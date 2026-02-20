https://sarabic.ae/20260220/سقوط-جرحى-في-اشتباكات-مع-محتجين-اقتحموا-القصر-الرئاسي-في-مدينة-عدن-اليمنية-1110556325.html

سقوط جرحى في اشتباكات مع محتجين اقتحموا القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية

سقوط جرحى في اشتباكات مع محتجين اقتحموا القصر الرئاسي في مدينة عدن اليمنية

سقط عدد من الجرحى، مساء الخميس، إثر تفريق قوات من الجيش اليمني متظاهرين من المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، في العاصمة المؤقتة عدن، حاولوا... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لـ "سبوتنيك"، بأن قوات حماية قصر معاشيق الرئاسي أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق مجاميع من أنصار المجلس الانتقالي اقتحموا البوابة الأولى للقصر في مديرية صيرة، الذي يقيم فيه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وأعضاء حكومته.وأضاف أن قوات حماية القصر تراجعت بعد تمكن المحتجين من تجاوز البوابة الرئيسية، وأطلقت النار بكثافة لإرغام المتظاهرين على الانسحاب.وأشار إلى أن جريحاً توفي متأثراً بإصابته التي تعرض لها إثر تفريق قوات حماية قصر معاشيق الرئاسي، وأن 16 جريحاً آخرين يتلقون العلاج في مستشفيي عبود والجمهورية بمدينة عدن، إثر إصابتهم خلال تفريق المحتشدين أمام القصر.وتأتي التطورات عشية عقد رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني اجتماعاً بحكومته في عدن، هو الأول منذ تشكيلها. وبوقت سابق الخميس، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره إلى تنظيم احتجاجات ضد الحكومة اليمنية في عدن، وذلك غداة وصولها إليها لممارسة مهامها منها.وسبق أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحكومة اليمنية الجديدة المشكلة الأسبوع الماضي لا تمثله، على الرغم من أن بين وزرائها 6 من قيادات المجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن.ويوم الاثنين الماضي، أدى رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض.وفي السادس من شباط/فبراير الجاري، أصدر رئيس مجلس القيادة مرسوماً بتشكيل الحكومة التي ضمت 35 وزيراً، احتفظ منهم 8 وزراء بمنصبهم، فيما تضمنت التشكيلة دخول وزراء جدد، وتمثيلاً للمرأة بحقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ووزيرة دولة لشؤون المرأة.وكان رئيس الوزراء اليمني السابق سالم بن بريك قد أعلن، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الذي عيّن وزير الخارجية شائع الزنداني رئيساً للوزراء.وفي 9 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي بالرياض، حلّ المجلس وكافة هيئاته، معتبرة أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".سبق ذلك إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ميناء بربرة الصومالي، بعد مغادرته عدن على متن واسطة بحرية.وجاءت التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني، في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.وفي السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قراراً بإقالة عيدروس الزُبيدي من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة بعد إعلان عضو المجلس عيدروس الزُبيدي، الذي يقود المجلس الانتقالي، في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوب البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيقها الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أكثر من 10 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدَّر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

