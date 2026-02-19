ذكاء اصطناعي روسي يحاكي حدس الكيميائيين المحترفين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260219/ذكاء-اصطناعي-روسي-يحاكي-حدس-الكيميائيين-المحترفين-1110552027.html
ذكاء اصطناعي روسي يحاكي حدس الكيميائيين المحترفين
ذكاء اصطناعي روسي يحاكي حدس الكيميائيين المحترفين
سبوتنيك عربي
طور علماء روس من اللأكاديمية الروسية للعلوم شبكة عصبية تحاكي عملية اتخاذ القرار الحدسية للكيميائيين الخبراء عند تقييم تعقيد الجزيئات، يُمكّن هذا الإنجاز الذكاء... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T20:15+0000
2026-02-19T20:15+0000
علوم
مجتمع
جامعات روسية
ذكاء اصطناعي
كيمياء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087551_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_d92264b96cb73a74b3d864433f8f63c5.jpg
يتفوق الذكاء الاصطناعي التقليدي في الكيمياء في مهام محددة مثل التنبؤ بالتفاعلات أو فحص الأدوية، ولكنه يواجه صعوبة في التقييمات الذاتية مثل تعقيد الجزيئات. يُقيّم الكيميائيون المحترفون التعقيد بشكل حدسي من خلال سنوات من الخبرة في دراسة البنى الجزيئية، حيث يتعرفون على الأنماط دون قواعد صريحة.تعلّم نموذج الذكاء الاصطناعي التفكير العلائقي،على عكس التصنيف التقليدي، مُفكرا بفعالية مثل الكيميائي من خلال إعطاء الأولوية لعوامل بديهية مثل الكثافة الهيكلية وجدوى التخليق. وأعاد النموذج المُدرب إنتاج تصنيفات الكيميائيين بدقة، متفوقا على الخوارزميات السابقة التي اعتمدت على مُعرّفات مُحدّدة مسبقا، وأظهر النموذج متانة عبر مجالات كيميائية متنوعة، ما يُؤكد قدرته على التعامل مع الهياكل الجديدة دون الإفراط في التخصيص لبيانات التدريب، ولاحظ المطورون أن "الحدس المهني" للذكاء الاصطناعي يُتيح تنفيذ المهام بدقة أكبر، على غرار الباحث الخبير. من خلال محاكاة العمليات الإدراكية البشرية، يربط الذكاء الاصطناعي بين دقة الآلة وخبرة الخبراء، ما قد يُحدث نقلة نوعية في مجال التخليق العضوي وما بعده. ورغم أنه لا يحل محل الكيميائيين، إلا أنه يُعزز سير عملهم، واعدًا بتحقيق إنجازات أسرع في مجال المستحضرات الصيدلانية والمواد المتقدمة. كما أن إمكانية استخدامه كمصدر مفتوح قد تُتيح الوصول إلى هذه الأداة البديهية على مستوى العالم.تتوافق مع أي فصيلة دم... علماء يبتكرون كلية "عالمية" قد تنقذ ملايين الأرواحعلماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
https://sarabic.ae/20260126/دراسة-تقارن-إبداع-الذكاء-الاصطناعي-والبشري--1109669034.html
https://sarabic.ae/20251208/الإنجازات-العلمية-الروسية-تحويل-انبعاثات-ثاني-أكسيد-الكربون-إلى-موارد-قيّمة-1107955489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087551_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_f8c66a2bbb70eafe2574e2506685786b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, جامعات روسية, ذكاء اصطناعي, كيمياء
علوم, جامعات روسية, ذكاء اصطناعي, كيمياء

