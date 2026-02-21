https://sarabic.ae/20260221/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-ولندن-تؤكدان-التزامهما-بحل-دبلوماسي-للأزمة-الأوكرانية-1110591878.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن ولندن تؤكدان "التزامهما" بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، خلال اجتماعهما، الجمعة، التزام واشنطن ولندن بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، وفق... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "التقى وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم بوزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. وقد التزم الوزيران بمواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية."وأضاف البيان أن الجانبين شددا أيضًا على أهمية التعاون في سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.كما أكد روبيو وكوبر تركيزهما المشترك على تأمين هدنة إنسانية في السودان.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة، وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف، يومي 17 و 18 فبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، خلال اجتماعهما، الجمعة، التزام واشنطن ولندن بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وجاء في البيان: "التقى وزير الخارجية ماركو روبيو اليوم بوزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. وقد التزم الوزيران بمواصلة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية."
وأضاف البيان أن الجانبين شددا أيضًا على أهمية التعاون في سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما أكد روبيو وكوبر تركيزهما المشترك على تأمين هدنة إنسانية في السودان.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة،
وقال بيسكوف، للصحفيين، "في الوقت الراهن، لا ترى روسيا على الأقل، بصفتها من المشاركين بصيغة المفاوضات
الثلاثية، أي جدوى من مشاركة أوروبا، ومن غير المرجح أن تقدم أي شكل من الأشكال المفيدة".
وجرت الجولة الثالثة من مباحثات السلام في جنيف
، يومي 17 و 18 فبراير/ شباط الجاري بين وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. واستمر اجتماع اليوم الأول ست ساعات، وساده توتر شديد، بحسب مصدر لوكالة "سبوتنيك". وترأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر دونالد ترامب جاريد كوشنر، وترأس الوفد الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي.