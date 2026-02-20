https://sarabic.ae/20260220/دميترييف-الاتحاد-الأوروبي-وكييف-يتدخلان-في-انتخابات-المجر-وبودابست-تناضل-من-أجل-شعبها-1110588830.html
دميترييف: الاتحاد الأوروبي وكييف يتدخلان في انتخابات المجر وبودابست تناضل من أجل شعبها
وكتب عبر منصة "إكس": "المجر تناضل من أجل شعبها، في حين يتدخل الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الانتخابات المجرية"، وذلك تعليقًا على تصريح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر تعرقل منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، طالما أنها تعرقل عبور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".وكان سيارتو قد صرح سابقًا بأن زيلينسكي بدأ بالتدخل في الحملة الانتخابية المجرية بهدف إيصال حكومة معارضة إلى السلطة في انتخابات أبريل/نيسان، تكون مستعدة للموافقة على إرسال أموال المجريين إلى "النظام الأوكراني الفاسد" وتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.وعلى خلفية ذلك، تم استدعاء سفير أوكرانيا في بودابست إلى وزارة الخارجية المجرية، وفي اليوم التالي استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير المجر في كييف.
المجر
المجر, أخبار أوكرانيا, كيريل دميترييف, أخبار الاتحاد الأوروبي
