فرنسا.. اتهام 5 أشخاص بتمويل حماس

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
فرنسا.. اتهام 5 أشخاص بتمويل حماس
فرنسا.. اتهام 5 أشخاص بتمويل حماس
17:59 GMT 21.02.2026
© AP Photo / La Depeche Du Midiالشرطة الفرنسية في مكان الحادث بمدينة تريب جونبي البلاد
الشرطة الفرنسية في مكان الحادث بمدينة تريب جونبي البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / La Depeche Du Midi
وجهت السلطات الفرنسية اتهامات بتمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لـ 5 أشخاص مرتبطين بجمعيتين فرنسيتين، مشيرة إلى أن الاتهامات تعتمد على شبهات بتحويل أموال إلى الحركة الفلسطينية.
وبحسب ما نشرته صحيفة فرنسية، يوم الجمعة، فإن الأشخاص الـ 5 المعنيين على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير"، اللتين تصفهما أجهزة الاستخبارات الفرنسية بأنهما قريبتان من "جماعة الإخوان".
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
فرنسا: يجب نزع سلاح "حماس" وإبعادها عن إدارة القطاع
2 أغسطس 2025, 19:47 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات، التي فتحت قبل أكثر من عامين، أسفرت عن توجيه اتهامات تشمل تمويل مؤسسة إرهابية، وخيانة الأمانة ضمن مجموعة منظمة، وغسل أموال على صلة بنشاط إرهابي في فرنسا.
وأوضحت أن الأشخاص الخمسة وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي في 16 فبراير/ شباط الجاري، تزامنا مع تنفيذ عمليات تفتيش في مقار الجمعيتين، قبل أن يتم إخضاعهم للرقابة القضائية وفقا لطلبات النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.
وتشتبه السلطات القضائية في أن الأموال التي تم جمعها تحت غطاء العمل الإنساني قد تم تحويلها إلى جهات مرتبطة بحركة حماس، في تطور جديد لملف يعود إلى بدايات الألفية، حين خضعت كيانات سابقة مرتبطة بنفس الشبكة لتحقيقات مماثلة.
