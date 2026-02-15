بركان هائل يواصل ثورانه.. فيديو

https://sarabic.ae/20260215/بركان-هائل-في-المكسيك-يواصل-ثورانه-فيديو-1110396668.html
يواصل بركان بوبوكاتيبتل المكسيكي العملاق المعروف أيضا باسم "دون غويو" إظهار قوته الهائلة التي تظهر في مقطع فيديو متداول للبركان الذي يقذف حمم بركانية وأعمدة... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
وسجل البركان في الأيام الأخيرة انبعاثات متكررة مما أبقى مستوى الإنذار البركاني عند المرحلة الصفراء الثانية، وفقاً للمركز الوطني للوقاية من الكوارث في البلاد.ويضيء نشاطه المستمر الليالي بأعمدة من الانبعاثات البركانية، بينما يواصل المتسلقون المتهورون تحدي منحدرات البركان أثناء ثورانه.
المكسيك
يواصل بركان بوبوكاتيبتل المكسيكي العملاق المعروف أيضا باسم "دون غويو" إظهار قوته الهائلة التي تظهر في مقطع فيديو متداول للبركان الذي يقذف حمم بركانية وأعمدة كثيفة من الرماد والغازات.
وسجل البركان في الأيام الأخيرة انبعاثات متكررة مما أبقى مستوى الإنذار البركاني
عند المرحلة الصفراء الثانية، وفقاً للمركز الوطني للوقاية من الكوارث في البلاد.
ويضيء نشاطه المستمر الليالي بأعمدة من الانبعاثات
البركانية، بينما يواصل المتسلقون المتهورون تحدي منحدرات البركان أثناء ثورانه.