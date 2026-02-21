https://sarabic.ae/20260221/عقب-قمة-نيودلهي-ما-يقرب-من-90-دولة-توقع-إعلانا-بشأن-تأثير-الذكاء-الاصطناعي-1110613458.html
عقب قمة نيودلهي.. ما يقرب من 90 دولة توقع إعلانا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي
عقب قمة نيودلهي.. ما يقرب من 90 دولة توقع إعلانا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، عن توقيع إعلان قمة تأثير الذكاء الاصطناعي عقب قمة نيودلهي، ما يمثل علامة فارقة في التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T23:10+0000
2026-02-21T23:10+0000
2026-02-21T23:33+0000
العالم
أخبار الذكاء الاصطناعي
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096229428_0:53:1680:998_1920x0_80_0_0_82928bf3bd19a0100aa16d0b532d57fa.jpg
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان حظي بتأييد 88 دولة ومنظمة دولية، من بينها روسيا، ما يعكس إجماعًا عالميًا واسعًا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي والمنافع الاجتماعية.يدعو هذا إلى مزيد من التعاون الدولي ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في بلداننا على امتداد محاور قمة تأثير الذكاء الاصطناعي السبعة، والتي تتمحور حول مبادئ تنمية رأس المال البشري، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمكين الاجتماعي، وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكفاءة استهلاك الطاقة فيها.وكذلك تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في العلوم، وإتاحة موارد الذكاء الاصطناعي للجميع، واستخدامه لتحقيق النمو الاقتصادي والخير الاجتماعي.وبالتوازي مع المبادرات الدولية القائمة وغيرها، سنعمل على تعزيز الفهم المشترك، مع احترام السيادة الوطنية، حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، مع الإشارة إلى المبادرات التي تتبناها محاور القمة السبعة، وفقا للخارجية الهندية.وأشارت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، إلى أن المشاركين في القمة أكدوا مجددًا التزامهم بتعزيز الأولويات العالمية المشتركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتيسير إنشاء أطر عمل طوعية غير ملزمة قانونًا، وترجمة الرؤية إلى واقع ملموس من خلال التعاون المستمر
https://sarabic.ae/20260219/ذكاء-اصطناعي-روسي-يحاكي-حدس-الكيميائيين-المحترفين-1110552027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096229428_141:0:1541:1050_1920x0_80_0_0_80ea093fb3776b05006fb6995dfa5933.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار الذكاء الاصطناعي, أخبار الهند اليوم
عقب قمة نيودلهي.. ما يقرب من 90 دولة توقع إعلانا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي
23:10 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 23:33 GMT 21.02.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، عن توقيع إعلان قمة تأثير الذكاء الاصطناعي عقب قمة نيودلهي، ما يمثل علامة فارقة في التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان حظي بتأييد 88 دولة ومنظمة دولية، من بينها روسيا، ما يعكس إجماعًا عالميًا واسعًا على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو الاقتصادي والمنافع الاجتماعية.
يدعو هذا إلى مزيد من التعاون الدولي ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين
في بلداننا على امتداد محاور قمة تأثير الذكاء الاصطناعي السبعة، والتي تتمحور حول مبادئ تنمية رأس المال البشري، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمكين الاجتماعي، وموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكفاءة استهلاك الطاقة فيها.
وكذلك تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في العلوم
، وإتاحة موارد الذكاء الاصطناعي للجميع، واستخدامه لتحقيق النمو الاقتصادي والخير الاجتماعي.
وبالتوازي مع المبادرات الدولية القائمة وغيرها، سنعمل على تعزيز الفهم المشترك، مع احترام السيادة الوطنية، حول كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، مع الإشارة إلى المبادرات التي تتبناها محاور القمة السبعة، وفقا للخارجية الهندية.
وأشارت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية، إلى أن المشاركين في القمة أكدوا مجددًا التزامهم بتعزيز الأولويات العالمية المشتركة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتيسير إنشاء أطر عمل طوعية غير ملزمة قانونًا، وترجمة الرؤية إلى واقع ملموس من خلال التعاون المستمر