إدانات عربية واسعة تندد بتصريحات سفير واشنطن لدى تل أبيب بشأن "حق إسرائيل التوراتي"

إدانات عربية واسعة تندد بتصريحات سفير واشنطن لدى تل أبيب بشأن "حق إسرائيل التوراتي"

أثارت تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، موجة واسعة من الإدانات العربية والفلسطينية، بعد حديثه عن وجود "حق توراتي" لإسرائيل في السيطرة على مناطق... 21.02.2026

2026-02-21T15:15+0000

2026-02-21T15:15+0000

2026-02-21T15:16+0000

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات هاكابي التي قال فيها "إن إسرائيل لديها "حق توراتي" في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات، مدعيا تفسيرات توراتية". وشدد البيان على أن "هذه التصريحات الاستفزازية المرفوضة، تمثل دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول، ودعما للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأكمله".من جانبه، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تصريحات وصفها بأنها "بالغة التطرف" صادرة عن هاكابي.ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، عنه قوله إن هذه التصريحات "مخالفة لكافة أبجديات الدبلوماسية وأعرافها الراسخة"، فضلاً عن مجافاتها للمنطق والعقل، مؤكداً أنها تتناقض مع سياسات الولايات المتحدة وتهدف إلى مغازلة الجمهور اليميني في إسرائيل.وأضاف المتحدث أن مثل هذه التصريحات المتطرفة التي لا تستند إلى أساس، من شأنها تأجيج المشاعر الدينية والوطنية، في وقت تسعى فيه الدول إلى بحث سبل تنفيذ اتفاق السلام في غزة وإطلاق مسار سياسي جاد.وأكد أن "الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل".وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن 2803، بدلاً من إطلاق تصريحات تصعيدية لا تستند إلى قيمة قانونية.ويضيف السفير الأميركي، المقرّب من ترامب، أن إسرائيل "أرض أعطاها الله لشعب مختار"، مؤكداً أنه سيكون "مقبولا لو أخذوها كلها"، في إشارة إلى الأراضي المذكورة.وفي الأشهر الأخيرة، كثّف كارلسون بشكل ملحوظ انتقاداته لإسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، واصفاً الدعم غير المشروط لإسرائيل بأنه "فيروس عقلي".وقال الصحفي المحافظ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن "المسؤولين الإسرائيليين صادروا جواز سفره في مطار بن غوريون بعد وقت قصير من المقابلة، واقتادوا منتجه إلى غرفة استجواب".

