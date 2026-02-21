https://sarabic.ae/20260221/محطة-وقود-في-الهند-تنجو-من-كارثة-بعد-إشعال-حريق-بسبب-سيجارةفيديو--1110610789.html

محطة وقود في الهند تنجو من كارثة بعد إشعال حريق بسبب سيجارة...فيديو

سبوتنيك عربي

كادت محطة وقود في مدينة رايبور الهندية أن تتحول إلى مسرح لكارثة خطيرة، بعدما أشعل شاب النار في فوهة خزان الوقود إثر منعه من التدخين أثناء تعبئة دراجته النارية. 21.02.2026, سبوتنيك عربي

ووقع الحادث مساء الخميس في محطة وقود بمنطقة أورلا، حيث وصل شخصان، على متن دراجة نارية للتزود بالوقود. ووفقاً لما أفادت به الشرطة، بقي عمران جالساً على الدراجة بينما كان دارمندرا يقف بجواره. وعند فتح خزان الوقود، حاول أحدهما إشعال سيجارة، لكن العاملين في المحطة طلبوا منه التوقف فوراً. وسارع الشابان وموظفو المحطة إلى الابتعاد عن موقع الحريق، بينما تصرف أحد العمال بسرعة، فسحب خرطوم الوقود وأوقف الإمداد الرئيسي، ما حدّ من تفاقم الموقف. وتمكن العاملون باستخدام معدات السلامة المتوفرة، من السيطرة على الحريق في الوقت المناسب، لتفادي انفجار أو انتشار النيران إلى المركبات المجاورة وخزانات التخزين. وألقت شرطة أورلا القبض عليهما استناداً إلى شكوى مدير المحطة وتسجيلات كاميرات المراقبة. وبينت التحقيقات أنه تم تسجيل قضية بتهم تتعلق بالحرق العمد وتعريض السلامة العامة للخطر، مشيرة إلى أن سرعة استجابة موظفي المحطة حالت دون وقوع كارثة محققة.لحظة تصادم زورقين سريعين في الهند... فيديوكلب ينفذ عملية نيابة عن صاحبه في التفاف غير أخلاقي على القانون... فيديو

