مستشار ترامب يدعو الأطراف الليبية للتعاون مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات نزيهة
قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الجمعة، إن أمريكا تدعم بقوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تيتيه،... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف بولس خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أن واشنطن تشجع جميع الأطراف الليبية على الانخراط البنّاء مع البعثة، واتخاذ خطوات جدية نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وفقا لتغريدة له على منصة "إكس".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اليوم الجمعة، إن أمريكا تدعم بقوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تيتيه، وجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لتعزيز عملية سياسية بقيادة ليبية توحّد المؤسسات الاقتصادية والأمنية في البلاد.
وأضاف بولس خلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، أن واشنطن تشجع جميع الأطراف الليبية على الانخراط البنّاء مع البعثة، واتخاذ خطوات جدية نحو توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وفقا لتغريدة له على منصة "إكس".
وتابع مؤكدا أن "إحراز تقدم على هذه الجبهات سيعزز الأمن والاستقرار ويتيح فرصا للنمو الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الشراكات مع الشركات الأمريكية لدعم التنمية في ليبيا".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة
، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.