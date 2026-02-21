https://sarabic.ae/20260221/الأمن-الروسي-تطبيق-تليغرام-تسبب-بتهديدات-لحياة-العسكريين-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1110593711.html
الأمن الروسي: تطبيق "تلغرام" تسبب بتهديدات لحياة العسكريين في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الأمن الروسي: تطبيق "تلغرام" تسبب بتهديدات لحياة العسكريين في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن استخدام تطبيق "تلغرام" من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
وأصدر الجهاز بيانا، قال فيه إنه "يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق تلغرام واستخدامها لأغراض عسكرية".
أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، بأن استخدام تطبيق "تلغرام" من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكّل تهديدًا متكررًا لحياتهم.
وأصدر الجهاز بيانا، قال فيه إنه "يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق تلغرام واستخدامها لأغراض عسكرية".
وجاء في البيان: "نتيجة لتحليل تطبيق تلغرام، تم الحصول على العديد من التقارير الموثوقة التي تشير إلى أن استخدامه من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكّل تهديدًا متكررًا لحياة هؤلاء الأفراد".
وأكد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي لوكالة "سبوتنيك"، أن جهاز الأمن الفيدرالي حصل على معلومات تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية تستطيع الحصول بسرعة على بيانات من تطبيق "تلغرام" واستخدامها لأغراض عسكرية.