https://sarabic.ae/20260220/قاذفات-الصواريخ-الإستراتيجية-الروسية-تنفذ-طلعة-جوية-فوق-مياه-بحر-بيرينغ-المحايدة--وزارة-الدفاع---1110572889.html
قاذفات الصواريخ الإستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق مياه بحر بيرينغ المحايدة- وزارة الدفاع
قاذفات الصواريخ الإستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق مياه بحر بيرينغ المحايدة- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرات "تو-95" الاستراتيجية الروسية الحاملة للصواريخ، أكملت رحلة مبرمجة استغرقت 14 ساعة في المجال الجوي فوق المياه... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T12:41+0000
2026-02-20T12:41+0000
2026-02-20T12:41+0000
روسيا
العالم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061869947_0:55:3143:1823_1920x0_80_0_0_8cc154835ca4d6b215adab73d47371f0.jpg
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "أكملت طائرات "تو -95 أم إس" الحاملة للصواريخ الاستراتيجية التابعة لسلاح الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الروسية، رحلة مبرمجة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ".وأكمل البيان: "استغرقت الرحلة أكثر من 14 ساعة، وخلال الرحلة، نفذ قام طاقم الطائرات بعيدة المدى عملية التزود بالوقود جوًا".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت طائرات مقاتلة أجنبية الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية".وتعتبر الطائرة الروسية توبوليف "تو 95 إم-إس" هي أسرع ناقلة صواريخ توربينية في العالم، وتحمل أكثر من 50 رقما قياسيا عالميا، وتشكل جزءا أساسيا من ترسانة "الثالوث النووي" الروسي.حاملة الصواريخ الروسية "تو-95 إم إس"قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية للبحر الأسود
https://sarabic.ae/20251225/حاملة-الصواريخ-الروسية-تو-95-إم-إس-1108569362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061869947_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_a974fec7b303016d1909ca5f61f088c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, سلاح روسيا
روسيا, العالم, سلاح روسيا
قاذفات الصواريخ الإستراتيجية الروسية تنفذ طلعة جوية فوق مياه بحر بيرينغ المحايدة- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرات "تو-95" الاستراتيجية الروسية الحاملة للصواريخ، أكملت رحلة مبرمجة استغرقت 14 ساعة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "أكملت طائرات "تو -95 أم إس" الحاملة للصواريخ الاستراتيجية التابعة لسلاح الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الروسية، رحلة مبرمجة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ".
وأكمل البيان: "استغرقت الرحلة أكثر من 14 ساعة، وخلال الرحلة، نفذ قام طاقم الطائرات بعيدة المدى عملية التزود بالوقود جوًا".
25 ديسمبر 2025, 14:35 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت طائرات مقاتلة أجنبية الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية".
وأكد البيان أن "جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية تتم وفقًا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولية".
وتعتبر الطائرة الروسية توبوليف "تو 95 إم-إس" هي أسرع ناقلة صواريخ توربينية في العالم، وتحمل أكثر من 50 رقما قياسيا عالميا، وتشكل جزءا أساسيا من ترسانة "الثالوث النووي" الروسي.