سقوط جرحى في اشتباكات مع محتجين اقتحموا القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260220/سقوط-جرحى-في-اشتباكات-مع-محتجين-اقتحموا-القصر-الرئاسي-في-مدينة-عدن-اليمنية-1110556325.html
سقوط جرحى في اشتباكات مع محتجين اقتحموا القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية
سقوط جرحى في اشتباكات مع محتجين اقتحموا القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية
سبوتنيك عربي
سقط عدد من الجرحى، مساء الخميس، إثر تفريق قوات من الجيش اليمني متظاهرين من المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، في العاصمة المؤقتة عدن، حاولوا... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T03:52+0000
2026-02-20T03:52+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
الانتقالي الجنوبي
المجلس الانتقالي الجنوبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104252/78/1042527809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_385808ad87957085b979fe21f15396e1.jpg
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لـ "سبوتنيك"، بأن قوات حماية قصر معاشيق الرئاسي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق مجاميع من أنصار المجلس الانتقالي اقتحموا البوابة الأولى للقصر في مديرية صيرة، الذي يقيم فيه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وأعضاء حكومته.وأضاف أن قوات حماية القصر تراجعت بعد تمكن المحتجين من تجاوز البوابة الرئيسية، وأطلقت النار بكثافة لإرغام المتظاهرين على الانسحاب.وأشار إلى أن جريحاً توفي متأثراً بإصابته التي تعرض لها إثر تفريق قوات حماية قصر معاشيق الرئاسي، وأن 16 جريحاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيي عبود والجمهورية بمدينة عدن، إثر إصابتهم خلال تفريق المحتشدين أمام القصر.وتأتي التطورات عشية عقد رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني اجتماعاً بحكومته في عدن، هو الأول منذ تشكيلها. وبوقت سابق الخميس، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره إلى تنظيم احتجاجات ضد الحكومة اليمنية في عدن، وذلك غداة وصولها إليها لممارسة مهامها منها.وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحكومة اليمنية الجديدة المشكلة الأسبوع الماضي لا تمثله، على الرغم من أن بين وزرائها 6 من قيادات المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن.ويوم الاثنين الماضي، أدى رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.وفي السادس من شباط/فبراير الجاري، أصدر رئيس مجلس القيادة مرسوماً بتشكيل الحكومة التي ضمت 35 وزيراً، احتفظ منهم 8 وزراء بمنصبهم، فيما تضمنت التشكيلة دخول وزراء جدد، وتمثيلاً للمرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ووزيرة دولة لشؤون المرأة.وكان رئيس الوزراء اليمني السابق سالم بن بريك قد أعلن، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي عيّن وزير الخارجية شائع الزنداني رئيساً للوزراء.وفي 9 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي بالرياض، حلّ المجلس وكافة هيئاته، معتبرة أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".سبق ذلك إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ميناء بربرة الصومالي، بعد مغادرته عدن على متن واسطة بحرية.وجاءت التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.وفي السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قراراً بإقالة عيدروس الزُبيدي من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة بعد إعلان عضو المجلس عيدروس الزُبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي، في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوب البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيقها الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدَّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260219/الانتقالي-الجنوبي-يصعد-ضد-الحكومة-اليمنية-في-عدن-ويدعو-أنصاره-للاحتجاج-1110511594.html
https://sarabic.ae/20260129/المجلس-الانتقالي-الجنوبي-يتهم-رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-بإغلاق-مقر-له-في-عدن-1109767924.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104252/78/1042527809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a59f015dced43b3f84e1c2b5a35f21e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الانتقالي الجنوبي, المجلس الانتقالي الجنوبي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الانتقالي الجنوبي, المجلس الانتقالي الجنوبي

سقوط جرحى في اشتباكات مع محتجين اقتحموا القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية

03:52 GMT 20.02.2026
© REUTERS / FAWAZ SALMANالهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني
الهجوم على معسكر الجلاء في عدن - اليمن - الجيش اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
تابعنا عبر
سقط عدد من الجرحى، مساء الخميس، إثر تفريق قوات من الجيش اليمني متظاهرين من المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، في العاصمة المؤقتة عدن، حاولوا اقتحام مقر إقامة الحكومة المعترف بها دولياً.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لـ "سبوتنيك"، بأن قوات حماية قصر معاشيق الرئاسي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق مجاميع من أنصار المجلس الانتقالي اقتحموا البوابة الأولى للقصر في مديرية صيرة، الذي يقيم فيه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وأعضاء حكومته.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
"الانتقالي الجنوبي" يصعد ضد الحكومة اليمنية في عدن ويدعو أنصاره للاحتجاج
أمس, 00:57 GMT
وأضاف أن قوات حماية القصر تراجعت بعد تمكن المحتجين من تجاوز البوابة الرئيسية، وأطلقت النار بكثافة لإرغام المتظاهرين على الانسحاب.
وأشار إلى أن جريحاً توفي متأثراً بإصابته التي تعرض لها إثر تفريق قوات حماية قصر معاشيق الرئاسي، وأن 16 جريحاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيي عبود والجمهورية بمدينة عدن، إثر إصابتهم خلال تفريق المحتشدين أمام القصر.
وأشار المصدر إلى أن المحتجين المتواجدين منذ صباح أمس أمام بوابة القصر الرئاسي، والمطالبين برحيل الحكومة من عدن، منعوا خلال الساعات الماضية دخول عربات عسكرية إلى القصر لتعزيز حمايته.
وتأتي التطورات عشية عقد رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني اجتماعاً بحكومته في عدن، هو الأول منذ تشكيلها. وبوقت سابق الخميس، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره إلى تنظيم احتجاجات ضد الحكومة اليمنية في عدن، وذلك غداة وصولها إليها لممارسة مهامها منها.
وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحكومة اليمنية الجديدة المشكلة الأسبوع الماضي لا تمثله، على الرغم من أن بين وزرائها 6 من قيادات المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن.
ويوم الاثنين الماضي، أدى رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.
وفي السادس من شباط/فبراير الجاري، أصدر رئيس مجلس القيادة مرسوماً بتشكيل الحكومة التي ضمت 35 وزيراً، احتفظ منهم 8 وزراء بمنصبهم، فيما تضمنت التشكيلة دخول وزراء جدد، وتمثيلاً للمرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ووزيرة دولة لشؤون المرأة.
وكان رئيس الوزراء اليمني السابق سالم بن بريك قد أعلن، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي عيّن وزير الخارجية شائع الزنداني رئيساً للوزراء.
وفي 9 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي بالرياض، حلّ المجلس وكافة هيئاته، معتبرة أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
المجلس الانتقالي الجنوبي يتهم رئيس مجلس القيادة اليمني بإغلاق مقر له في عدن
29 يناير, 14:49 GMT
سبق ذلك إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ميناء بربرة الصومالي، بعد مغادرته عدن على متن واسطة بحرية.
وجاءت التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قراراً بإقالة عيدروس الزُبيدي من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".
وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة بعد إعلان عضو المجلس عيدروس الزُبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي، في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوب البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيقها الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990، مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدَّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала