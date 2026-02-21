عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
خبير بريطاني: تصريحات الأوروبيين الأخيرة محاولة لإنقاذ زيلينسكي "اليائس"
خبير بريطاني: تصريحات الأوروبيين الأخيرة محاولة لإنقاذ زيلينسكي "اليائس"
سبوتنيك عربي
أوضح المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم السبت، أن التصريح الأخير لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بشأن قائمة مطالبها الموجهة إلى... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
خبير بريطاني: تصريحات الأوروبيين الأخيرة محاولة لإنقاذ زيلينسكي "اليائس"

05:21 GMT 21.02.2026
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© AP Photo
أوضح المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم السبت، أن التصريح الأخير لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بشأن قائمة مطالبها الموجهة إلى روسيا، يعكس يأس الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي.
وأضاف ميركوريس، عبر قناته على "يوتيوب": "بالنظر إلى رد فعل زيلينسكي، ومقابلاته الغاضبة، ولغته البذيئة، يتضح جلياً أن كالاس تحاول إنقاذه بإعادة طرح هذه المطالب الوهمية، هذا يدل على يأس شديد".
ووفقاً للخبير، فإن كالاس لا تدرك أن الوضع على الجبهة يميل ضد أوكرانيا، وأن مطالبة موسكو بأي شيء هو محض حماقة.

وقال ميركوريس: "من الواضح أن الأوكرانيين صُدموا من هذا، لا سيما وأنهم مطالبون بمرونة كبيرة، بما في ذلك مسألة سحب القوات من دونباس".

ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
متحدثة الخارجية الروسية: إهانات زيلينسكي لروسيا "نهاية جحيمية" ودليل انهياره
00:24 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام أن كالاس عممت رسالة على دول الاتحاد الأوروبي تتضمن مطالب موجهة إلى روسيا، تدعو تحديداً إلى خفض القوات المسلحة الروسية وفقاً لاتفاقية السلام بشأن أوكرانيا.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية أنها ترغب، في إطار مفاوضات أوكرانيا، في إعداد قائمة بالتنازلات التي يتوقعها الاتحاد الأوروبي من روسيا لتسوية النزاع الأوكراني.
وردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اقتراح كالاس بإعداد قائمة بمطالب الاتحاد الأوروبي من روسيا لتسوية النزاع الأوكراني، قائلةً إن موسكو لن تكشف بعد عن كيفية استخدامها لهذه القائمة.
وسائل إعلام: كالاس تذل زيلينسكي في ميونيخ
