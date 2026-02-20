https://sarabic.ae/20260220/فنان-يحول-أنقاض-المنازل-المدمرة-في-خان-يونس-إلى-لوحات-رمضانية-احتفالا-بالشهر-الفضيل-1110537198.html

فنان يحول أنقاض المنازل المدمرة في خان يونس إلى لوحات رمضانية احتفالا بالشهر الفضيل

على وقع الدمار والغلاء وقلة الإمدادات، ورغم الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، يستقبل الفلسطينيون شهر رمضان بأمل في الخير والأمان ويبحثون من وسط الركام على... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T14:00+0000

2026-02-20T14:00+0000

2026-02-20T14:00+0000

وسط الدمار المنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، يبادر الفنان التشكيلي هاني دهمان إلى تحويل جزء من ذلك الركام إلى لوحات فنية احتفالا بقدوم شهر رمضان، ومن أجل إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال والعائلات التي أنهكتها الحرب الإسرائيلية.ويضيف دهمان: "هذه المبادرة لاقت ترحيب من الأهالي، وفرحة من الأطفال برسومات وزينة رمضان، وتعمدت أن أقوم بهذه المبادرة في هذا الحي بخان يونس، لأنه من أكثر الأماكن تعرضا للدمار، وما زال يوجد رفات لشهداء تحت الركام المنتشر، ولذلك بادرت نحو أهالي الحي، ورسمت بألوان زاهية على الجدران والركام وكتبت كلمات الترحيب بشهر رمضان".ويشير دهمان إلى أهمية مثل هذه المبادرات تجاه المواطنين، فمن خلال ريشة وألوان يستطيع الفنان صناعة حياة ملونة بالفرح والأمل، تخفف وطأة المشهد البصري القاتم، وتزرع بسمة على وجوه الأطفال المتعبين.ويقول الطفل يوسف محمد لـ "سبوتنيك": "هذه المبادرة أدخلت الفرحة على نفوس الأطفال، لقد تغير المكان من مشهد الدمار إلى مشهد فيه رسومات جميلة وألوان زاهية، وكذلك في ساعات الليل ويقوم الأهالي والجيران بإضاءة الحي، ونستغل هذه الأجواء الجميلة باللعب والفرح، وأتمنى أن نعود إلى حياتنا السابقة، ونعيش بسلام ويعود رمضان كما كان في السابق".ويخيم واقع صعب على غزة مع قدوم شهر رمضان، وسط شح السلع وقلة الإمدادات، وعدم وفرة الأسواق بالمواد الغذائية، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كبير، وما يتوفر من بضائع في الأسواق يعرض بأسعار مرتفعة جدا، في ظل قيود مشددة تفرضها إسرائيل على دخول هذه الإمدادات إلى قطاع غزة.