ذكاء اصطناعي روسي يحاكي حدس الكيميائيين المحترفين

20:15 GMT 19.02.2026
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskovمركبات نانوية هجينة "ناقلات نانو" لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا
مركبات نانوية هجينة ناقلات نانو لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskov
تابعنا عبر
طور علماء روس من اللأكاديمية الروسية للعلوم شبكة عصبية تحاكي عملية اتخاذ القرار الحدسية للكيميائيين الخبراء عند تقييم تعقيد الجزيئات، يُمكّن هذا الإنجاز الذكاء الاصطناعي من تجاوز الصيغ الجامدة، ومحاكاة التفكير البشري القائم على الخبرة.
يتفوق الذكاء الاصطناعي التقليدي في الكيمياء في مهام محددة مثل التنبؤ بالتفاعلات أو فحص الأدوية، ولكنه يواجه صعوبة في التقييمات الذاتية مثل تعقيد الجزيئات.
يُقيّم الكيميائيون المحترفون التعقيد بشكل حدسي من خلال سنوات من الخبرة في دراسة البنى الجزيئية، حيث يتعرفون على الأنماط دون قواعد صريحة.

يستخدم النموذج الجديد المطور "التعلم للتصنيف" (LTR) للتدريب على الأحكام البشرية، ما يسمح له بتصنيف الجزيئات بشكل مقارن بدلا من الاعتماد على معايير ثابتة، وجمع الباحثون 50 كيميائيا متخصصا لتقييم 300,000 جزيء من حيث التعقيد، ما أدى إلى إجراء 200,000 مقارنة ثنائية، درّبت هذه البيانات الشبكة العصبية لمحاكاة هذه التفضيلات، ومواءمة مخرجاتها تدريجيا مع إجماع الخبراء.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
مجتمع
دراسة تقارن إبداع الذكاء الاصطناعي والبشري
26 يناير, 20:53 GMT
تعلّم نموذج الذكاء الاصطناعي التفكير العلائقي،على عكس التصنيف التقليدي، مُفكرا بفعالية مثل الكيميائي من خلال إعطاء الأولوية لعوامل بديهية مثل الكثافة الهيكلية وجدوى التخليق.
وأعاد النموذج المُدرب إنتاج تصنيفات الكيميائيين بدقة، متفوقا على الخوارزميات السابقة التي اعتمدت على مُعرّفات مُحدّدة مسبقا، وأظهر النموذج متانة عبر مجالات كيميائية متنوعة، ما يُؤكد قدرته على التعامل مع الهياكل الجديدة دون الإفراط في التخصيص لبيانات التدريب، ولاحظ المطورون أن "الحدس المهني" للذكاء الاصطناعي يُتيح تنفيذ المهام بدقة أكبر، على غرار الباحث الخبير.
تُسرّع هذه التقنية تصميم المواد من خلال اقتراح مسارات تخليق تُبني التعقيد بكفاءة، ففي مجال اكتشاف الأدوية، تعمل هذه التقنية على تحسين فعالية المركبات المرشحة وسهولة تصنيعها؛ وفي تحليل قواعد البيانات، تحدد الجزيئات المعقدة ذات القيمة العالية.وقد سلط يوجين تريتياكوف، نائب مدير معهد الكيمياء العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الضوء على دورها في تسريع الابتكارات الكيميائية.
ثاني أكسيد الكربون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مجتمع
إنجازات علمية روسية.. تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى موارد قيمة
8 ديسمبر 2025, 22:11 GMT
من خلال محاكاة العمليات الإدراكية البشرية، يربط الذكاء الاصطناعي بين دقة الآلة وخبرة الخبراء، ما قد يُحدث نقلة نوعية في مجال التخليق العضوي وما بعده. ورغم أنه لا يحل محل الكيميائيين، إلا أنه يُعزز سير عملهم، واعدًا بتحقيق إنجازات أسرع في مجال المستحضرات الصيدلانية والمواد المتقدمة.
كما أن إمكانية استخدامه كمصدر مفتوح قد تُتيح الوصول إلى هذه الأداة البديهية على مستوى العالم.
تتوافق مع أي فصيلة دم... علماء يبتكرون كلية "عالمية" قد تنقذ ملايين الأرواح
علماء روس يطورون طريقة لتسريع عملية ترميم الأنسجة البشرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала