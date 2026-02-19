https://sarabic.ae/20260219/ذكاء-اصطناعي-روسي-يحاكي-حدس-الكيميائيين-المحترفين-1110552027.html
ذكاء اصطناعي روسي يحاكي حدس الكيميائيين المحترفين
طور علماء روس من اللأكاديمية الروسية للعلوم شبكة عصبية تحاكي عملية اتخاذ القرار الحدسية للكيميائيين الخبراء عند تقييم تعقيد الجزيئات، يُمكّن هذا الإنجاز الذكاء... 19.02.2026
2026-02-19T20:15+0000
2026-02-19T20:15+0000
2026-02-19T20:15+0000
علوم
مجتمع
جامعات روسية
ذكاء اصطناعي
كيمياء
يتفوق الذكاء الاصطناعي التقليدي في الكيمياء في مهام محددة مثل التنبؤ بالتفاعلات أو فحص الأدوية، ولكنه يواجه صعوبة في التقييمات الذاتية مثل تعقيد الجزيئات. يُقيّم الكيميائيون المحترفون التعقيد بشكل حدسي من خلال سنوات من الخبرة في دراسة البنى الجزيئية، حيث يتعرفون على الأنماط دون قواعد صريحة.تعلّم نموذج الذكاء الاصطناعي التفكير العلائقي،على عكس التصنيف التقليدي، مُفكرا بفعالية مثل الكيميائي من خلال إعطاء الأولوية لعوامل بديهية مثل الكثافة الهيكلية وجدوى التخليق. وأعاد النموذج المُدرب إنتاج تصنيفات الكيميائيين بدقة، متفوقا على الخوارزميات السابقة التي اعتمدت على مُعرّفات مُحدّدة مسبقا، وأظهر النموذج متانة عبر مجالات كيميائية متنوعة، ما يُؤكد قدرته على التعامل مع الهياكل الجديدة دون الإفراط في التخصيص لبيانات التدريب، ولاحظ المطورون أن "الحدس المهني" للذكاء الاصطناعي يُتيح تنفيذ المهام بدقة أكبر، على غرار الباحث الخبير. من خلال محاكاة العمليات الإدراكية البشرية، يربط الذكاء الاصطناعي بين دقة الآلة وخبرة الخبراء، ما قد يُحدث نقلة نوعية في مجال التخليق العضوي وما بعده. ورغم أنه لا يحل محل الكيميائيين، إلا أنه يُعزز سير عملهم، واعدًا بتحقيق إنجازات أسرع في مجال المستحضرات الصيدلانية والمواد المتقدمة. كما أن إمكانية استخدامه كمصدر مفتوح قد تُتيح الوصول إلى هذه الأداة البديهية على مستوى العالم.
طور علماء روس من اللأكاديمية الروسية للعلوم شبكة عصبية تحاكي عملية اتخاذ القرار الحدسية للكيميائيين الخبراء عند تقييم تعقيد الجزيئات، يُمكّن هذا الإنجاز الذكاء الاصطناعي من تجاوز الصيغ الجامدة، ومحاكاة التفكير البشري القائم على الخبرة.
يتفوق الذكاء الاصطناعي التقليدي في الكيمياء في مهام محددة مثل التنبؤ بالتفاعلات أو فحص الأدوية، ولكنه يواجه صعوبة في التقييمات الذاتية مثل تعقيد الجزيئات.
يُقيّم الكيميائيون المحترفون التعقيد بشكل حدسي من خلال سنوات من الخبرة في دراسة البنى الجزيئية، حيث يتعرفون على الأنماط دون قواعد صريحة.
يستخدم النموذج الجديد المطور "التعلم للتصنيف" (LTR) للتدريب على الأحكام البشرية، ما يسمح له بتصنيف الجزيئات بشكل مقارن بدلا من الاعتماد على معايير ثابتة، وجمع الباحثون 50 كيميائيا متخصصا لتقييم 300,000 جزيء من حيث التعقيد، ما أدى إلى إجراء 200,000 مقارنة ثنائية، درّبت هذه البيانات الشبكة العصبية لمحاكاة هذه التفضيلات، ومواءمة مخرجاتها تدريجيا مع إجماع الخبراء.
تعلّم نموذج الذكاء الاصطناعي التفكير العلائقي،على عكس التصنيف التقليدي، مُفكرا بفعالية مثل الكيميائي من خلال إعطاء الأولوية لعوامل بديهية مثل الكثافة الهيكلية وجدوى التخليق.
وأعاد النموذج المُدرب إنتاج تصنيفات الكيميائيين بدقة، متفوقا على الخوارزميات السابقة التي اعتمدت على مُعرّفات مُحدّدة مسبقا، وأظهر النموذج متانة عبر مجالات كيميائية متنوعة، ما يُؤكد قدرته على التعامل مع الهياكل الجديدة دون الإفراط في التخصيص لبيانات التدريب، ولاحظ المطورون أن "الحدس المهني" للذكاء الاصطناعي يُتيح تنفيذ المهام بدقة أكبر، على غرار الباحث الخبير.
تُسرّع هذه التقنية تصميم المواد من خلال اقتراح مسارات تخليق تُبني التعقيد بكفاءة، ففي مجال اكتشاف الأدوية، تعمل هذه التقنية على تحسين فعالية المركبات المرشحة وسهولة تصنيعها؛ وفي تحليل قواعد البيانات، تحدد الجزيئات المعقدة ذات القيمة العالية.وقد سلط يوجين تريتياكوف، نائب مدير معهد الكيمياء العضوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الضوء على دورها في تسريع الابتكارات الكيميائية.
من خلال محاكاة العمليات الإدراكية البشرية، يربط الذكاء الاصطناعي بين دقة الآلة وخبرة الخبراء، ما قد يُحدث نقلة نوعية في مجال التخليق العضوي وما بعده. ورغم أنه لا يحل محل الكيميائيين، إلا أنه يُعزز سير عملهم، واعدًا بتحقيق إنجازات أسرع في مجال المستحضرات الصيدلانية والمواد المتقدمة.
كما أن إمكانية استخدامه كمصدر مفتوح قد تُتيح الوصول إلى هذه الأداة البديهية على مستوى العالم.