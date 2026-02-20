نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة "الأميرة السمراء" تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260220/-نتائج-نارية-بملحق-أبطال-أوروبا-قرعة-الأميرة-السمراء-تضع-الترجي-التونسي-في-مواجهة-الأهلي-المصري-1110564177.html
نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة "الأميرة السمراء" تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة "الأميرة السمراء" تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
سبوتنيك عربي
ليلتان من "الجنون الكروي" أعادت صياغة خارطة القوى الكروية في القارة العجوز. 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T09:56+0000
2026-02-20T09:56+0000
راديو
من الملعب
أخبار مصر الآن
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
أفريقيا
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110563974_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bc021b7d5fe25d78d5631d62a144aae7.jpg
نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
سبوتنيك عربي
نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
من إسطنبول التي شهدت "زلزالًا كرويًا"، إلى النرويج حيث تجمدت طموحات الطليان، وصولًا إلى "سوبر هاتريك" تاريخي في أذربيجان.وبحسب مراقبين رياضيين، نحن أمام جولة ذهاب لم تترك مجالاً للتوقعات، إذ كانت البداية من إمارة موناكو، حيث كاد حامل اللقب باريس سان جيرمان أن يسقط في فخ المفاجأة. وتأخر الباريسيون بهدفين، لكن شخصية البطل واللمسة الفنية للمتألق ديزيري دوي، قلبت الطاولة في شوط المدربين، لينتهي اللقاء بثلاثية لهدفين لصالح أبناء لويس إنريكي.بينما عاد ريال مدريد بفوز "إكلينيكي" من ملعب بنفيكا بهدف وحيد لفينيسيوس جونيور.أما ليلة الأربعاء الماضي، فكانت ليلة أنطوني جوردون، بلا منازع، حيث قاد نيوكاسل لاكتساح كاراباغ بسداسية لهدف، مسجلًا "سوبر هاتريك" تاريخيا. وفي مفاجأة مدوية، سقط إنتر ميلان في فخ بودو جليمت النرويجي بنتيجة (3-1)، فيما بقي الحسم معلقًا بين كلوب بروج وأتلتيكو مدريد، بعد تعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق.من صخب الملاعب الأوروبية إلى سحر القارة السمراء.. حيث لا صوت يعلو فوق صوت "الأميرة السمراء" اكتمل نصاب الثمانية الكبار في دوري أبطال أفريقيا بعد جولة سادسة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة. واليوم، لم تعد هناك مساحة للحسابات، فالقرعة التي سُحبت في القاهرة وضعتنا أمام صدامات عربية خالصة ومواجهات ثأرية ستشعل القارة من شمالها إلى جنوبها.وأوضحت أن "الفريقين لا يمران بأفضل أوقاتهما الفنية، لكنهما بطبيعة الحال ينتفضان في الأدوار الإقصائية، لذلك تبقى مباراتيهما سويًا هي أهم مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا".
أخبار تونس اليوم
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110563974_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_1caee019118034ba62d60f369642f06b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
من الملعب, أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أفريقيا, أخبار تركيا اليوم, аудио
من الملعب, أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أفريقيا, أخبار تركيا اليوم, аудио

نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة "الأميرة السمراء" تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري

09:56 GMT 20.02.2026
راديو
نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
ليلتان من "الجنون الكروي" أعادت صياغة خارطة القوى الكروية في القارة العجوز.
من إسطنبول التي شهدت "زلزالًا كرويًا"، إلى النرويج حيث تجمدت طموحات الطليان، وصولًا إلى "سوبر هاتريك" تاريخي في أذربيجان.
وبحسب مراقبين رياضيين، نحن أمام جولة ذهاب لم تترك مجالاً للتوقعات، إذ كانت البداية من إمارة موناكو، حيث كاد حامل اللقب باريس سان جيرمان أن يسقط في فخ المفاجأة.
وتأخر الباريسيون بهدفين، لكن شخصية البطل واللمسة الفنية للمتألق ديزيري دوي، قلبت الطاولة في شوط المدربين، لينتهي اللقاء بثلاثية لهدفين لصالح أبناء لويس إنريكي.

وفي تركيا، عاش عشاق يوفنتوس ليلة لنسيان خماسية قاسية سجلها غلطة سراي في شباك السيدة العجوز، وضعت مشروع تياغو موتا تحت مقصلة الانتقادات.

بينما عاد ريال مدريد بفوز "إكلينيكي" من ملعب بنفيكا بهدف وحيد لفينيسيوس جونيور.
أما ليلة الأربعاء الماضي، فكانت ليلة أنطوني جوردون، بلا منازع، حيث قاد نيوكاسل لاكتساح كاراباغ بسداسية لهدف، مسجلًا "سوبر هاتريك" تاريخيا.
وفي مفاجأة مدوية، سقط إنتر ميلان في فخ بودو جليمت النرويجي بنتيجة (3-1)، فيما بقي الحسم معلقًا بين كلوب بروج وأتلتيكو مدريد، بعد تعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق.

وعن هذا الموضوع، قال المحلل الفني المصري أحمد حمودة، إن "باريس سان جيرمان عانى دفاعيًا في الشوط الأول أمام موناكو وتلقى هدفين، لكن الطرد الذي تعرض له غولوفين، مع بداية الشوط الثاني، كان نقطة تحول كبيرة في المباراة".

من صخب الملاعب الأوروبية إلى سحر القارة السمراء.. حيث لا صوت يعلو فوق صوت "الأميرة السمراء"
اكتمل نصاب الثمانية الكبار في دوري أبطال أفريقيا بعد جولة سادسة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة.
واليوم، لم تعد هناك مساحة للحسابات، فالقرعة التي سُحبت في القاهرة وضعتنا أمام صدامات عربية خالصة ومواجهات ثأرية ستشعل القارة من شمالها إلى جنوبها.

في هذا السياق، قالت الإعلامية التونسية نعيمة ساسي، إن "لقاء الأهلي المصري والترجي التونسي، يبقى كلاسيكو كبير بين فريقين عريقين يعرفان تقاليد البطولات، وكل منهما يسعى للفوز بالـ"أميرة السمراء".

وأوضحت أن "الفريقين لا يمران بأفضل أوقاتهما الفنية، لكنهما بطبيعة الحال ينتفضان في الأدوار الإقصائية، لذلك تبقى مباراتيهما سويًا هي أهم مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала