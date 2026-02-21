https://sarabic.ae/20260221/فرنسا-اتهام-5-أشخاص-بتمويل-حماس-1110606829.html
فرنسا.. اتهام 5 أشخاص بتمويل حماس
فرنسا.. اتهام 5 أشخاص بتمويل حماس
وجهت السلطات الفرنسية اتهامات بتمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لـ 5 أشخاص مرتبطين بجمعيتين فرنسيتين، مشيرة إلى أن الاتهامات تعتمد على شبهات بتحويل أموال
21.02.2026
2026-02-21T17:59+0000
2026-02-21T17:59+0000
وبحسب ما نشرته صحيفة فرنسية، يوم الجمعة، فإن الأشخاص الـ 5 المعنيين على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير"، اللتين تصفهما أجهزة الاستخبارات الفرنسية بأنهما قريبتان من "جماعة الإخوان".وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات، التي فتحت قبل أكثر من عامين، أسفرت عن توجيه اتهامات تشمل تمويل مؤسسة إرهابية، وخيانة الأمانة ضمن مجموعة منظمة، وغسل أموال على صلة بنشاط إرهابي في فرنسا. وأوضحت أن الأشخاص الخمسة وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي في 16 فبراير/ شباط الجاري، تزامنا مع تنفيذ عمليات تفتيش في مقار الجمعيتين، قبل أن يتم إخضاعهم للرقابة القضائية وفقا لطلبات النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.وتشتبه السلطات القضائية في أن الأموال التي تم جمعها تحت غطاء العمل الإنساني قد تم تحويلها إلى جهات مرتبطة بحركة حماس، في تطور جديد لملف يعود إلى بدايات الألفية، حين خضعت كيانات سابقة مرتبطة بنفس الشبكة لتحقيقات مماثلة.
فرنسا.. اتهام 5 أشخاص بتمويل حماس
وجهت السلطات الفرنسية اتهامات بتمويل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لـ 5 أشخاص مرتبطين بجمعيتين فرنسيتين، مشيرة إلى أن الاتهامات تعتمد على شبهات بتحويل أموال إلى الحركة الفلسطينية.
وبحسب ما نشرته صحيفة فرنسية، يوم الجمعة، فإن الأشخاص الـ 5 المعنيين على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير"، اللتين تصفهما أجهزة الاستخبارات الفرنسية
بأنهما قريبتان من "جماعة الإخوان".
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات، التي فتحت قبل أكثر من عامين، أسفرت عن توجيه اتهامات تشمل تمويل مؤسسة إرهابية، وخيانة الأمانة ضمن مجموعة منظمة، وغسل أموال على صلة بنشاط إرهابي في فرنسا
وأوضحت أن الأشخاص الخمسة وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي في 16 فبراير/ شباط الجاري، تزامنا مع تنفيذ عمليات تفتيش في مقار الجمعيتين، قبل أن يتم إخضاعهم للرقابة القضائية وفقا لطلبات النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.
وتشتبه السلطات القضائية في أن الأموال التي تم جمعها تحت غطاء العمل الإنساني
قد تم تحويلها إلى جهات مرتبطة بحركة حماس، في تطور جديد لملف يعود إلى بدايات الألفية، حين خضعت كيانات سابقة مرتبطة بنفس الشبكة لتحقيقات مماثلة.