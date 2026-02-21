البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن السيطرة على أراض عربية

عربي
جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان اليوم السبت، قال فيه إن هذه التصريحات تمثل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تحريضا علنيا على تكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم والهيمنة بالقوة.وشدد على أن الحديث عن سيطرة إسرائيل على أراض الغير، وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها الضفة الغربية، يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وتقويضا مباشرا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.وأوضح رئيس البرلمان العربي أن مثل هذه التصريحات تبعث برسائل خطيرة تتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مطالبا الإدارة الأمريكية بتوضيح موقفها من هذه التصريحات، والعمل على تصحيحها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن.وأكد أن سيادة الدول ووحدة أراضيها خط أحمر، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق الأصيل في أرضه.وأثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، موجة واسعة من الإدانات العربية والفلسطينية، بعد حديثه عن وجود "حق توراتي" لإسرائيل في السيطرة على مناطق واسعة من الشرق الأوسط.وجاءت موجة الانتقادات عقب مقابلة أجراها هاكابي مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون ونُشرت يوم أمس الجمعة، قال فيها إنه لا يرى مانعا في أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، وخلال الحوار، أشار كارلسون إلى نص توراتي يتحدث عن وعد إلهي للنبي إبراهيم بمنح ذريته أرضا تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات.ويضيف السفير الأميركي، المقرّب من ترامب، أن إسرائيل "أرض أعطاها الله لشعب مختار"، مؤكداً أنه سيكون "مقبولا لو أخذوها كلها"، في إشارة إلى الأراضي المذكورة.
أدان البرلمان العربي التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، حول "حق إسرائيل في السيطرة على أراض عربية واسعة" بالشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان اليوم السبت، قال فيه إن هذه التصريحات تمثل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تحريضا علنيا على تكريس الاحتلال وشرعنة سياسات الضم والهيمنة بالقوة.
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
إدانات عربية واسعة تندد بتصريحات سفير واشنطن لدى تل أبيب بشأن "حق إسرائيل التوراتي"
15:15 GMT
وشدد على أن الحديث عن سيطرة إسرائيل على أراض الغير، وفي مقدمتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها الضفة الغربية، يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وتقويضا مباشرا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن مثل هذه التصريحات تبعث برسائل خطيرة تتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مطالبا الإدارة الأمريكية بتوضيح موقفها من هذه التصريحات، والعمل على تصحيحها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن.
وأكد أن سيادة الدول ووحدة أراضيها خط أحمر، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صاحب الحق الأصيل في أرضه.
وأثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، موجة واسعة من الإدانات العربية والفلسطينية، بعد حديثه عن وجود "حق توراتي" لإسرائيل في السيطرة على مناطق واسعة من الشرق الأوسط.
عنب الخليل جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
العالم ينتفض ضد الاستيطان في الضفة.. كيف يمكن للقانون الدولي التدخل لوقف هذه الانتهاكات؟
25 ديسمبر 2025, 19:02 GMT
وجاءت موجة الانتقادات عقب مقابلة أجراها هاكابي مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون ونُشرت يوم أمس الجمعة، قال فيها إنه لا يرى مانعا في أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، وخلال الحوار، أشار كارلسون إلى نص توراتي يتحدث عن وعد إلهي للنبي إبراهيم بمنح ذريته أرضا تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات.
ويضيف السفير الأميركي، المقرّب من ترامب، أن إسرائيل "أرض أعطاها الله لشعب مختار"، مؤكداً أنه سيكون "مقبولا لو أخذوها كلها"، في إشارة إلى الأراضي المذكورة.
