متحدثة الخارجية الروسية: إهانات زيلينسكي لروسيا "نهاية جحيمية" ودليل انهياره
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إهانات فلاديمير زيلينسكي لروسيا بأنها "نهاية جحيمية" وانهيار لشخصيته. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في مقابلة على قناة "روسيا 1": "هل تعتقدون أنه لم ينتهِ بعد؟ هل تعتقدون أنكم لا تشاهدون الآن انهيار شخصية؟ هل تعتقدون أن هذا ليس النهاية، عندما يرقد على جبل من جثث أبناء وطنه مخلوق لا يفعل سوى الشتم وتوجيه الإهانات والتفوه بكلام هراء بحدقات تدور ومتسعة؟ هل تعتقدون أن هذه ليست المشهد الختامي؟ نعم، هذا هو بالفعل ما يمكن وصفه بالنهاية الجحيمية".وكان زيلينسكي، قد استخدم، في وقت سابق، خلال مقابلة مع برنامج "ذا كونفرسيشن" على موقع "بوليتيكو" الأمريكي عبارات نابية، مطالبا بطرد الروس من الدول الغربية.
