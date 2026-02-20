https://sarabic.ae/20260220/لحظة-تصادم-زورقين-سريعين-في-الهند-فيديو-1110582375.html
لحظة تصادم زورقين سريعين في الهند... فيديو
لحظة تصادم زورقين سريعين في الهند... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد نهر ألاكناندا في ولاية أوتاراخاند الهندية حادث اصطدام بين قاربين، في واقعة وثّقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار مطالبات عاجلة بتعزيز إجراءات السلامة... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T19:49+0000
2026-02-20T19:49+0000
2026-02-20T19:49+0000
أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو
مجتمع
منوعات
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110585753_0:21:313:197_1920x0_80_0_0_b8f8afc85b298668b20fd408b8d037b3.jpg
وأظهر الفيديو المتداول لحظات التوتر التي سبقت الحادث في منطقة باوري، حيث كان قاربان آليان يسيران في الاتجاه نفسه وعلى مسافة متقاربة.وأثار الحادث موجة من القلق على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمراجعة وتطوير بروتوكولات السلامة المعتمدة في النقل النهري.مشهد صادم للحظة سقوط سائق دراجة نارية من سفح جبل في الصين... فيديوبركان هائل يواصل ثورانه.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110585753_0:0:313:234_1920x0_80_0_0_16ef3f2702b1d6a54e50ef9ec3cc69a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو, منوعات, العالم
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو, منوعات, العالم
لحظة تصادم زورقين سريعين في الهند... فيديو
شهد نهر ألاكناندا في ولاية أوتاراخاند الهندية حادث اصطدام بين قاربين، في واقعة وثّقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وأثار مطالبات عاجلة بتعزيز إجراءات السلامة في الملاحة النهرية.
وأظهر الفيديو المتداول لحظات التوتر التي سبقت الحادث في منطقة باوري، حيث كان قاربان آليان يسيران في الاتجاه نفسه وعلى مسافة متقاربة.
وبحسب المشاهد، انحرف القارب المتقدم بشكل مفاجئ نحو اليسار، بينما واصل القارب الآخر، الذي كان يحاول تجاوزه من الخلف، تقدمه بسرعة، ما أدى إلى اصطدامهما خلال ثوانٍ.
وأثار الحادث موجة من القلق على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمراجعة وتطوير بروتوكولات السلامة المعتمدة في النقل النهري.