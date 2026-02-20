https://sarabic.ae/20260220/ليس-رجل-جوقة-ترامب-يشيد-مجددا-بأحمد-الشرع-1110585216.html

"ليس رجل جوقة".. ترامب يشيد مجددا بأحمد الشرع

"ليس رجل جوقة".. ترامب يشيد مجددا بأحمد الشرع

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، واصفا أداءه بأنه "رائع".

وأكد في مؤتمر صحفي، أن الشرع يتسم بالصرامة وليس "رجل جوقة"، وفقا لتعبيره.وأضاف أن "الشرع تعامل بشكل جيد مع الأكراد"، مشيرا إلى وجود تقارب متزايد في العلاقات مع سوريا خلال الفترة الأخيرة.كما لفت ترامب إلى أن "الأوضاع في سوريا تتجه نحو الأفضل".وكانت الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قد وقّعتا اتفاقًا في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بين الجانبين والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والهياكل الإدارية بين الجانبين.وسبق ذلك توقيع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 18 يناير الماضي، اتفاقًا من 14 بندا مع "قسد" بينها وقف إطلاق النار والاندماج الكامل.كما كان الشرع وقّع اتفاقا مع القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، في 10 مارس/ آذار 2025، يقضي باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

