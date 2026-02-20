https://sarabic.ae/20260220/دراسة-جديدة-75-ألف-فلسطيني-قتلوا-خلال-الـ15-شهرا-الأولى-من-الحرب-على-غزة-1110572525.html

دراسة جديدة: 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال الـ15 شهرا الأولى من الحرب على غزة

دراسة جديدة: 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال الـ15 شهرا الأولى من الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من 75 ألف فلسطيني قتلوا خلال أول 15 شهرا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T12:25+0000

2026-02-20T12:25+0000

2026-02-20T12:25+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c082bc16e7a446924da5420a9485fec.jpg

وأفادت مجلة "ذا لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، أمس الخميس، بأن هذا الرقم أعلى بكثير من الذي أعلنه مسؤولو الصحة في قطاع غزة في ذلك الوقت والذي كان يبلغ 49 ألفا.وأكدت الدراسة أن "النساء والأطفال وكبار السن شكلوا نحو 56.2 في المئة من الوفيات المرتبطة بالعنف في غزة خلال تلك الفترة، وهي نسبة تتوافق تقريبا مع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع".وذكر مؤلفو الدراسة أنها تمثل أول مسح سكاني مستقل للوفيات في قطاع غزة. وشمل المسح ألفي أسرة فلسطينية على مدى سبعة أيام بدأت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2024.وأوضح المؤلفون أن "الأدلة مجتمعة تشير إلى أنه بحلول الخامس من يناير 2025، كان ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة في المئة من سكان قطاع غزة قد قتلوا نتيجة لأعمال العنف، وكان هناك عدد كبير من الوفيات غير المرتبطة بالعنف لكنها ناجمة عن الصراع بشكل غير مباشر".وكتب مؤلفو الدراسة أن "هناك ما يقدر بنحو 16300 حالة وفاة غير مرتبطة بالعنف خلال أول 15 شهرا من الحرب، ناجمة عن أمراض أو حالات مرضية كانت موجودة مسبقا أو حوادث أو أسباب أخرى لا علاقة لها مباشرة بالقتال. وهذه الحالات منفصلة عن إجمالي 75200 حالة وفاة مرتبطة بالعنف تشير التقديرات إلى حدوثها خلال تلك الفترة".وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

https://sarabic.ae/20260220/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إعادة-عشرات-المستوطنين-بعد-اختراقهم-الحدود-ودخولهم-غزة-1110563192.html

https://sarabic.ae/20260219/لجنة-إدارة-غزة-تعلن-فتح-باب-التسجيل-لتأسيس-جهاز-الشرطة--1110540136.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار