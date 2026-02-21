محطة وقود في الهند تنجو من كارثة بعد إشعال حريق بسبب سيجارة...فيديو
كادت محطة وقود في مدينة رايبور الهندية أن تتحول إلى مسرح لكارثة خطيرة، بعدما أشعل شاب النار في فوهة خزان الوقود إثر منعه من التدخين أثناء تعبئة دراجته النارية.
ووقع الحادث مساء الخميس في محطة وقود بمنطقة أورلا، حيث وصل شخصان، على متن دراجة نارية للتزود بالوقود. ووفقاً لما أفادت به الشرطة، بقي عمران جالساً على الدراجة بينما كان دارمندرا يقف بجواره. وعند فتح خزان الوقود، حاول أحدهما إشعال سيجارة، لكن العاملين في المحطة طلبوا منه التوقف فوراً.
وبحسب التحقيقات، أثار التنبيه غضب الشاب، فقام باستخدام ولاعة لإشعال فوهة أنبوب الوقود، ما أدى إلى اندلاع النيران سريعاً. وامتدت ألسنة اللهب إلى خزان الدراجة ومضخة الوقود، متسببة في حالة من الذعر بين المتواجدين.
وسارع الشابان وموظفو المحطة إلى الابتعاد عن موقع الحريق، بينما تصرف أحد العمال بسرعة، فسحب خرطوم الوقود وأوقف الإمداد الرئيسي، ما حدّ من تفاقم الموقف. وتمكن العاملون باستخدام معدات السلامة المتوفرة، من السيطرة على الحريق في الوقت المناسب، لتفادي انفجار أو انتشار النيران إلى المركبات المجاورة وخزانات التخزين.
وخلال الفوضى، تناثر بعض الوقود المشتعل على الشابين، اللذين حاولا الفرار عقب الحادث، إلا أن العمال تمكنوا من احتجازهما وإبلاغ الشرطة.
وألقت شرطة أورلا القبض عليهما استناداً إلى شكوى مدير المحطة وتسجيلات كاميرات المراقبة. وبينت التحقيقات أنه تم تسجيل قضية بتهم تتعلق بالحرق العمد وتعريض السلامة العامة للخطر، مشيرة إلى أن سرعة استجابة موظفي المحطة حالت دون وقوع كارثة محققة.