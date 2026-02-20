عربي
أمساليوم
بث مباشر
موسكو حول بيان كييف بشأن الألعاب البارالمبية: محاولة لسحق مبادئ الحركة الأولمبية والأسس الإنسانية
موسكو حول بيان كييف بشأن الألعاب البارالمبية: محاولة لسحق مبادئ الحركة الأولمبية والأسس الإنسانية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "كييف تحاول سحق مبادئ الحركة الأولمبية"، وذلك تعليقًا منها على بيان وزارة الخارجية الأوكرانية... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T07:29+0000
2026-02-20T07:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103535/88/1035358854_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_5c863a20ae2773208a3b9a748d68e435.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "يحاول نظام كييف سحق مبادئ الحركة الأولمبية وأسس الإنسانية على حد سواء".وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عودة النشيد الوطني والعلم إلى الرياضيين البارالمبيين الروس في المسابقات الرياضية بالانتصار المشترك العظيم. وتابع: "إنه لمن دواعي سروري أن نرى أبطالنا البارالمبيين يتنافسون اليوم مجددًا في المسابقات الدولية الكبرى حاملين رموزنا الوطنية وأعلامنا وأناشيدنا".وقالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان لها: "وافقت محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية على الاستئناف المقدم من اللجنة البارالمبية الروسية، وأكدت أن قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية في المنظمة قد تم إبطاله".أوربان يتهم أوكرانيا بمحاولة إثارة الفوضى في المجرالولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على الأوكرانية
موسكو حول بيان كييف بشأن الألعاب البارالمبية: محاولة لسحق مبادئ الحركة الأولمبية والأسس الإنسانية

© Sputnik . Maxim Blinovمبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو
مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© Sputnik . Maxim Blinov
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "كييف تحاول سحق مبادئ الحركة الأولمبية"، وذلك تعليقًا منها على بيان وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن "مقاطعة أوكرانيا لدورة الألعاب البارالمبية".
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "يحاول نظام كييف سحق مبادئ الحركة الأولمبية وأسس الإنسانية على حد سواء".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
زاخاروفا تعلق على تصريحات روبيو بشأن المفاوضات في جنيف
أمس, 13:07 GMT
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عودة النشيد الوطني والعلم إلى الرياضيين البارالمبيين الروس في المسابقات الرياضية بالانتصار المشترك العظيم.

وقال بوتين، في تهنئة وجهها للجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها: "أصدقائي الأعزاء، أتقدم بخالص التهاني إلى الرياضيين والمدربين والموظفين والقدامى في اللجنة البارالمبية الروسية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها".

وتابع: "إنه لمن دواعي سروري أن نرى أبطالنا البارالمبيين يتنافسون اليوم مجددًا في المسابقات الدولية الكبرى حاملين رموزنا الوطنية وأعلامنا وأناشيدنا".

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للجنة البارالمبية الدولية، أعلنت في مايو/ أيار عام 2023، إلغاء تعليق مشاركة اللجنة البارالمبية الروسية في البطولة الدولية.

وقالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان لها: "وافقت محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية على الاستئناف المقدم من اللجنة البارالمبية الروسية، وأكدت أن قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة البارالمبية الروسية في المنظمة قد تم إبطاله".
أوربان يتهم أوكرانيا بمحاولة إثارة الفوضى في المجر
الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على الأوكرانية
