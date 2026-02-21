عربي
أردوغان وزوجته يتناولان إفطار رمضان مع أسرة تركية.. فيديو
أردوغان وزوجته يتناولان إفطار رمضان مع أسرة تركية.. فيديو

زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة، أسرة تركية لتناول وجبة إفطار شهر رمضان معهم.
وتمنى أردوغان، الذي أفطر مع العائلة، أن يحلّ شهر رمضان المبارك بالخير والبركة، وفقا لوسائل إعلام تركية.
وتبادل الرئيس التركي، أطراف الحديث مع الناس الذين كانوا ينتظرونه، والتقط صورا تذكارية معهم أثناء مغادرته منزله بعد الإفطار.
كما شاركت أمينة أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة من حضورها وزوجها مأدبة الإفطار مع الأسرة التركية، وكتبت معها: "نشكر عائلة كاياجيك الكريمة على كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم لنا، أدعو الله أن يديم عليهم الصحة والسلام والرخاء".
