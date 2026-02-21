عربي
تصويت...ماهو رأيك بتصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل حول "الحق التوراتي" لإسرائيل في الشرق الأوسط؟
تصويت...ماهو رأيك بتصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل حول "الحق التوراتي" لإسرائيل في الشرق الأوسط؟
تصويت...ماهو رأيك بتصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل حول "الحق التوراتي" لإسرائيل في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل حول وجود "حق توراتي" لإسرائيل في مناطق واسعة من الشرق الأوسط موجة إدانات عربية وفلسطينية، حيث اعتبرت هذه التصريحات... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
تصويت...ماهو رأيك بتصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل حول "الحق التوراتي" لإسرائيل في الشرق الأوسط؟

16:21 GMT 21.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي
السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
أثارت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل حول وجود "حق توراتي" لإسرائيل في مناطق واسعة من الشرق الأوسط موجة إدانات عربية وفلسطينية، حيث اعتبرت هذه التصريحات مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الدول، بينما رأى آخرون أنها مجرد آراء أو تفسيرات دينية لا تعكس بالضرورة سياسة رسمية.
يرى بعض المتابعين أن تصريحات السفير ليست جديدة في الخطاب السياسي المرتبط بالشرق الأوسط، وأنها لا تعني بالضرورة تغيرا فعليا في السياسات الدولية أو الحدود القائمة.
في المقابل، يعتبر منتقدون أن هذه التصريحات خطيرة واستفزازية، لأنها قد تشجع على التوسع والصراعات، وتمس بسيادة دول المنطقة، كما أنها قد تؤدي إلى تأجيج التوتر السياسي، خاصة عندما تصدر عن مسؤول دبلوماسي يمثل دولة كبرى.
تصويت...ما هو رأيك بتصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل حول "الحق التوراتي" لإسرائيل في الشرق الأوسط؟
عدد الأصوات8
