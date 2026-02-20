https://sarabic.ae/20260220/-نتائج-نارية-بملحق-أبطال-أوروبا-قرعة-الأميرة-السمراء-تضع-الترجي-التونسي-في-مواجهة-الأهلي-المصري-1110564177.html

نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة "الأميرة السمراء" تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري

نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة "الأميرة السمراء" تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري

سبوتنيك عربي

ليلتان من "الجنون الكروي" أعادت صياغة خارطة القوى الكروية في القارة العجوز. 20.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-20T09:56+0000

2026-02-20T09:56+0000

2026-02-20T09:56+0000

راديو

من الملعب

أخبار مصر الآن

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

أفريقيا

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/14/1110563974_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bc021b7d5fe25d78d5631d62a144aae7.jpg

نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري سبوتنيك عربي نتائج نارية بملحق أبطال أوروبا.. قرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري

من إسطنبول التي شهدت "زلزالًا كرويًا"، إلى النرويج حيث تجمدت طموحات الطليان، وصولًا إلى "سوبر هاتريك" تاريخي في أذربيجان.وبحسب مراقبين رياضيين، نحن أمام جولة ذهاب لم تترك مجالاً للتوقعات، إذ كانت البداية من إمارة موناكو، حيث كاد حامل اللقب باريس سان جيرمان أن يسقط في فخ المفاجأة. وتأخر الباريسيون بهدفين، لكن شخصية البطل واللمسة الفنية للمتألق ديزيري دوي، قلبت الطاولة في شوط المدربين، لينتهي اللقاء بثلاثية لهدفين لصالح أبناء لويس إنريكي.بينما عاد ريال مدريد بفوز "إكلينيكي" من ملعب بنفيكا بهدف وحيد لفينيسيوس جونيور.أما ليلة الأربعاء الماضي، فكانت ليلة أنطوني جوردون، بلا منازع، حيث قاد نيوكاسل لاكتساح كاراباغ بسداسية لهدف، مسجلًا "سوبر هاتريك" تاريخيا. وفي مفاجأة مدوية، سقط إنتر ميلان في فخ بودو جليمت النرويجي بنتيجة (3-1)، فيما بقي الحسم معلقًا بين كلوب بروج وأتلتيكو مدريد، بعد تعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق.من صخب الملاعب الأوروبية إلى سحر القارة السمراء.. حيث لا صوت يعلو فوق صوت "الأميرة السمراء" اكتمل نصاب الثمانية الكبار في دوري أبطال أفريقيا بعد جولة سادسة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة. واليوم، لم تعد هناك مساحة للحسابات، فالقرعة التي سُحبت في القاهرة وضعتنا أمام صدامات عربية خالصة ومواجهات ثأرية ستشعل القارة من شمالها إلى جنوبها.وأوضحت أن "الفريقين لا يمران بأفضل أوقاتهما الفنية، لكنهما بطبيعة الحال ينتفضان في الأدوار الإقصائية، لذلك تبقى مباراتيهما سويًا هي أهم مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا".

أخبار تونس اليوم

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

من الملعب, أخبار مصر الآن, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أفريقيا, أخبار تركيا اليوم, аудио