https://sarabic.ae/20260221/الحاجة-فاطمة-حارسة-الذاكرة-الشعبية-في-مدينة-بني-وليد-الليبية-صور-1110419741.html

الحاجة فاطمة حارسة الذاكرة الشعبية في مدينة بني وليد الليبية.. صور

الحاجة فاطمة حارسة الذاكرة الشعبية في مدينة بني وليد الليبية.. صور

سبوتنيك عربي

في أحد أحياء مدينة بني وليد التي تبعد عن مدينة طرابلس نحو 180 كيلومترا تجلس الحاجة فاطمة في غرفة حولتها إلى معرض صغير يضم عشرات الأدوات التراثية التي تحيط بها... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-21T11:00+0000

2026-02-21T11:00+0000

2026-02-21T11:00+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار ليبيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110416433_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_636ce261624d3809658367080f133f11.jpg

لم يكن جمع المقتنيات التراثية بالنسبة لها هواية عابرة بل رسالة تسعى من خلالها إلى حفظ ذاكرة الأجداد وصون ملامح الحياة الليبية في خمسينات وستينات القرن الماضي.تتجول بنا الحاجة فاطمة من داخل معرضها وهي تتحدث لـ "سبوتنيك" عن بدايتها في جمع الأدوات المنزلية القديمة خاصة أدوات الطهي وتعرفنا بالمقتنيات المعروض وما كانت تستخدم من أواني نحاسية وقدور فخارية إلى جانب أدوات إعداد الخبز على الحطب وأدوات طحن الحبوب اليدوية وأواني حفظ الزيت والسمن، التي كانت تستخدمها النساء آنذاك في صورة تعكس بساطة الحياة واعتماد الناس على إمكاناتهم المحلية.ولا تقتصر مقتنياتها على أدوات المطبخ بل تشمل أيضا وسائل الإضاءة التي كانت تستعمل قبل انتشار الكهرباء وأدوات جلب المياه وحفظها وأدوات الغزل والنسيج التي صنعت بها النساء ملابس الأسرة حيث تروي كل قطعة حكاية زمن كانت فيه البيوت متقاربة والقلوب أكثر تقاربا بروح من التعاون والمشاركة.وتحلم الحاجة فاطمة بأن يتحول معرضها الصغير إلى ركن تراثي أو متحف داخل بني وليد يستقبل الزوار والطلبة والباحثين ليطلعوا عن قرب على نمط الحياة الليبية في منتصف القرن الماضي ويدركوا حجم التحولات التي شهدها المجتمع خلال عقود قليلة.وفي زمن تتسارع فيه مظاهر الحداثة تواصل الحاجة فاطمة البحث عن المقتنيات القديمة واقتنائها أحيانا للحفاظ عليها داخل معرضها الصغير ليبقى شاهدا حيا على جزء من تاريخ اجتماعي وثقافي قد يندثر إن لم يجد من يصونه.وتبقى الحاجة فاطمة تلك الأدوات التي تجاوزت كونها مجرد مقتنيات قديمة، لتتحول إلى شواهد حية على مرحلة رسخت قيم البساطة والعمل والتكافل في المجتمع الليبي.

https://sarabic.ae/20250104/السعفيات-حكاية-الحرف-والتراث-في-جنوب-ليبيا-1096470037.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي