروتوكولية. فهو يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول وفقًا للتقاليد، وسيكون هناك تقديم جوائز الدولة، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الأخرى المخطط لها".وفيما يتعلق بموعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، أوضح: "سنعلن عن المواعيد فور تحديدها نهائيا، ونعتقد أن الزيارة ستتم هذا العام".رداً على سؤال من وكالة ريا نوفوستي: "هذا قرار تلقائي إلى حد كبير؛ إنه تمديد. وما سيحدث لاحقاً نتيجةً لعملية التفاوض، سنحدده بناءً على نتائج المحادثات التي ستُختتم".وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".صرح للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن، وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الاستعدادات لاجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحادزاخاروفا حول توقيف شقيق ملك بريطانيا: لندن تجاهلت تجاوزات مسؤوليها وانشغلت بـ"أعداء وهميين"
https://sarabic.ae/20260216/لوكاشينكو-روسيا-والصين-دولتان-حيويتان-لبيلاروسيا-1110408399.html
https://sarabic.ae/20260219/الكرملين-مشاركة-أوروبا-في-عملية-التفاوض-الخاصة-بأوكرانيا-غير-مجدية-1110536208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
العالم, العالم العربي, الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

الكرملين: موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا

09:53 GMT 20.02.2026 (تم التحديث: 10:12 GMT 20.02.2026)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو لا تملك توقعات مبالغ فيها بشأن عملية التفاوض التي تتسم بالتعقيد وتستغرق وقتا طويلا.
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، قائلا: "عملية التفاوض، كما ذكرنا مرارًا، معقدة وطويلة الأمد، لذلك، بالطبع، لم تكن لدينا توقعات مبالغ فيها في هذا الشأن".
وعن صحة المعلومات التي تفيد بأن جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية ستعقد الأسبوع المقبل في جنيف، قال: "بمجرد التوصل إلى تفاهم نهائي، سنبلغكم بذلك، كما اعتدنا أن نفعل مؤخرًا".
وحول كيفية قضاء رئيس الدولة يوم 23 فبراير/شباط: "لن يكون هذا يوم عطلة لبوتين. كما تعلمون، هناك مناسبات بروتوكولية. فهو يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول وفقًا للتقاليد، وسيكون هناك تقديم جوائز الدولة، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الأخرى المخطط لها".
رئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
لوكاشينكو: روسيا والصين دولتان حيويتان لبيلاروسيا
16 فبراير, 09:30 GMT
وفيما يتعلق بموعد زيارة الرئيس الروسي إلى الصين، أوضح: "سنعلن عن المواعيد فور تحديدها نهائيا، ونعتقد أن الزيارة ستتم هذا العام".
وأضاف: "نواصل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بانتظام بين بلدينا الشريكين(روسيا والصين)، وسنواصل ذلك هذا العام".
رداً على سؤال من وكالة ريا نوفوستي: "هذا قرار تلقائي إلى حد كبير؛ إنه تمديد. وما سيحدث لاحقاً نتيجةً لعملية التفاوض، سنحدده بناءً على نتائج المحادثات التي ستُختتم".
وعلّق بيسكوف، على الوضع الراهن للعلاقات بين روسيا واليابان، قائلًا: "في هذه اللحظة بالذات، علاقاتنا متوقفة تمامًا، لا يوجد أي حوار جارٍ".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
الكرملين: مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا غير مجدية
أمس, 14:15 GMT
أكد دميتري بيسكوف، يوم أمس الخميس، أنه لا توجد خطط للكشف عن مضمون الاتصالات بين رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، والوفد الأوكراني في جنيف.
وقال بيسكوف للصحفيين حول ما نوقش في الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: "ما زلنا لا نعتزم تقديم أي معلومات بخصوص المحتوى".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال حول سبب ضرورة الاجتماع المغلق الذي عقده ميدينسكي مع الوفد الأوكراني: " قال ميدينسكي إن المفاوضات جرت بأشكال مختلفة. وهذا أحد أشكال التواصل".
صرح للصحفيين، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كانت الجولة القادمة من محادثات السلام الأوكرانية ستعقد في جنيف أم في مكان آخر: "لن نصدر أي إعلانات حتى الآن، وبمجرد حصولنا على أي تفاصيل ملموسة، كما فعلنا في المرة السابقة، سنبلغكم على الفور".
بوتين ولوكاشينكو يناقشان هاتفيا الاستعدادات لاجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد
زاخاروفا حول توقيف شقيق ملك بريطانيا: لندن تجاهلت تجاوزات مسؤوليها وانشغلت بـ"أعداء وهميين"
