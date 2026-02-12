https://sarabic.ae/20260212/إحباط-هجوم-إرهابي-على-مركز-للشرطة-في-جمهورية-أودمورتيا--الأمن-الفيدرالي-الروسي-1110279008.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مركز للشرطة في أودمورتيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مركز للشرطة في أودمورتيا
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "أحبط هجوما إرهابيا على مركز للشرطة في جمهورية أودمورتيا، خطط له مواطن روسي، سبق أن تمت... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T07:30+0000
2026-02-12T07:30+0000
2026-02-12T07:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_0:94:1533:956_1920x0_80_0_0_9180a5e27ca8b86090ccb4c81eef4b66.jpg
وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، في منشأة تابعة لوزارة الداخلية الروسية في جمهورية أودمورتيا، ونتيجة للإجراءات العملياتية، تم القبض على مواطن روسي، من مواليد عام 1968، سبق إدانته بجرائم الإرهاب والتطرف، في مدينة موجغا في جمهورية أودمورتيا".وسبق أن أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال مواطن أجنبي خطط لتفجير منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة موسكو بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.وتابع: "المتهم تم تجنيده عبر تطبيق "تلغرام"، من قبل أحد أعضاء منظمة إرهابية، وبناء على توجيهاته، سافر إلى روسيا لتنفيذ عمل تخريبي باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا، ضد أحد منشآت البنية التحتية للطاقة في موسكو، ثم العودة إلى أوكرانيا للمشاركة في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية".النيابة العامة: عناصر مخابرات أوكرانية بين المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال ألكسييفلجنة التحقيق الروسية تتحدث عن دافع شريك الجاني في محاولة اغتيال الجنرال ألكسييف
https://sarabic.ae/20260209/الأمن-الفيدرالي-الروسي-منفذ-محاولة-اغتيال-الفريق-أليكسييف-كان-يتقاضى-أجرا-شهريا-على-المراقبة---1110166515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109148014_67:0:1467:1050_1920x0_80_0_0_0089a63f34ac6deb954952bdc71ce6d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مركز للشرطة في أودمورتيا
07:30 GMT 12.02.2026 (تم التحديث: 07:32 GMT 12.02.2026)
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه "أحبط هجوما إرهابيا على مركز للشرطة في جمهورية أودمورتيا، خطط له مواطن روسي، سبق أن تمت إدانته بجرائم إرهابية".
وجاء في البيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي
، في منشأة تابعة لوزارة الداخلية الروسية في جمهورية أودمورتيا، ونتيجة للإجراءات العملياتية، تم القبض على مواطن روسي، من مواليد عام 1968، سبق إدانته بجرائم الإرهاب والتطرف، في مدينة موجغا في جمهورية أودمورتيا".
تم العثور على عبوة ناسفة يدوية الصنع، بالإضافة إلى أسلحة كانت مخصصة للهجوم الإرهابي، في مرآب الجاني، وجرى تفكيكها.
وسبق أن أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال مواطن أجنبي خطط لتفجير منشأة للبنية التحتية للطاقة في مقاطعة موسكو بتوجيهات من الاستخبارات الأوكرانية.
وجاء في بيان جهاز الأمن: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة موسكو مواطنا أجنبيا، من مواليد عام 1996، متورطا في التحضير لتنفيذ عمل تخريبي وإرهابي بتوجيهات من منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا، تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وقد اعترف المتهم بالتخطيط لعمل تخريبي بتوجيه من منظمة إرهابية أوكرانية".
وتابع: "المتهم تم تجنيده عبر تطبيق "تلغرام"، من قبل أحد أعضاء منظمة إرهابية، وبناء على توجيهاته، سافر إلى روسيا لتنفيذ عمل تخريبي باستخدام عبوة ناسفة مصنوعة يدويا، ضد أحد منشآت البنية التحتية للطاقة في موسكو، ثم العودة إلى أوكرانيا للمشاركة في عمليات قتالية ضد القوات المسلحة الروسية".