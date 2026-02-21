عربي
الأمن الروسي: تطبيق "تلغرام" تسبب بتهديدات لحياة العسكريين في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الأمن الروسي: تطبيق "تلغرام" تسبب بتهديدات لحياة العسكريين في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن استخدام تطبيق "تلغرام" من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T05:58+0000
2026-02-21T06:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وأصدر الجهاز بيانا، قال فيه إنه "يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق تلغرام واستخدامها لأغراض عسكرية".وأكد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي لوكالة "سبوتنيك"، أن جهاز الأمن الفيدرالي حصل على معلومات تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستطيع الحصول بسرعة على بيانات من تطبيق "تلغرام" واستخدامها لأغراض عسكرية.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مركز للشرطة في أودمورتيا
تابعنا عبر
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن استخدام تطبيق "تلغرام" من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكّل تهديدًا متكررًا لحياتهم.
وأصدر الجهاز بيانا، قال فيه إنه "يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق تلغرام واستخدامها لأغراض عسكرية".

وجاء في البيان: "نتيجة لتحليل تطبيق تلغرام، تم الحصول على العديد من التقارير الموثوقة التي تشير إلى أن استخدامه من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكّل تهديدًا متكررًا لحياة هؤلاء الأفراد".

عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذ
أمس, 08:09 GMT
وأكد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي لوكالة "سبوتنيك"، أن جهاز الأمن الفيدرالي حصل على معلومات تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستطيع الحصول بسرعة على بيانات من تطبيق "تلغرام" واستخدامها لأغراض عسكرية.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مركز للشرطة في أودمورتيا
