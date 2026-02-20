https://sarabic.ae/20260220/عاصفة-ثلجية-تربك-منافسات-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-وتؤجل-عدة-فعاليات-1110587131.html
عاصفة ثلجية تربك منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وتؤجل عدة فعاليات
أربكت عاصفة ثلجية عنيفة منافسات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا بعدما تسببت في تأجيل عدد من الفعاليات، نتيجة تساقط كثيف للثلوج أدى إلى اختناقات مرورية واسعة.
وأُرجئت المواجهة الحاسمة في رياضة "الكيرلنغ" التي كانت ستجمع بين البريطانية صوفي جاكسون والفريق الإيطالي، عقب صعوبات كبيرة واجهت الفريقين في الوصول إلى مقر المنافسات بمدينة كورتينا الإيطالية.
وكان من المقرر انطلاق المباراة عند الساعة 2:05 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، قبل أن يتم تأخيرها لمدة 25 دقيقة بسبب الظروف الجوية.
وتراكمت الثلوج بنحو متر كامل منذ مساء الأربعاء الماضي، ما أدى إلى شلل مروري طال جميع المركبات المرتبطة بالألعاب، وأثر بشكل مباشر في سير الجدول الزمني للمنافسات
من جهته، أوضح متحدث باسم باسم اللجنة الأولمبية الدولية أن التقلبات الجوية تعد جزءًا من طبيعة الرياضات الشتوية، مشيرًا إلى أن الجهات المنظمة تمتلك خبرة في التعامل مع مثل هذه المستجدات.
بدورها، أكدت المتزلجة البريطانية السابقة تشيمي ألكوت أن الظروف الحالية نادرة الحدوث، لافتة إلى أن كثافة الثلوج المتراكمة على الطرق تسببت في صعوبات كبيرة حتى للسكان المحليين، ووصفت الوضع بالاستثنائي.
وامتدت تداعيات العاصفة إلى فعاليات أخرى
