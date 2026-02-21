عقب قمة نيودلهي.. ما يقرب من 90 دولة توقع إعلانا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260221/عقب-قمة-نيودلهي-ما-يقرب-من-90-دولة-توقع-إعلانا-بشأن-تأثير-الذكاء-الاصطناعي-1110613458.html
عقب قمة نيودلهي.. ما يقرب من 90 دولة توقع إعلانا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي
عقب قمة نيودلهي.. ما يقرب من 90 دولة توقع إعلانا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، عن توقيع إعلان قمة تأثير الذكاء الاصطناعي عقب قمة نيودلهي، ما يمثل علامة فارقة في التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T23:10+0000
2026-02-21T23:33+0000
العالم
أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096229428_0:53:1680:998_1920x0_80_0_0_82928bf3bd19a0100aa16d0b532d57fa.jpg
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان حظي بتأييد 88 دولة ومنظمة دولية، من بينها روسيا، ما يعكس إجماعًا عالميًا واسعًا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي والمنافع الاجتماعية.يدعو هذا إلى مزيد من التعاون الدولي ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في بلداننا على امتداد محاور قمة تأثير الذكاء الاصطناعي السبعة، والتي تتمحور حول مبادئ تنمية رأس المال البشري، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمكين الاجتماعي، وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكفاءة استهلاك الطاقة فيها.وكذلك تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في العلوم، وإتاحة موارد الذكاء الاصطناعي للجميع، واستخدامه لتحقيق النمو الاقتصادي والخير الاجتماعي.وبالتوازي مع المبادرات الدولية القائمة وغيرها، سنعمل على تعزيز الفهم المشترك، مع احترام السيادة الوطنية، حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، مع الإشارة إلى المبادرات التي تتبناها محاور القمة السبعة، وفقا للخارجية الهندية.وأشارت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، إلى أن المشاركين في القمة أكدوا مجددًا التزامهم بتعزيز الأولويات العالمية المشتركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتيسير إنشاء أطر عمل طوعية غير ملزمة قانونًا، وترجمة الرؤية إلى واقع ملموس من خلال التعاون المستمر
https://sarabic.ae/20260219/ذكاء-اصطناعي-روسي-يحاكي-حدس-الكيميائيين-المحترفين-1110552027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096229428_141:0:1541:1050_1920x0_80_0_0_80ea093fb3776b05006fb6995dfa5933.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار الهند اليوم

عقب قمة نيودلهي.. ما يقرب من 90 دولة توقع إعلانا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي

23:10 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 23:33 GMT 21.02.2026)
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"
تطبيق الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، عن توقيع إعلان قمة تأثير الذكاء الاصطناعي عقب قمة نيودلهي، ما يمثل علامة فارقة في التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان حظي بتأييد 88 دولة ومنظمة دولية، من بينها روسيا، ما يعكس إجماعًا عالميًا واسعًا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي والمنافع الاجتماعية.
يدعو هذا إلى مزيد من التعاون الدولي ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في بلداننا على امتداد محاور قمة تأثير الذكاء الاصطناعي السبعة، والتي تتمحور حول مبادئ تنمية رأس المال البشري، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمكين الاجتماعي، وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكفاءة استهلاك الطاقة فيها.
وكذلك تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في العلوم، وإتاحة موارد الذكاء الاصطناعي للجميع، واستخدامه لتحقيق النمو الاقتصادي والخير الاجتماعي.
مركبات نانوية هجينة ناقلات نانو لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
مجتمع
ذكاء اصطناعي روسي يحاكي حدس الكيميائيين المحترفين
19 فبراير, 20:15 GMT
وبالتوازي مع المبادرات الدولية القائمة وغيرها، سنعمل على تعزيز الفهم المشترك، مع احترام السيادة الوطنية، حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، مع الإشارة إلى المبادرات التي تتبناها محاور القمة السبعة، وفقا للخارجية الهندية.
وأشارت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، إلى أن المشاركين في القمة أكدوا مجددًا التزامهم بتعزيز الأولويات العالمية المشتركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتيسير إنشاء أطر عمل طوعية غير ملزمة قانونًا، وترجمة الرؤية إلى واقع ملموس من خلال التعاون المستمر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала