دراسة جديدة: 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال الـ15 شهرا الأولى من الحرب على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260220/دراسة-جديدة-75-ألف-فلسطيني-قتلوا-خلال-الـ15-شهرا-الأولى-من-الحرب-على-غزة-1110572525.html
دراسة جديدة: 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال الـ15 شهرا الأولى من الحرب على غزة
دراسة جديدة: 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال الـ15 شهرا الأولى من الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال أول 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T12:25+0000
2026-02-20T12:25+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c082bc16e7a446924da5420a9485fec.jpg
وأفادت مجلة "ذا لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، أمس الخميس، بأن هذا الرقم أعلى بكثير من الذي أعلنه مسؤولو الصحة في قطاع غزة في ذلك الوقت والذي كان يبلغ 49 ألفا.وأكدت الدراسة أن "النساء والأطفال وكبار السن شكلوا نحو 56.2 في المئة من الوفيات المرتبطة بالعنف في غزة خلال تلك الفترة، وهي نسبة تتوافق تقريبا مع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع".وذكر مؤلفو الدراسة أنها تمثل أول مسح سكاني مستقل للوفيات في قطاع غزة. وشمل المسح ألفي أسرة فلسطينية على مدى سبعة أيام بدأت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2024.وأوضح المؤلفون أن "الأدلة مجتمعة تشير إلى أنه بحلول الخامس من يناير 2025، كان ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة في المئة من سكان قطاع غزة قد قتلوا نتيجة لأعمال العنف، وكان هناك عدد كبير من الوفيات غير المرتبطة بالعنف لكنها ناجمة عن الصراع بشكل غير مباشر".وكتب مؤلفو الدراسة أن "هناك ما يقدر بنحو 16300 حالة وفاة غير مرتبطة بالعنف خلال أول 15 شهرا من الحرب، ناجمة عن أمراض أو حالات مرضية كانت موجودة مسبقا أو حوادث أو أسباب أخرى لا علاقة لها مباشرة بالقتال. وهذه الحالات منفصلة عن إجمالي 75200 حالة وفاة مرتبطة بالعنف تشير التقديرات إلى حدوثها خلال تلك الفترة".وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
https://sarabic.ae/20260220/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إعادة-عشرات-المستوطنين-بعد-اختراقهم-الحدود-ودخولهم-غزة-1110563192.html
https://sarabic.ae/20260219/لجنة-إدارة-غزة-تعلن-فتح-باب-التسجيل-لتأسيس-جهاز-الشرطة--1110540136.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_796f91f405164ec53516408d29471c3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

دراسة جديدة: 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال الـ15 شهرا الأولى من الحرب على غزة

12:25 GMT 20.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatعائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال أول 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأفادت مجلة "ذا لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، أمس الخميس، بأن هذا الرقم أعلى بكثير من الذي أعلنه مسؤولو الصحة في قطاع غزة في ذلك الوقت والذي كان يبلغ 49 ألفا.
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة عشرات المستوطنين بعد اختراقهم الحدود ودخولهم غزة.. صور
09:20 GMT
وأكدت الدراسة أن "النساء والأطفال وكبار السن شكلوا نحو 56.2 في المئة من الوفيات المرتبطة بالعنف في غزة خلال تلك الفترة، وهي نسبة تتوافق تقريبا مع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع".
وذكر مؤلفو الدراسة أنها تمثل أول مسح سكاني مستقل للوفيات في قطاع غزة. وشمل المسح ألفي أسرة فلسطينية على مدى سبعة أيام بدأت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح المؤلفون أن "الأدلة مجتمعة تشير إلى أنه بحلول الخامس من يناير 2025، كان ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة في المئة من سكان قطاع غزة قد قتلوا نتيجة لأعمال العنف، وكان هناك عدد كبير من الوفيات غير المرتبطة بالعنف لكنها ناجمة عن الصراع بشكل غير مباشر".
وكتب مؤلفو الدراسة أن "هناك ما يقدر بنحو 16300 حالة وفاة غير مرتبطة بالعنف خلال أول 15 شهرا من الحرب، ناجمة عن أمراض أو حالات مرضية كانت موجودة مسبقا أو حوادث أو أسباب أخرى لا علاقة لها مباشرة بالقتال. وهذه الحالات منفصلة عن إجمالي 75200 حالة وفاة مرتبطة بالعنف تشير التقديرات إلى حدوثها خلال تلك الفترة".
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
لجنة إدارة غزة تعلن فتح باب التسجيل لتأسيس جهاز الشرطة
أمس, 14:59 GMT
ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала