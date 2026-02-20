عربي
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف آليات دماغية تفسر استمرار الحزن المطول بعد فقدان الأحبة
ويصيب هذا الاضطراب، الذي أُدرج رسميًا ضمن التصنيفات النفسية منذ عام 2018، وفق منظمة الصحة العالمية، ثم في الدليل التشخيصي الأمريكي عام 2022، نحو 5-10% من المكلومين، حيث يستمر الشوق الشديد والحنين والضيق النفسي المرتبط بالفقدان لأكثر من 6 أشهر، مصحوبًا بصعوبة في تقبل الخسارة، فقدان معنى الحياة وأحيانًا أفكار انتحارية أو عجز عن العودة إلى الروتين اليومي. وقاد الدراسة، التي نشرت بمجلة "Trends in Neurosciences"، البروفيسور ريتشارد براينت، الباحث البارز في مجال الصدمات النفسية بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، الذي وصف الاضطراب بأنه "ليس نوعًا مختلفًا من الحزن، بل حالة عالقة في الحزن"، مشددًا على أن الشخص يعاني شوقًا عميقًا ومستمرًا للمتوفى على المستوى النفسي والعصبي.وتشير هذه التغيرات إلى خلل في معالجة "المكافأة" المرتبطة بالمتوفى، ما يجعل الدماغ يستمر في "التوق" إلى وجوده، ويصعب عليه إعادة توجيه الدوائر العصبية نحو روابط وأهداف جديدة. ورغم تشابه بعض الأنماط مع الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، خاصة في الاجترار العاطفي والضيق، يبرز اضطراب الحزن المطوّل بتأثيره الأكبر والأكثر اتساعًا على شبكات المكافأة، ما يميزه عن الحالات النفسية الأخرى. ويأتي هذا الكشف في وقت يتزايد فيه الاهتمام العلمي بفهم الاستجابات العصبية للفقدان، بهدف تقديم دعم أكثر دقة للمكلومين، الذين يجدون صعوبة في تجاوز الألم، دون تصنيف الحزن الطبيعي كمرض.
https://sarabic.ae/20260204/دراسة-العلاج-النفسي-بالحوار-الأكثر-فاعلية-في-مواجهة-الحزن-وآلام-الفقد-1109979146.html
https://sarabic.ae/20260206/-الاكتئاب-يؤثر-حتى-على-العظام-دراسة-1110070736.html
منوعات, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية

دراسة تكشف آليات دماغية تفسر استمرار الحزن المطول بعد فقدان الأحبة

12:26 GMT 20.02.2026
كشفت دراسة علمية حديثة عن أساس عصبي بيولوجي لاضطراب الحزن المطوّل، موضحة لماذا يبقى بعض الأشخاص "عالقين" في حالة حزن شديد لفترات طويلة بعد وفاة شخص عزيز.
ويصيب هذا الاضطراب، الذي أُدرج رسميًا ضمن التصنيفات النفسية منذ عام 2018، وفق منظمة الصحة العالمية، ثم في الدليل التشخيصي الأمريكي عام 2022، نحو 5-10% من المكلومين، حيث يستمر الشوق الشديد والحنين والضيق النفسي المرتبط بالفقدان لأكثر من 6 أشهر، مصحوبًا بصعوبة في تقبل الخسارة، فقدان معنى الحياة وأحيانًا أفكار انتحارية أو عجز عن العودة إلى الروتين اليومي.
وقاد الدراسة، التي نشرت بمجلة "Trends in Neurosciences"، البروفيسور ريتشارد براينت، الباحث البارز في مجال الصدمات النفسية بجامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، الذي وصف الاضطراب بأنه "ليس نوعًا مختلفًا من الحزن، بل حالة عالقة في الحزن"، مشددًا على أن الشخص يعاني شوقًا عميقًا ومستمرًا للمتوفى على المستوى النفسي والعصبي.
اكتئاب، يأس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
مجتمع
دراسة: العلاج النفسي بالحوار الأكثر فاعلية في مواجهة الحزن وآلام الفقد
4 فبراير, 13:28 GMT

واعتمدت المراجعة على بيانات التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي من دراسات سابقة، رغم محدودية حجم العينات، وأظهرت أنماطًا مميزة في دوائر الدماغ المرتبطة بنظام المكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة وقشرة الفص الجبهي الحجاجي، المسؤولتان عن الرغبة والدافعية.

الاكتئاب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
مجتمع
الاكتئاب يؤثر حتى على العظام... دراسة
6 فبراير, 17:35 GMT
وتشير هذه التغيرات إلى خلل في معالجة "المكافأة" المرتبطة بالمتوفى، ما يجعل الدماغ يستمر في "التوق" إلى وجوده، ويصعب عليه إعادة توجيه الدوائر العصبية نحو روابط وأهداف جديدة.
ورغم تشابه بعض الأنماط مع الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، خاصة في الاجترار العاطفي والضيق، يبرز اضطراب الحزن المطوّل بتأثيره الأكبر والأكثر اتساعًا على شبكات المكافأة، ما يميزه عن الحالات النفسية الأخرى.

وأكد براينت أن "المجال لا يزال في مراحله الأولى"، داعيًا إلى إجراء دراسات أكبر وطولية لفهم التغيرات الزمنية في نشاط الدماغ أثناء الحزن، وتطوير أدوات تنبؤية تساعد في تحديد من يحتاج إلى تدخل متخصص مبكر، مثل العلاج السلوكي المعرفي الموجّه للحزن.

ويأتي هذا الكشف في وقت يتزايد فيه الاهتمام العلمي بفهم الاستجابات العصبية للفقدان، بهدف تقديم دعم أكثر دقة للمكلومين، الذين يجدون صعوبة في تجاوز الألم، دون تصنيف الحزن الطبيعي كمرض.
