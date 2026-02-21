https://sarabic.ae/20260221/تصويتماهو-رأيك-بتصريحات-سفير-واشنطن-لدى-إسرائيل-حول-الحق-التوراتي-لإسرائيل-في-الشرق-الأوسط؟-1110605511.html
تصويت...ماهو رأيك بتصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل حول "الحق التوراتي" لإسرائيل في الشرق الأوسط؟
أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل حول وجود "حق توراتي" لإسرائيل في مناطق واسعة من الشرق الأوسط موجة إدانات عربية وفلسطينية، حيث اعتبرت هذه التصريحات... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T16:21+0000
2026-02-21T16:21+0000
2026-02-21T16:21+0000
يرى بعض المتابعين أن تصريحات السفير ليست جديدة في الخطاب السياسي المرتبط بالشرق الأوسط، وأنها لا تعني بالضرورة تغيرا فعليا في السياسات الدولية أو الحدود القائمة.تصويت...ما هو رأيك بتصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل حول "الحق التوراتي" لإسرائيل في الشرق الأوسط؟منظمة التعاون الإسلامي: تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن المنطقة خطيرة وغير مسؤولةإدانات عربية واسعة تندد بتصريحات سفير واشنطن لدى تل أبيب بشأن "حق إسرائيل التوراتي"
أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل حول وجود "حق توراتي" لإسرائيل في مناطق واسعة من الشرق الأوسط موجة إدانات عربية وفلسطينية، حيث اعتبرت هذه التصريحات مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الدول، بينما رأى آخرون أنها مجرد آراء أو تفسيرات دينية لا تعكس بالضرورة سياسة رسمية.
يرى بعض المتابعين أن تصريحات السفير ليست جديدة في الخطاب السياسي المرتبط بالشرق الأوسط، وأنها لا تعني بالضرورة تغيرا فعليا في السياسات الدولية أو الحدود القائمة.
في المقابل، يعتبر منتقدون أن هذه التصريحات خطيرة واستفزازية، لأنها قد تشجع على التوسع والصراعات، وتمس بسيادة دول المنطقة، كما أنها قد تؤدي إلى تأجيج التوتر السياسي، خاصة عندما تصدر عن مسؤول دبلوماسي يمثل دولة كبرى.
