القوات الروسية تدمر 77 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T04:41+0000
2026-02-21T04:41+0000
2026-02-21T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".وكشفت الوزارة في بيانها أنه تم تدمير "24 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و13 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم، وتسع طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وتسع طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وثماني طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وخمس طائرات مسيرة فوق مقاطعة سامارا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تدمير ثكنات مشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية في سومي – الأمن الروسي
04:41 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 05:48 GMT 21.02.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وأعلنت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 77 طائرة مسيرة أوكرانية".
وكشفت الوزارة في بيانها أنه تم تدمير "24 طائرة مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و13 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم، وتسع طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وتسع طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، وثماني طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، وخمس طائرات مسيرة فوق مقاطعة سامارا".
وأضاف البيان: "كما تم تدمير أربع طائرات مسيرة فوق بحر آزوف، وثلاث فوق مقاطعة ساراتوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعتي فولغوغراد وفورونيج".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.