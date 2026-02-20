دراسة: دواء سكري شائع قد يعزز فرص بلوغ النساء سن التسعين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
دراسة: دواء سكري شائع قد يعزز فرص بلوغ النساء سن التسعين
دراسة: دواء سكري شائع قد يعزز فرص بلوغ النساء سن التسعين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن دواء "الميتفورمين"، المستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري من النوع الثاني، قد يرتبط بزيادة فرص بلوغ النساء سن التسعين، مقارنة بأدوية أخرى... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
دراسة: دواء سكري شائع قد يعزز فرص بلوغ النساء سن التسعين

15:34 GMT 20.02.2026
© Photo / Unsplash/ Danie Francoالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© Photo / Unsplash/ Danie Franco
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن دواء "الميتفورمين"، المستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري من النوع الثاني، قد يرتبط بزيادة فرص بلوغ النساء سن التسعين، مقارنة بأدوية أخرى مخصصة للمرض ذاته.
واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة "Journal of Gerontology: Medical Sciences"، على بيانات طويلة الأمد لنساء في الولايات المتحدة بعد سن انقطاع الطمث، مع متابعة استمرت ما بين 14 و15 عامًا لرصد تطورات حالتهن الصحية، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
علماء روس يطورون جهازا فريدا لتشخيص الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
مجتمع
علماء روس يطورون جهازا فريدا لتشخيص الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة
17 فبراير, 10:57 GMT
وشملت الدراسة تحليل بيانات 438 امرأة مصابة بالسكري من النوع الثاني؛ نصفهن تلقين "الميتفورمين"، فيما استخدمت النصف الآخر دواء يُعرف بـ"السلفونيل يوريا".

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي بدأن العلاج بالميتفورمين، انخفض لديهن خطر الوفاة قبل سن التسعين بنسبة 30% مقارنة بمستخدمات الدواء الآخر.

ووصف الباحثون بلوغ سن التسعين بأنه مؤشر على "الطول الاستثنائي للعمر"، في دلالة على التقدم في السن مع الحفاظ على مستوى مقبول من الصحة.
ويُعد "الميتفورمين" من الأدوية القديمة نسبيًا في علاج السكري، إذ يُستخدم منذ عقود، كما يُدرج ضمن فئة ما يُعرف بأدوية "إبطاء الشيخوخة".
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
مجتمع
هل يتسارع تقدمنا في العمر فجأة؟ دراسة تكشف أن الشيخوخة تحدث على مرحلتين
16 فبراير, 19:21 GMT
وتشير دراسات سابقة إلى أنه قد يؤثر في مسارات بيولوجية مرتبطة بالتقدم في العمر، مثل تقليل تلف الحمض النووي، وتعزيز نشاط جينات مرتبطة بطول العمر، والحد من التدهور في وظائف الدماغ، فضلًا عن تقليل مخاطر بعض المضاعفات المزمنة.
غير أن الأدلة القاطعة بشأن دوره في إطالة عمر البشر لا تزال غير محسومة.
ومن أبرز نقاط قوة الدراسة طول فترة المتابعة، التي امتدت من منتصف العمر حتى سن التسعين أو أكثر، وهي مدة يصعب تحقيقها في التجارب السريرية التقليدية.
ومع ذلك، لا تثبت النتائج علاقة سببية مباشرة، نظرًا لعدم التوزيع العشوائي للمشاركات على نوعي العلاج، وغياب مجموعة مقارنة لا تتلقى علاجًا، فضلًا عن محدودية حجم العينة.
فنجان من القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
مجتمع
دراسة: القهوة المعتدلة قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية بما يعادل 5 سنوات
27 ديسمبر 2025, 15:27 GMT
ويرى الباحثون أن النتائج تحمل مؤشرات مشجعة، لكنها تتطلب دراسات عشوائية محكمة لتأكيدها.
وينطلق البحث من فرضية علمية تُعرف بـ"علم الشيخوخة"، التي تفترض أن التقدم في العمر عملية يمكن التأثير فيها بيولوجيًا، وأن إبطاء الشيخوخة قد يسهم في تأخير أو منع عدد من الأمراض المزمنة في آن واحد.
ومع ارتفاع متوسط الأعمار عالميًا، تتجه الأبحاث نحو تطوير أدوية تستهدف آليات الشيخوخة ذاتها، وليس مرضًا بعينه.
ورغم أن "الميتفورمين" لا يُستخدم حاليًا بغرض إطالة العمر لدى الأصحاء، فإن نتائجه المحتملة في هذا المجال تعيد تسليط الضوء عليه علميًا.
وفي الوقت الراهن، يبقى الدواء خيارًا علاجيًا فعالًا لمرضى السكري من النوع الثاني، فيما لا يزال دوره المحتمل في إطالة العمر بحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل اعتماده كاستراتيجية طبية.
